Ηρακλής και Άρης για τον Στέφανο Μπορμπόκη: «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει»

Ο θάνατος του Στέφανου Μπορμπόκη βύθισε στη θλίψη τη Θεσσαλονίκη και το σύνολο της χώρας. Ο Ηρακλής και ο Άρης τον αποχαιρέτησαν με ανακοίνωση, μιας και είχε φορέσει τη φανέλα και των δύο.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης φόρεσε τη φανέλα και των τριών μεγάλων ομάδων της συμπρωτεύουσας. Με τον ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία, όμως τίμησε τις φανέλες και του Ηρακλή και του Άρη, οι οποίοι τον τίμησαν μετά το θάνατό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εκλιπών φόρεσε 60 φορές τη φανέλα του «γηραιού» τη διετία 1995/97 πετυχαίνοντας 10 γκολ, ενώ για έναν χρόνο αγωνίστηκε στον Άρη, με τον οποίο κέρδισε το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

Η ΠΑΕ Ηρακλής εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη. Ο Στέφανος τίμησε με σεβασμό και αξιοπρέπεια τη φανέλα του Ηρακλή μας, υπηρετώντας τον Σύλλογο με ήθος και επαγγελματισμό και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του. Καλό ταξίδι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

«Η ΠΑΕ Άρη εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών. Ο εκλιπών είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας την αγωνιστική περίοδο 1997-’98.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»