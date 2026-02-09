Αθλητικά

Καλάμπρια για τον τραυματισμό του: «Είμαι ζωντανός, όλα καλά»

Με χιούμορ αντιμετώπισε τον τραυματισμό του ο Ιταλός μπακ του Παναθηναϊκού
Ο Καλάμπρια
Ο Καλάμπρια αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια ήταν βασικός για τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», όμως λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90 λεπτών έπεσε άτσαλα στο έδαφος και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 τον Ολυμπιακό εκτός έδρας για την 20η αγωνιστική της Super League, όμως καρδιοχτύπησε με τον τραυματισμό του Καλάμπρια στο φινάλε. Ο Ιταλός αποχώρησε από το γήπεδο με κολάρο και τον αντικατέστησε ο Κώτσιρας.

Η αξονική εξέταση, που έκανε σήμερα (09/02/26) ήταν καθαρή και είναι πιθανό να προλάβει τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ (11/02/26, 20:30).

Ο Καλάμπρια έκανε ανάρτηση στο instagram για να καθησυχάσει τους φίλους του «τριφυλλιού», που πλέον μπορούν να απολάυσουν τη σημαντική νίκη επί του «αιωνίου» αντιπάλου τους.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Davide Calabria (@davidecalabria2)

 

«Μεγάλη νίκη στο ντέρμπι, είμαι ζωντανός, όλα καλά», έγραψε στο ποστ του ο Ιταλός αμυντικός των πρασίνων, θέλοντας να αντιμετωπίσει με χιούμορ την περιπέτειά του.

