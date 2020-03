Ο Μάλκομ Ντιλέινι της Μπαρτσελόνα σχολίασε την είδηση της επιστροφής του Ρικ Πιτίνο στο κολεγιακό πρωτάθλημα, αφήνοντας αιχμές για την απόφαση του προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός Hall of Famer έγραψε πριν λίγες ώρες στο twitter ότι θα ολοκληρώσει τη σεζόν με τους “πράσινους” στη Euroleague, αν και εφόσον αυτή συνεχιστεί, αλλά αυτό δεν απέτρεψε τον συμπατριώτη του γκαρντ να ρίξει το… καρφί του, με δική του ανάρτηση.

«Ο Πιτίνο άφησε τους παίκτες ξεκρέμαστους, αν ακόμα υπάρχει σεζόν. Μάλλον δεν θα υπάρξει όμως», τόνισε χαρακτηριστικά.

Patino left them boys hanging if there’s still a season. Which it probably isn’t lol