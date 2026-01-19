Κωστούλας για το μαγικό γκολ του: «Είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε, στην προπόνηση το κάνω πολλές φορές»

Ο Κωστούλας μετά τη λήξη του αγώνα έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε στο τρομερό ψαλιδάκι που πέτυχε, τονίζοντας ότι το συνηθίσει στις προπονήσεις της Μπράιτον.

«Για εσάς είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε, στην προπόνηση όμως το κάνω πολλές φορές!», τόνισε ο Κωστούλας, με τον αρχηγό της Μπράιτον να επιβεβαιώνει λέγοντας ότι έχει πετύχει και πιο εντυπωσιακά γκολ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Premier League αποθέωσε τον Ελληνα επιθετικό, που σκόραρε με ένα απίθανο ψαλιδάκι για να χαρίσει το βαθμό της ισοπαλίας στη ομάδα του και να κερδίσει την αγάπη του κόσμου των «γλάρων».