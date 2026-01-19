Αθλητικά

Κωστούλας για το μαγικό γκολ του: «Είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε, στην προπόνηση το κάνω πολλές φορές»

Ο Ντανκ, αρχηγός της Μπράιτον, επιβεβαίωσε ότι ο Έλληνας επιθετικός συνηθίζει να σκοράρει με αυτόν τον τρόπο
Ο Κωστούλας
Ο Κωστούλας με τη φανέλα της Μπράιτον/ Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Ο Κωστούλας μετά τη λήξη του αγώνα έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε στο τρομερό ψαλιδάκι που πέτυχε, τονίζοντας ότι το συνηθίσει στις προπονήσεις της Μπράιτον.

«Για εσάς είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε, στην προπόνηση όμως το κάνω πολλές φορές!», τόνισε ο Κωστούλας, με τον αρχηγό της Μπράιτον να επιβεβαιώνει λέγοντας ότι έχει πετύχει και πιο εντυπωσιακά γκολ.

Η Premier League αποθέωσε τον Ελληνα επιθετικό, που σκόραρε με ένα απίθανο ψαλιδάκι για να χαρίσει το βαθμό της ισοπαλίας στη ομάδα του και να κερδίσει την αγάπη του κόσμου των «γλάρων».

Αθλητικά
