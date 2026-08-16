Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκες αποκάλυψαν λεπτομερείς για το γάμο τους: Οι όρκοι στο σαλόνι και τα ρούχα τους

Μετά από δέκα πολλά χρόνια σχέσης και δύο παιδιά μαζί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες παντρεύτηκαν στην Πορτογαλία, με το γάμο τους να παραμένει στο προσκήνιο και τα ΜΜΕ να φέρνουν στο “φως” όλο και περισσότερες λεπτομέρειες..

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες φέρονται να παντρεύτηκαν σε μια άκρως ιδιωτική τελετή, στην πολυτελή κατοικία τους στο Κασκάις της Πορτογαλίας, για τη θρησκευτική ευλογία. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με τα παιδιά του ζευγαριού και μόλις 4 μάρτυρες να βρίσκονται στο πλευρό τους, μαζί με τους πολύ κοντινούς συγγενείς τους. Όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, υπήρξε και προγαμιαίο συμβόλαιο.

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Το ζευγάρι επέλεξε για τον γάμο του μια ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η τελετή πραγματοποιήθηκε ακριβώς στη δέκατη επέτειο της πρώτης γνωριμίας τους, όταν η Τζορτζίνα Ροντρίγκες εργαζόταν ως πωλήτρια σε κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη.

Δείτε βίντεο της Vogue από τις προετοιμασίες και τον γάμο του ζευγαριού:

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες εξήγησε στη Vogue γιατί αποφάσισαν να παντρευτούν στο σαλόνι τους: Όπως ανέφερε, επέλεξαν τον χώρο στον οποίο καθημερινά παίρνουν το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό τους και όπου ουσιαστικά ζουν την πραγματική οικογενειακή τους ζωή.

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Η επιθυμία της είναι, όπως είπε, σε 30 χρόνια τα παιδιά τους να κοιτάζουν το συγκεκριμένο τραπέζι και να θυμούνται ότι εκεί συνέβη κάτι ξεχωριστό: οι γαμήλιοι όρκοι των γονιών τους.

Η ίδια αποκάλυψε ότι όταν ήταν μικρή ονειρευόταν έναν γάμο σε ένα τεράστιο κάστρο, με εντυπωσιακή άμαξα, πολύ μακρύ νυφικό και ένα στέμμα γεμάτο διαμάντια. Μεγαλώνοντας, ωστόσο, άλλαξε γνώμη και πλέον ήθελε κάτι πολύ πιο προσωπικό: να βρίσκεται στο σπίτι της μαζί με τον σύντροφό της και τα παιδιά τους.

«Ήταν ακριβώς όπως το είχα φανταστεί» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Κλειστός γάμος, γεμάτος αγάπη και με την οικογένειά μας στον πιο σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου».

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες ξεκαθάρισε, πάντως, ότι στο μέλλον σχεδιάζουν και έναν ανοιχτό γάμο, στον οποίο θα γιορτάσουν μαζί με την οικογένεια και τους φίλους τους, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Με Gucci και οι δύο

Έκπληξη προκάλεσαν -σύμφωνα με την Daily Mail- και οι ενδυματολογικές επιλογές του ζευγαριού. Και οι δύο φόρεσαν Gucci, ως αναφορά στον τρόπο με τον οποίο γνωρίστηκαν πριν από δέκα χρόνια στο κατάστημα του οίκου στη Μαδρίτη.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες επέλεξε ένα διάφανο λευκό πουκάμισο και φούστα, σατέν παπούτσια και διαμαντένια κοσμήματα Chopard. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίστηκε με ειδικά σχεδιασμένο ανοιχτό μπεζ βαμβακερό κοστούμι, T-shirt και μοκασίνια, ενώ τα παιδιά τους φορούσαν ασορτί σύνολα.