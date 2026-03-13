Ξέσπασε ο Μπαμ Αντεμπάγιο μετά τα σχόλια για τους 83 πόντους του: «Προπονητές του καναπέ, είναι τρελό να μιλάνε για ανήθικο ρεκόρ»

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο βρέθηκε στο προσκήνιο μετά τους 83 πόντους που πέτυχε στον αγώνα των Μαϊάμι Χιτ με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, με τον ίδιο να ξεσπά εναντίον των επικριτών του.

“Γράφοντας” τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο NBA, ο Μπαμ Αντεμπάγιο ξεπέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ και έμεινε πίσω μόνο από τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, αλλά η εικόνα του ματς των Μαϊάμι Χιτ με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, έφερε πλήθος σχολίων τόσο στα social media, όσο και μεταξύ των ανθρώπων του NBA.

Ο Αμερικανός σέντερ κατηγορήθηκε ότι “πάλεψε” υπερβολικά για το ρεκόρ και ότι εκτέλεσε 46 βολές στο ματς, με τον ίδιο να απαντάει στις δηλώσεις του μετά τη νέα νίκη της ομάδας του επί των Μιλγουόκι Μπακς.

Οι δηλώσεις του Αντεμπάγιο

«Δεν μπορείς να είσαι έξαλλος με το ρεκόρ μου. Κι αν είσαι, δεν με νοιάζει. Για τους προπονητές του καναπέ, αν είστε στη θέση μου και το έχετε κάνει, πρώτα απ’ όλα, κατηγορείτε εμένα. Θα έπρεπε να κατηγορείτε τον προπονητή. Καταλάβετε πρώτα αυτό. Δεν ήμουν εγώ αυτός που με άφησε να παίζω ένας εναντίον ενός σε όλο το παιχνίδι μέχρι που είχα 70 πόντους. Μετά άρχισαν να στέλνουν δεύτερο παίκτη πάνω μου.

Σε εκείνο το σημείο, είχα 70 πόντους. Εννέα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα είχα τόσους πόντους και νομίζατε ότι δεν θα κυνηγήσω το ρεκόρ; Είναι τρελό να μιλάνε για ανήθικο ρεκόρ. Αν έχω 70 πόντους με 9 λεπτά να απομένουν, ποιος θα έλεγε στον προπονητή του να τον βγάλει έξω; Ποιος θα το έκανε στη θέση μου; Δεν μπορείς να είσαι θυμωμένος με αυτό. Αν είσαι θυμωμένος, δεν με νοιάζει γιατί πολλοί άνθρωποι είναι αναστατωμένοι επειδή αν έπαιζαν, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να φτάσουν τόσο κοντά σε ένα τέτοιο ρεκόρ.

Και μετά, αν φτάσεις τόσο κοντά σε ένα τόσο μεγάλο ρεκόρ, έχει νόημα να το κυνηγάς για να το ξεπεράσεις. Μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε δεν έχουν παίξει ποτέ μπάσκετ. Μετά λένε για τις βολές μου. Δεν είναι ότι σουτάρω 15 βολές ανά παιχνίδι. Δεν είναι ότι έχω μέσο όρο 10 βολές ανά παιχνίδι. Μπορείτε να δείτε ξανά το ματς. Μου έκαναν καθαρά φάουλ και έτσι πήγα τόσες φορές στη γραμμή».