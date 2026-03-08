Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4 τελικό: Νίκη τετράδας για τους πράσινους στην Super League

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 4-1 στην έδρα του Λεβαδειακού και απέκτησε διαφορά έξι βαθμών από τους Βοιωτούς στη βαθμολογία της Super League στη μάχη της 4ης θέσης, με δύο παιχνίδια να απομένουν.
Ο Λαμαράνα πήρε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Λαφόν
Ο Καλάμπρια μοίρασε στον Πελίστρι από τα δεξιά, αυτός έκανε το γύρισμα για τον αμαρκάριστο Κυριακόπουλο, ο οποίος με δυνατό σουτ στην κίνηση ανέβασε τον δείκτη του σκορ για το τριφύλλι, πετυχαίνοντας το τέταρτο γκολ του τριφυλλιού.
Ο Σλοβένος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο παιχνίδι από δύσκολη γωνία, όμως το σουτ του πέρασε άουτ
Οι πράσινοι πήραν την μπάλα και ο Τετέι πέρασε τον αντίπαλό του, όμως δεν έσπασε την μπάλα στον Ταμπόρδα και το τελείωμά του με το αριστερό ήταν άστοχο
Ο Πεντρόσο έφτασε τα 10 γκολ στο πρωτάθλημα εκμεταλλευόμενος τη σέντρα του Βήχου. Πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή των πρασίνων και νίκησε τον Λαφόν για το 1-3
Ο Λαφόν είπε «όχι» σε πλασέ του Μάγκνουσον και κράτησε το μηδέν για το «τριφύλλι»
Ο Τσοκάι έκανε τσαφ μέσα στην περιοχή του Λεβαδειακού, ο Τετέι πήρε την μπάλα και την έστρωσε στον Κοντούρη που σούταρε με δύναμη για το 0-3. Η μπάλα άλλαξε πορεία και δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Λοντίγκιν
Καλή και δυνατή η εκτέλεση του αρχηγού του «τριφυλλιού» που δεν άφησε περιθώρια στον Λοντίγκιν να απομακρύνει παρότι έπεσε σωστά
Ελέγχεται η φάση
Ο Τετέι πήρε την κεφαλιά από σέντρα του Καλάμπρια, όμως ο Λοντίγκιν έκανε τεράστια επέμβαση. Στην επαναφορά ο Ταμπόρδα έδωσε στον Ερνάντεθ που μέσα από τη μικρή περιοχή έκανε το 1-0 στη Λιβαδειά
Ο Ταμπόρδα πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και μοίρασε στον Τετέι, που όμως δεν ακολούθησε τη φάση για να σκοράρει και ο Τσοκάι πρόλαβε να απομακρύνει
Η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Λαφόν
Το σουτ του Κωστή από το ύψος της μεγάλης περιοχής κόντραρε στον Κάτρη και απομακρύνθηκε
Διαιτητής: Τσακαλίδης
Βοηθοί: Κωσταράς, Κόλλιας
4ος: Κόκκινος
VAR: Παπαδόπουλος
AVAR: Κουμπαράκης
Στον πάγκο για το «τριφύλλι» βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Αντίνο, Τσέριν, Σισοκό, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γιάγκουσιτς, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς
Αναπληρωματικοί για τους Βοιωτούς είναι οι Άνακερ, Σουρδής, Άμπου-Χάνα, Λαγιούς, Κορνέζος, Νίκας, Μανθάτης, Λαμαράνα, Συμελίδης, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Γκούμας
Λαφόν, Ερνάντεθ, Κάτρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Γέντβαϊ, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τετέι
Λοντίγκιν, Τσάπρας, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων, Κωστή, Μπάλτσι, Παλάσιος, Τσόκαϊ, Όζμπολτ, Πεντρόσο
Ίνγκασον και Σάντσες δεν ακολούθησαν την αποστολή του Παναθηναϊκού για να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι με την Μπέτις (12/03/26, 19:45)
Η έκβαση του αγώνα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κατάληψη της τέταρτης θέσης, αφού οι πράσινοι με νίκη θα φύγουν με έξι βαθμούς από τους Βοιωτούς. Αν οι γηπεδούχοι πάρουν τη νίκη θα βάλουν ξανά φωτιά στη μάχη
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Παναθηναϊκό στη Λιβαδειά