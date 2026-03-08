Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4 τελικό: Νίκη τετράδας για τους πράσινους στην Super League

Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 4-1 στην έδρα του Λεβαδειακού και απέκτησε διαφορά έξι βαθμών από τους Βοιωτούς στη βαθμολογία της Super League στη μάχη της 4ης θέσης, με δύο παιχνίδια να απομένουν.

20:59 | 08.03.2026
20:58 | 08.03.2026
Ο Κοντούρης
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4: Άλωσε τη Βοιωτία και σφράγισε την τετράδα το «τριφύλλι»
Στο +6 από τους Βοιωτούς οι πράσινοι στη βαθμολογία της Super League
20:52 | 08.03.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Λιβαδειά με τον Παναθηναϊκό να νικά 4-1 και να εξασφαλίζει ουσιαστικά την τέταρτη θέση
20:48 | 08.03.2026
90'
Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:46 | 08.03.2026
86'
Καλή στιγμή για τον Λεβαδειακό

Ο Λαμαράνα πήρε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Λαφόν

20:44 | 08.03.2026
84'
Ο ρυθμός του αγώνα έχει πέσει και οι πράσινοι διαχειρίζονται το υπέρ τους αποτέλεσμα
20:32 | 08.03.2026
71'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Κυριακόπουλο

Ο Καλάμπρια μοίρασε στον Πελίστρι από τα δεξιά, αυτός έκανε το γύρισμα για τον αμαρκάριστο Κυριακόπουλο, ο οποίος με δυνατό σουτ στην κίνηση ανέβασε τον δείκτη του σκορ για το τριφύλλι, πετυχαίνοντας το τέταρτο γκολ του τριφυλλιού.

20:31 | 08.03.2026
70'
Απείλησε με Όζμπολτ ο Λεβαδειακός

Ο Σλοβένος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο παιχνίδι από δύσκολη γωνία, όμως το σουτ του πέρασε άουτ

20:26 | 08.03.2026
66'
Τριπλή αλλαγή από το τριφύλλι, έξω οι Ζαρουρί, Κοντούρης και Ταμπόρδα, μέσα οι Πελίστρι, Σισοκό και Αντίνο.
20:25 | 08.03.2026
64'
Μεγάλη ευκαιρία με τον Τετέι για τον Παναθηναϊκό

Οι πράσινοι πήραν την μπάλα και ο Τετέι πέρασε τον αντίπαλό του, όμως δεν έσπασε την μπάλα στον Ταμπόρδα και το τελείωμά του με το αριστερό ήταν άστοχο

20:21 | 08.03.2026
61'
Γκολ για τον Λέβαδειακό με τον Πεντρόσο, 1-3 το σκορ

Ο Πεντρόσο έφτασε τα 10 γκολ στο πρωτάθλημα εκμεταλλευόμενος τη σέντρα του Βήχου. Πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή των πρασίνων και νίκησε τον Λαφόν για το 1-3

20:20 | 08.03.2026
58'
Μεγάλη ευκαιρία για το Λεβαδειακό

Ο Λαφόν είπε «όχι» σε πλασέ του Μάγκνουσον και κράτησε το μηδέν για το «τριφύλλι»

20:11 | 08.03.2026
50'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Κοντούρη

Ο Τσοκάι έκανε τσαφ μέσα στην περιοχή του Λεβαδειακού, ο Τετέι πήρε την μπάλα και την έστρωσε στον Κοντούρη που σούταρε με δύναμη για το 0-3. Η μπάλα άλλαξε πορεία και δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Λοντίγκιν

20:06 | 08.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στη Λιβαδειά
19:50 | 08.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος με τον Παναθηναϊκό να έχει μεγάλο προβάδισμα για τη νίκη
19:47 | 08.03.2026
48'
Γκολ και 0-2 για τον Παναθηναϊκό με πέναλτι του Μπακασέτα

Καλή και δυνατή η εκτέλεση του αρχηγού του «τριφυλλιού» που δεν άφησε περιθώρια στον Λοντίγκιν να απομακρύνει παρότι έπεσε σωστά

19:46 | 08.03.2026
47'
Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό
19:46 | 08.03.2026
46'
Παέι να το δει ο Τσακαλίδης
19:44 | 08.03.2026
45'
Ο Τετέι ζητάει πέναλτι για πάτημα από τον Μάγκνουσον

Ελέγχεται η φάση

19:43 | 08.03.2026
Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Ισπανού, αφού είχε ανοίξει το σκορ και με τον Άρη
19:37 | 08.03.2026
37'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Ερνάντεθ

Ο Τετέι πήρε την κεφαλιά από σέντρα του Καλάμπρια, όμως ο Λοντίγκιν έκανε τεράστια επέμβαση. Στην επαναφορά ο Ταμπόρδα έδωσε στον Ερνάντεθ που μέσα από τη μικρή περιοχή έκανε το 1-0 στη Λιβαδειά

19:34 | 08.03.2026
37'
Οι πράσινοι έχουν ανέβει στα τελευταία λεπτά, μετά την παθητική τους εκκίνηση στο παιχνίδι
19:26 | 08.03.2026
32'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Ταμπόρδα πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και μοίρασε στον Τετέι, που όμως δεν ακολούθησε τη φάση για να σκοράρει και ο Τσοκάι πρόλαβε να απομακρύνει

19:19 | 08.03.2026
26'
Οι πράσινοι δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν την εστία του Λεβαδειακού
19:18 | 08.03.2026
19'
Θα συνεχίσει κανονικά ο Μαροκινός
19:10 | 08.03.2026
18'
Ο Ζαρουρί στο έδαφος, δείχνει να πονάει
19:09 | 08.03.2026
9'
Ο Πεντρόσο απείλησε με κεφαλιά από κόρνερ του Κωστή

Η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Λαφόν

19:01 | 08.03.2026
4'
Πρώτη απειλή των γηπεδούχων

Το σουτ του Κωστή από το ύψος της μεγάλης περιοχής κόντραρε στον Κάτρη και απομακρύνθηκε

18:59 | 08.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Λιβαδειά
18:57 | 08.03.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
18:57 | 08.03.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στο γήπεδο
18:53 | 08.03.2026

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Κόλλιας

4ος: Κόκκινος

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Κουμπαράκης

 

18:48 | 08.03.2026
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο Γιάννης Κομπότης
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
18:47 | 08.03.2026

Στον πάγκο για το «τριφύλλι» βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Αντίνο, Τσέριν, Σισοκό, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γιάγκουσιτς, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς

18:47 | 08.03.2026

Αναπληρωματικοί για τους Βοιωτούς είναι οι Άνακερ, Σουρδής, Άμπου-Χάνα, Λαγιούς, Κορνέζος, Νίκας, Μανθάτης, Λαμαράνα, Συμελίδης, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Γκούμας

18:47 | 08.03.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Ερνάντεθ, Κάτρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Γέντβαϊ, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τετέι

18:39 | 08.03.2026
Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Τσάπρας, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων, Κωστή, Μπάλτσι, Παλάσιος, Τσόκαϊ, Όζμπολτ, Πεντρόσο

18:39 | 08.03.2026

Ίνγκασον και Σάντσες δεν ακολούθησαν την αποστολή του Παναθηναϊκού για να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι με την Μπέτις (12/03/26, 19:45)

18:39 | 08.03.2026

Η έκβαση του αγώνα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κατάληψη της τέταρτης θέσης, αφού οι πράσινοι με νίκη θα φύγουν με έξι βαθμούς από τους Βοιωτούς. Αν οι γηπεδούχοι πάρουν τη νίκη θα βάλουν ξανά φωτιά στη μάχη

18:39 | 08.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Παναθηναϊκό στη Λιβαδειά

