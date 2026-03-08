Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4 τελικό: Νίκη τετράδας για τους πράσινους στην Super League

64'

Μεγάλη ευκαιρία με τον Τετέι για τον Παναθηναϊκό

Οι πράσινοι πήραν την μπάλα και ο Τετέι πέρασε τον αντίπαλό του, όμως δεν έσπασε την μπάλα στον Ταμπόρδα και το τελείωμά του με το αριστερό ήταν άστοχο