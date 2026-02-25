Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός ανάλυση: Η προσπάθεια που έμεινε στο 0-0 και το φετινό φινάλε στο Champions League

Ευρωπαϊκό φινάλε με… ψηλά το κεφάλι! Ο Ολυμπιακός πάλεψε, ήταν καλύτερος της Μπάγερ Λεβερκούζεν, του έλειψε το… κάτι παραπάνω μέσα στην “BayArena”αλλά έμεινε στο μηδέν (0-0) στη ρεβάνς των δυο ομάδων και το ταξίδι στα… αστέρια του Champions League σταμάτησε στη Γερμανία και στη φάση των νοκ-άουτ των playoffs.

Η ήττα 2-0 στο πρώτο ματς των Play Off μέσα στο “Καραϊσκάκης” αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι πέρασαν από την League Phase κάνοντας ένα εκπληκτικό ντεμαράζ -με τρεις σερί νίκες στο φινάλε της- αλλά αυτή τη φορά το “εμπόδιο” της Μπάγερ Λεβερκούζεν στάθηκε ανυπέρβλητο, με τις “ασπιρίνες” να κρατούν το 0-0 και να παίρνουν το “εισιτήριο” για τους “16” της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα χαφ, το πάθος και η απουσία ευκαιριών

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέβασε την ομάδα του, με σκοπό να τρέξει, να μαρκάρει και να… φάει το χώρο του κέντρου, χρησιμοποιώντας τρία χαφ στην αρχική ενδεκάδα (Έσε, Γκαρθία, Μουζακίτης) και τον Τσικίνιο να τους στηρίζει (σαν 4ο χαφ στο κέντρο), αλλά και να παίζει πίσω από τον Ταρέμι, μαζί με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Παράλληλα, στερήθηκε και των υπηρεσιών του Ποντένσε (αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση επί γερμανικού εδάφους και αποκλείστηκε από την αποστολή).

Ο Ολυμπιακός έδειξε μεγάλη αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι του, έκλεψε αρκετές φορές μπάλα και περίμενε την ευκαιρία του. Όμως, με εξαίρεση ένα σουτ του Τσικίνιο στο 8΄, οι “ερυθρόλευκοι” δεν έκαναν τελικές προσπάθειες κι αυτό ήταν το ζητούμενο, αφού χρειάζονταν μίνιμουμ δύο γκολ για να ελπίζουν…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες δεν μπόρεσαν να προκαλέσουν ρήγματα στην άμυνα των γηπεδούχων και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, όταν ψάχνεις να σκοράρεις. Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν για μια ακόμα φορά ο κορυφαίος των ερυθρολεύκων, προκαλώντας πολλά προβλήματα στην αριστερή πτέρυγα της Λεβερκούζεν. Ακόμα και αυτός, όμως, είχε για κορυφαία στιγμή ένα σουτ στις αρχές της επανάληψης, με τον αντίπαλο πορτιέρε να διώχνει.

Γενικά στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα ήταν ίδια, με τους Γερμανούς να υποπίπτουν σε πολλά λάθη στην πίεση του Ολυμπιακού, που όμως αδυνατούσε να δημιουργήσει μια “μεγάλη” φάση. Λίγο μετά τα μέσα της επανάληψης, ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις, ποντάροντας στην εκτελεστική δεινότητα του Ελ Κααμπί (ο Ταρέμι έδωσε πολλές μάχες, αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας δεν… ίδρωσε) και τη φρεσκάδα του Αντρέ Λουίς.

Η Λεβερκούζεν “κάθισε” στο 2-0 του πρώτου αγώνα, άφησε το χρόνο να κυλά υπέρ της και δεν έβγαλε πολλούς παίκτες στην επίθεση. Έτσι, παρά τα πολλά λάθη τους, οι γηπεδούχοι είχαν πάντα ποδοσφαιριστές πίσω να καλύψουν τα αμυντικά κενά που προέκυπταν.

Ο Ολυμπιακός είπε “αντίο” στην Ευρώπη για εφέτος με μία κυριαρχική εμφάνιση στη Γερμανία, όπου για πρώτη φορά δεν δέχτηκε γκολ. Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία ώστε να ανοίξει το σκορ και να βάλει δύσκολα στη Μπάγερ.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Champions League με έσοδα που ξεπερνούν τα 43 εκατ. ευρώ και το όνομα της ομάδας να… ηχεί και πάλι δυνατά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πλέον, η προσοχή της ομάδας του Μεντιλίμπαρ στρέφεται στο πρωτάθλημα, με σκοπό να διατηρήσει τα σκήπτρα στη Super League κι έτσι να επιστρέψει την επόμενη χρονιά στη διοργάνωση των “αστέρων”.