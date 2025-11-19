Λευκορωσία – Ελλάδα ανάλυση: Η «αγγαρεία» της Εθνικής ποδοσφαίρου και το μέλλον που καλείται να βελτιώσει

Σε ένα παιχνίδι χωρίς κανένα ενδιαφέρον, που έγινε μάλιστα και κεκλεισμένων των θυρών, η Εθνική ποδοσφαίρου ολοκλήρωσε την προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026 με τη “λευκή” ισοπαλία (0-0) κόντρα στη Λευκορωσία, στο Ζαλαέγκερζεγκ της Ουγγαρίας.

Χωρίς να φτάσει από άποψη ρυθμού αλλά και ευκαιριών σε επίπεδα προηγούμενων παιχνιδιών, η Εθνική ποδοσφαίρου έμεινε στο 0-0, έχοντας “αγγίξει” δυο φορές το γκολ, με τα δοκάρια των Μασούρα και Τζόλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλο ροτέισον σε ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς “κατέβασε” την Εθνική ποδοσφαίρου κόντρα στη Λευκορωσία, προχωρώντας σε πολλές αλλαγές, σε σχέση με το πρόσφατο ματς κόντρα στην Σκωτία.

Επτά νέα πρόσωπα βρέθηκαν στην 11άδα της γαλανόλευκης, μαζί με την επιστροφή Ζαφείρη, που ήταν τιμωρημένος. Χατζηδιάκος, Ρότα, Ζαφείρης, Σιώπης, Μασούρας, Μάνταλος και Τετέι ήταν στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τον αγώνα του Σαββάτου (15.11.2025), ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα πέρασαν οι Μπάμπης Κωστούλας και Νεκτάριος Τριάντης, με το δεύτερο να κάνει και το ντεμπούτο του με τη γαλανόλευκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κακό πρώτο ημίχρονο με μοναδική “λάμψη”, ένα δοκάρι

Η Ελλάδα ξεκίνησε καλά στην αναμέτρηση, αλλά δεν είχε μεγάλη διάρκεια σε ένα συνολικά κακό παιχνίδι από άποψη θεάματος. Με μοναδική καλή στιγμή το δοκάρι του Μασούρα (29′) το πρώτο ημίχρονο δεν έδωσε… πολλά και χαρακτηρίστηκε από έναν αργό ρυθμό.

Μάνταλος, Σιώπης, και Ζαφείρης πίεσαν στο χώρο του κέντρου, με τη βοήθεια και του Τετέι (ο οποίος δεν τροφοδοτήθηκε σωστά) κι έτσι η Εθνική ποδοσφαίρου εμφάνισε συνέχεια και συνέχεια στο αμυντικό κομμάτι, ένα γεγονός -όμως- που έφερε “πρόβλημα” στα επιθετικά της χαρίσματα

Χωρίς δημιουργία στον άξονα μετά το 15λεπτο, με τις πτέρυγες της να είναι καλά κλεισμένες, η γαλανόλευκη είχε αργή κυκλοφορία μπάλας. Η Λευκορωσία ήταν πολύ μαχητική και αποτελεσματική στα μαρκαρίσματα στον άξονα κι έτσι δεν θύμισε σε καμία περίπτωση την ομάδα που είχε διαλυθεί στο Φάληρο με 5-1.

Ανέβασε ταχύτητα στην επανάληψη, αλλά και πάλι… μηδέν

Η Εθνική ποδοσφαίρου έγινε πιο κινητική στο δεύτερο ημίχρονο. Ανέβασε… στροφές και κυκλοφόρησε πιο γρήγορα την μπάλα, με σκοπό να πιάσει απροετοίμαστη την αμυντική γραμμή των γηπεδούχων, που όμως άντεξαν.

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα της Λευκορωσίας, έχοντας μάλιστα και δοκάρι στο δεύτερο μέρος με ωραίο σουτ (77′). Αυτή, ήταν και η τελευταία φάση του αγώνα, που θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα.

Η αποτυχία και το βλέμμα στο μέλλον

Πλέον η Εθνική κοιτάει την επόμενη μέρα με τις υποχρεώσεις της στο Nations League και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η πρόκληση με τον στόχο της πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2028.

Μέσα σε λίγους μήνες η εθνική άλλαξε τρόπο παιξίματος λόγω της επιθετικής της ποιότητας που έχει στο ρόστερ της, αφήνοντας το αμυντικό ποδόσφαιρο. Η θεαματική εικόνα της γαλανόλευκης και το γεγονός πως έπαιξε… ωραία μπαλίτσα ήταν αυτό που γέννησε μεγάλες προσδοκίες, έφερε “γκρίνια” όταν τα πράγματα “στράβωσαν” και τελικά χαρακτήρισαν την πορεία της ομάδας σε αυτά τα προκριματικά, ως αποτυχημένη.

Πλέον, όμως, η ομάδα καλείται να βρείτε μια ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης, που θα είναι το “κλειδί” για να επιστρέψει σε μεγάλη διοργάνωση. Επίσης, Ιβάν Γιοβάνοβιτς -πέρα από το να τιθασεύσει την επιθετικότητα της ομάδας- θα πρέπει να την εμφανίσει πιο προετοιμασμένη, στο να διαχειρίζεται αγωνιστικά αλλά πνευματικά μια κατάσταση, αλλά και ένα “στραβοπάτημα” κατά τη διάρκεια του αγώνα, προκειμένου να μην καταρρέει.

Η Εθνική ποδοσφαίρου έχει μεγάλο ταλέντο, με νεαρούς παίκτες να δείχνουν ότι μπορούν να την τραβήξουν μπροστά και κάποιους έμπειρους, που μπορούν να τους στηρίξουν. Κυρίως, καλείται να δείξει ότι πήρε το μάθημά της από την παρουσία της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, να… αλλάξει πίστα και να επιστρέψει σε μεγάλη διοργάνωση, μετά τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2014.