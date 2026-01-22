Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 75-71 Τελικό: «Λύγισαν» στο φινάλε οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός έκανε φοβερή προσπάθεια στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Χουάντσο στην άμυνα και τον Χολμς στην επίθεση, για να φέρει... τούμπα το ματς και να αντέξει και στο κρεσέντο του Μπαλτ, για το 60-59 υπέρ του στο 30'