Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 75-71 Τελικό: «Λύγισαν» στο φινάλε οι «πράσινοι»

Την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του ψάχνει ο Παναθηναϊκός στο Ισραήλ
Ο Χολμς καρφώνει στο Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός
Euroleague
24η αγωνιστική
75 - 71
Τελικό σκορ
Ο Χολμς καρφώνει στο Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 24η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο ένα διπλό που θα τον επαναφέρει στις πρώτες θέσεις της κατάταξης στην Ευρώπη.

23:10 | 22.01.2026
Τελικό σκορ: Μακάμπι - Παναθηναϊκός 75-71
23:10 | 22.01.2026
Τέλος στο ματς!
23:07 | 22.01.2026
Άστοχος ο Ρογκαβόπουλος!
23:07 | 22.01.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν με 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη
23:07 | 22.01.2026

75-71 με 2/2 βολές του Λούντμπεργκ

23:03 | 22.01.2026
Δύο χαμένα ελεύθερα τρίποντα από τον Παναθηναϊκό!

Με Σλούκα και Γκραντ

23:01 | 22.01.2026

Νέα διακοπή για ένα πρόβλημα με το χρονόμετρο

22:59 | 22.01.2026
Μένει στον Παναθηναϊκό η μπάλα!
22:57 | 22.01.2026
Στο video τελικά οι διαιτητές για την κατοχή!
22:57 | 22.01.2026
Τάιμ άουτ
22:57 | 22.01.2026

Νέα καλή άμυνα του Παναθηναϊκού και η μπάλα δική του, με 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη

22:55 | 22.01.2026

Δύο άστοχες προσπάθειες του Σορτς για την ισοφάριση και το προσπέρασμα

22:55 | 22.01.2026

73-71 με σπουδαίο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

22:52 | 22.01.2026

73-68 με 2/2 βολές του Λούντμπεργκ

22:49 | 22.01.2026

Νέο αμφιλεγόμενο σφύριγμα κατά του Σορτς και βολές στον Λούντμπεργκ

22:48 | 22.01.2026

Επιθετικό φάουλ του Ρογκαβόπουλου στην επαναφορά! Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό! Διαμαρτύρονται έντονα οι "πράσινοι"

22:46 | 22.01.2026

Τρομερή άμυνα και κλέψιμο από τον Σορτς!

22:46 | 22.01.2026

71-68 με τον Ρογκαβόπουλο στον αιφνιδιασμό

22:45 | 22.01.2026
3 λεπτά
για τη λήξη
22:44 | 22.01.2026

71-66 με 2/2 βολές του Μπρίσετ

22:39 | 22.01.2026

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένσταση για ένα λάθος στο χρονόμετρο

22:38 | 22.01.2026

69-66 με τον Σόρκιν μετά από συνεχόμενα χαμένα ριμπάουντ του Παναθηναϊκού

22:38 | 22.01.2026

13 πόντους έχει ο Σορτς

22:37 | 22.01.2026

67-66 με τον Σορτς από κοντά

22:35 | 22.01.2026

67-64 με 2/2 βολές του Χορντ

22:34 | 22.01.2026
Τάιμ άουτ
22:34 | 22.01.2026

65-64 με τον Σορτς μειώνει στον πόντο ο Παναθηναϊκός

22:33 | 22.01.2026

Πολλές χαμένες επιθέσεις τώρα από τις δύο ομάδες

22:30 | 22.01.2026
6,5 λεπτά
για τη λήξη
22:28 | 22.01.2026

65-62 με 2/2 βολές του Χολμς μετά από νέο επιθετικό ριμπάουντ! Έχει 4 ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού

22:27 | 22.01.2026

65-60 με καλάθι και φάουλ του Χορντ

22:27 | 22.01.2026

Ο Αταμάν είχε 5άδα Σλούκα, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροφ και Γιούρτσεβεν, με τη Μακάμπι να σουτάρει τρία ελεύθερα τρίποντα!

22:25 | 22.01.2026

62-60 με νέο τρίποντο του Μπλατ που έχει 5/5 

22:23 | 22.01.2026

Ο Παναθηναϊκός έκανε φοβερή προσπάθεια στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Χουάντσο στην άμυνα και τον Χολμς στην επίθεση, για να φέρει... τούμπα το ματς και να αντέξει και στο κρεσέντο του Μπαλτ, για το 60-59 υπέρ του στο 30'

22:23 | 22.01.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Μακάμπι - Παναθηναϊκός 59-60
22:22 | 22.01.2026

59-60 με τρίποντο του Σαμοντούροφ "απαντάει" ο Παναθηναϊκός

22:20 | 22.01.2026

59-57 με 4/4 τρίποντα του Μπλατ

22:20 | 22.01.2026

56-57 με τρίποντο του Μπλατ

22:19 | 22.01.2026

53-57 εύστοχος και στη βολή

22:18 | 22.01.2026

53-56 με καλάθι και φάουλ του Χολμς

22:18 | 22.01.2026

53-54 με κάρφωμα του Χολμς

22:18 | 22.01.2026

53-52 με τον Λούντμπεργκ

22:17 | 22.01.2026

51-52 με τον Γκραντ να έχει 14 πόντους

22:15 | 22.01.2026

51-50 με 1/2 βολές του Ρογκαβόπουλου

22:15 | 22.01.2026
Τάιμ άουτ
22:14 | 22.01.2026

Νέο καθαρό φάουλ στον Γκραντ δεν έδωσαν τώρα οι διαιτητές, αλλά ο Ρογκαβόπουλος πήρε την μπάλα και κέρδισε βολές

22:14 | 22.01.2026

51-49 με τρίποντο του Σόρκιν

22:13 | 22.01.2026

48-49 με τον Γκραντ να σκοράρει πάνω από τον Μπλατ

22:12 | 22.01.2026

48-47 με κλέψιμο και καλάθι του Σορτς στον αιιφνιδιασμό

22:12 | 22.01.2026

48-45 με τη βολή της τεχνική

22:10 | 22.01.2026

Καθαρό φάουλ στον Χολμς, δεν δίνουν τίποτα οι διαιτητές και ο Αμερικανός σέντερ πήρε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία

22:10 | 22.01.2026

47-45 τον Χουάντσο μετά από επιθετικό ριμπάουντ

22:09 | 22.01.2026

47-43 με τρίποντο του Κλαρκ

22:08 | 22.01.2026

44-43 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου

22:06 | 22.01.2026

Πανέξυπνο κλέψιμο του Ρογκαβόπουλου που κέρδισε και αντιαθλητικό φάουλ στον αιφνιδιασμό

22:06 | 22.01.2026

44-41 με φόλοου κάρφωμα του Χορντ

22:05 | 22.01.2026

42-41 με τον Σορτς να έχει 7 πόντους

22:05 | 22.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:50 | 22.01.2026

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε άσχημα το δεύτερο δεκάλεπτο και η Μακάμπι βρέθηκε ακόμη και στο +7, αλλά η ομάδα του Αταμάν έβγαλε αντίδραση με πρωταγωνιστή τον Γκραντ και "μάζεψε" τη διαφορά πριν το ημίχρονο

21:50 | 22.01.2026
Ημίχρονο στο Ισραήλ: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός 42-39
21:48 | 22.01.2026

Άστοχος ο Γκραντ σε μακρινό τρίποντο

21:47 | 22.01.2026
Τάιμ άουτ για επίθεση 2,8'' για τον Παναθηναϊκό
21:47 | 22.01.2026

42-39 με 2/2 βολές του Ντάουτιν

21:45 | 22.01.2026

40-39 με τρίποντο του Γκραντ που έχει 10 πόντους για τον Παναθηναϊκό

21:44 | 22.01.2026

40-36 με 1/2 βολές του Σορτς

21:42 | 22.01.2026
1 λεπτό
για το ημίχρονο
21:42 | 22.01.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν
21:41 | 22.01.2026

40-35 με Ρογκαβόπουλο και Γιούρτσεβεν να εμφανίζουν τις αμυντικές τους αδυναμίες

21:39 | 22.01.2026

38-35 με τον Ντάουτιν

21:39 | 22.01.2026

36-35 με τον Λούντμπεργκ

21:39 | 22.01.2026
Τάιμ άουτ ο Κάτας
21:39 | 22.01.2026
3 λεπτά
για το ημίχρονο
21:37 | 22.01.2026

34-35 με τον Σορτς το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού

21:36 | 22.01.2026

34-33 με ωραίο καλάθι του Γιούρτσεβεν που πέρασε μόλις στο ματς

21:36 | 22.01.2026

34-31 με επιθετικό ριμπάουντ και φοβερό κάρφωμα από τον Χολμς

21:35 | 22.01.2026

34-29 με τρίποντο του Λούντμπεργκ που έχει 7 πόντους

21:35 | 22.01.2026

31-29 με 2/2 βολές του Γκραντ

21:32 | 22.01.2026

31-27 με τον Λούντμπεργκ

21:32 | 22.01.2026
Τάιμ άουτ
21:32 | 22.01.2026

29-27 με τον Χολμς από κοντά

21:31 | 22.01.2026
5,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:31 | 22.01.2026

29-25 με τρίποντο του Χουάντσο "ξεκολλάει" ο Παναθηναϊκός

21:28 | 22.01.2026

29-22 με σερί 9-1 για τη Μακάμπι

21:27 | 22.01.2026

27-22 με δεύτερο τρίποντο του Μπλατ

21:27 | 22.01.2026

Άστοχα ελεύθερα τρίποντα από Σαμοντούροφ και Τολιόπουλο τώρα

21:26 | 22.01.2026

22-24 με τον Κλαρκ να έχει 6 πόντους για τη Μακάμπι

21:25 | 22.01.2026

22-22 με 1/2 βολές του Σαμοντούροφ

21:25 | 22.01.2026

22-21 με τον Κλραρκ για την Μακάμπι

21:23 | 22.01.2026

Ο Παναθηναϊκός "κόλλησε" στην επίθεση μετά το καλό του ξεκίνημα, αλλά η είσοδος του Τολιόπουλου άλλαξε ξανά τη ροή του αγώνα και οι "πράσινοι" προηγήθηκαν με 21-20 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

21:22 | 22.01.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Μακάμπι - Παναθηναϊκός 20-21
21:20 | 22.01.2026

20-21 με τον Φαρίντ προσπερνάει ξανά ο Παναθηναϊκός

21:20 | 22.01.2026

20-19 με τρίποντο του Τολιόπουλου από τα 8,5 μέτρα

21:20 | 22.01.2026

20-16 με τον  Σάντος

21:19 | 22.01.2026
1,5 λεπτό
για το πρώτο 10λεπτο
21:18 | 22.01.2026

18-16 με 2/2 βολές του Τολιόπουλου

21:16 | 22.01.2026

18-14 με μακρινό τρίποντο του Μπλατ

21:15 | 22.01.2026
Τάιμ άουτ
21:14 | 22.01.2026

15-14 και πρώτο προβάδισμα για τους Ισραηλινούς στο ματς

21:14 | 22.01.2026

13-14 με τον Σόρκιν η Μακάμπι

21:13 | 22.01.2026

11-14 με τον Ρογκαβόπουλο να πατάει τη γραμμή

21:12 | 22.01.2026

11-12 με τρίποντο του Σόρκιν

21:12 | 22.01.2026

8-12 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

21:11 | 22.01.2026

8-9 με φόλοου κάρφωμα του Σόρκιν

21:10 | 22.01.2026

6-9 με τον Χουάντσο μετά από επιθετικό ριμπάουντ

21:10 | 22.01.2026

6-7 με τον Κλαρκ το 6-0 σερί της Μακάμπι

21:09 | 22.01.2026

4-7 μειώνει η Μακάμπι μετά από λάθος του Παναθηναϊκού στην επαναφορά

21:09 | 22.01.2026

2-7 με τον Χορντ το πρώτο καλάθι της Μακάμπι

21:09 | 22.01.2026

0-7 με τον Γκραντ να έχει 5 πόντους

21:08 | 22.01.2026

Και δεύτερο κλέψιμο από τον Σορτς!

21:07 | 22.01.2026

0-5 με κλέψιμο και καλάθι του Σορτς στον αφινιδιασμό

21:07 | 22.01.2026

0-3 με τρίποντο του Γκραντ

21:04 | 22.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:04 | 22.01.2026

Συνεχίζονται οι ύβρεις για τον Αταμάν στο Ισραήλ

21:03 | 22.01.2026
Η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Χολμς

21:02 | 22.01.2026
Η πεντάδα της Μακάμπι

Λούντμπεργκ, Κλαρκ, Ρέιμαν, Χορντ και Σόρκιν

21:02 | 22.01.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων

20:57 | 22.01.2026

Οι "πράσινοι" δεν έχουν όμως ξανά διαθέσιμο τον Ναν, ενώ εκτός είναι με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και ο Οσμάν


Ο Όσμαν
Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Όσμαν για το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ
Η δωδεκάδα των πρασίνων για το παιχνίδι με την «ομάδα του λαού»
20:56 | 22.01.2026

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός νίκησε την προηγούμενη αγωνιστική της Μπασκόνια και θέλει το 2/2 για να παραμείνε κοντά στην πρώτη 6άδα της κατάταξης

20:55 | 22.01.2026

Το γεγονός έφερε όμως και καταγγελία για τους οπαδούς της από τους "πράσινους"

Ο Εργκίν Αταμάν
Οπαδοί της Μακάμπι υποδέχτηκαν με υβριστικά συνθήματα τον Αταμάν και τους παίκτες του Παναθηναϊκού
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε video από την υποδοχή των ισραηλινών στην αποστολή της ομάδας έξω από το γήπεδο
20:52 | 22.01.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 14-9, με τη Μακάμπι στο 9-14, αλλά να έχει επιστρέψει πια στο Ισραήλ για τα εντός έδρας παιχνίδια του

20:51 | 22.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Euroleague

20:51 | 22.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Αθλητικά
