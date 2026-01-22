Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 75-71 Τελικό: «Λύγισαν» στο φινάλε οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 24η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο ένα διπλό που θα τον επαναφέρει στις πρώτες θέσεις της κατάταξης στην Ευρώπη.
75-71 με 2/2 βολές του Λούντμπεργκ
Με Σλούκα και Γκραντ
Νέα διακοπή για ένα πρόβλημα με το χρονόμετρο
Νέα καλή άμυνα του Παναθηναϊκού και η μπάλα δική του, με 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη
Δύο άστοχες προσπάθειες του Σορτς για την ισοφάριση και το προσπέρασμα
73-71 με σπουδαίο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
73-68 με 2/2 βολές του Λούντμπεργκ
Νέο αμφιλεγόμενο σφύριγμα κατά του Σορτς και βολές στον Λούντμπεργκ
Επιθετικό φάουλ του Ρογκαβόπουλου στην επαναφορά! Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό! Διαμαρτύρονται έντονα οι "πράσινοι"
Τρομερή άμυνα και κλέψιμο από τον Σορτς!
71-68 με τον Ρογκαβόπουλο στον αιφνιδιασμό
71-66 με 2/2 βολές του Μπρίσετ
Ο Παναθηναϊκός έκανε ένσταση για ένα λάθος στο χρονόμετρο
69-66 με τον Σόρκιν μετά από συνεχόμενα χαμένα ριμπάουντ του Παναθηναϊκού
13 πόντους έχει ο Σορτς
67-66 με τον Σορτς από κοντά
67-64 με 2/2 βολές του Χορντ
65-64 με τον Σορτς μειώνει στον πόντο ο Παναθηναϊκός
Πολλές χαμένες επιθέσεις τώρα από τις δύο ομάδες
65-62 με 2/2 βολές του Χολμς μετά από νέο επιθετικό ριμπάουντ! Έχει 4 ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού
65-60 με καλάθι και φάουλ του Χορντ
Ο Αταμάν είχε 5άδα Σλούκα, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροφ και Γιούρτσεβεν, με τη Μακάμπι να σουτάρει τρία ελεύθερα τρίποντα!
62-60 με νέο τρίποντο του Μπλατ που έχει 5/5
Ο Παναθηναϊκός έκανε φοβερή προσπάθεια στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Χουάντσο στην άμυνα και τον Χολμς στην επίθεση, για να φέρει... τούμπα το ματς και να αντέξει και στο κρεσέντο του Μπαλτ, για το 60-59 υπέρ του στο 30'
59-60 με τρίποντο του Σαμοντούροφ "απαντάει" ο Παναθηναϊκός
59-57 με 4/4 τρίποντα του Μπλατ
56-57 με τρίποντο του Μπλατ
53-57 εύστοχος και στη βολή
53-56 με καλάθι και φάουλ του Χολμς
53-54 με κάρφωμα του Χολμς
53-52 με τον Λούντμπεργκ
51-52 με τον Γκραντ να έχει 14 πόντους
51-50 με 1/2 βολές του Ρογκαβόπουλου
Νέο καθαρό φάουλ στον Γκραντ δεν έδωσαν τώρα οι διαιτητές, αλλά ο Ρογκαβόπουλος πήρε την μπάλα και κέρδισε βολές
51-49 με τρίποντο του Σόρκιν
48-49 με τον Γκραντ να σκοράρει πάνω από τον Μπλατ
48-47 με κλέψιμο και καλάθι του Σορτς στον αιιφνιδιασμό
48-45 με τη βολή της τεχνική
Καθαρό φάουλ στον Χολμς, δεν δίνουν τίποτα οι διαιτητές και ο Αμερικανός σέντερ πήρε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία
47-45 τον Χουάντσο μετά από επιθετικό ριμπάουντ
47-43 με τρίποντο του Κλαρκ
44-43 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου
Πανέξυπνο κλέψιμο του Ρογκαβόπουλου που κέρδισε και αντιαθλητικό φάουλ στον αιφνιδιασμό
44-41 με φόλοου κάρφωμα του Χορντ
42-41 με τον Σορτς να έχει 7 πόντους
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε άσχημα το δεύτερο δεκάλεπτο και η Μακάμπι βρέθηκε ακόμη και στο +7, αλλά η ομάδα του Αταμάν έβγαλε αντίδραση με πρωταγωνιστή τον Γκραντ και "μάζεψε" τη διαφορά πριν το ημίχρονο
Άστοχος ο Γκραντ σε μακρινό τρίποντο
42-39 με 2/2 βολές του Ντάουτιν
40-39 με τρίποντο του Γκραντ που έχει 10 πόντους για τον Παναθηναϊκό
40-36 με 1/2 βολές του Σορτς
40-35 με Ρογκαβόπουλο και Γιούρτσεβεν να εμφανίζουν τις αμυντικές τους αδυναμίες
38-35 με τον Ντάουτιν
36-35 με τον Λούντμπεργκ
34-35 με τον Σορτς το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού
34-33 με ωραίο καλάθι του Γιούρτσεβεν που πέρασε μόλις στο ματς
34-31 με επιθετικό ριμπάουντ και φοβερό κάρφωμα από τον Χολμς
34-29 με τρίποντο του Λούντμπεργκ που έχει 7 πόντους
31-29 με 2/2 βολές του Γκραντ
31-27 με τον Λούντμπεργκ
29-27 με τον Χολμς από κοντά
29-25 με τρίποντο του Χουάντσο "ξεκολλάει" ο Παναθηναϊκός
29-22 με σερί 9-1 για τη Μακάμπι
27-22 με δεύτερο τρίποντο του Μπλατ
Άστοχα ελεύθερα τρίποντα από Σαμοντούροφ και Τολιόπουλο τώρα
22-24 με τον Κλαρκ να έχει 6 πόντους για τη Μακάμπι
22-22 με 1/2 βολές του Σαμοντούροφ
22-21 με τον Κλραρκ για την Μακάμπι
Ο Παναθηναϊκός "κόλλησε" στην επίθεση μετά το καλό του ξεκίνημα, αλλά η είσοδος του Τολιόπουλου άλλαξε ξανά τη ροή του αγώνα και οι "πράσινοι" προηγήθηκαν με 21-20 στο τέλος της πρώτης περιόδου.
20-21 με τον Φαρίντ προσπερνάει ξανά ο Παναθηναϊκός
20-19 με τρίποντο του Τολιόπουλου από τα 8,5 μέτρα
20-16 με τον Σάντος
18-16 με 2/2 βολές του Τολιόπουλου
18-14 με μακρινό τρίποντο του Μπλατ
15-14 και πρώτο προβάδισμα για τους Ισραηλινούς στο ματς
13-14 με τον Σόρκιν η Μακάμπι
11-14 με τον Ρογκαβόπουλο να πατάει τη γραμμή
11-12 με τρίποντο του Σόρκιν
8-12 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
8-9 με φόλοου κάρφωμα του Σόρκιν
6-9 με τον Χουάντσο μετά από επιθετικό ριμπάουντ
6-7 με τον Κλαρκ το 6-0 σερί της Μακάμπι
4-7 μειώνει η Μακάμπι μετά από λάθος του Παναθηναϊκού στην επαναφορά
2-7 με τον Χορντ το πρώτο καλάθι της Μακάμπι
0-7 με τον Γκραντ να έχει 5 πόντους
Και δεύτερο κλέψιμο από τον Σορτς!
0-5 με κλέψιμο και καλάθι του Σορτς στον αφινιδιασμό
0-3 με τρίποντο του Γκραντ
Συνεχίζονται οι ύβρεις για τον Αταμάν στο Ισραήλ
Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Χολμς
Λούντμπεργκ, Κλαρκ, Ρέιμαν, Χορντ και Σόρκιν
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός νίκησε την προηγούμενη αγωνιστική της Μπασκόνια και θέλει το 2/2 για να παραμείνε κοντά στην πρώτη 6άδα της κατάταξης
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 14-9, με τη Μακάμπι στο 9-14, αλλά να έχει επιστρέψει πια στο Ισραήλ για τα εντός έδρας παιχνίδια του
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Euroleague