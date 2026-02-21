Μεντιλίμπαρ: «Έχουμε το παράδειγμα της Μακάμπι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-0 τον Παναιτωλικό στην Super League και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στον επαναληπτικό αγώνα του Champions League με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πιο εύστοχος, καθώς και στη νίκη με τον Παναιτωλικό είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες. Παράλληλα, ο Ισπανός τόνισε ότι οι Πειραιώτες θα πάρουν ως παράδειγμα την ανατροπή με την Μακάμπι τη χρονιά του Conference League για να γυρίσουν το 0-2 από τη γερμανική ομάδα.

Η Λεβερκούζεν ηττήθηκε 1-0 από την Ουνιόν Βερολίνου στο παιχνίδι στη Bundesliga και σίγουρα δε θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό με την πιο θετική ψυχολογία.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Για την επιστροφή στις νίκες: «Παρ’ όλο που θα έπρεπε να ήταν παιχνίδι που θα κερδίζαμε με πιο απλό τρόπο, χρειάστηκε να υποφέρουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, δώσαμε και κάποιες ευκαιρίες στον αντίπαλο μέχρι και το τελευταίο λεπτό».

Αν είναι ικανοποιημένος από την παραγωγή της ομάδας του: «Ναι, όμως δεν πρέπει να κρατάμε τον αντίπαλο ζωντανό μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σήμερα είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες που θα έπρεπε να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι νωρίτερα , δεν θα έχουμε πάντα τόσες πολλές ευκαιρίες, θα πρέπει να είμαστε πιο εύστοχοι».

Για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Έχουμε το παράδειγμα της Μακάμπι, βέβαια είναι μεγαλύτερη ομάδα. Όλα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο. Αν καταφέρουμε να βάλουμε ένα γκολ στην αρχή, τότε θα έχουμε πραγματικά πιθανότητες, όχι πολλές, οι περισσότερες θα είναι με τον αντίπαλο, αλλά μπορούμε να το παλέψουμε».