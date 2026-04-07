Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93 τελικό: Πράσινη παράσταση στο Παλαού Μπλαουγκράνα

Euroleague 36η αγωνιστική
Ο Σλούκας κόντρα στην Μπαρτσελόνα/ EUROKINISSI
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Μπαρτσελόνα 79-93 για την 36η αγωνιστική της Euroleague και έσπασε το αρνητικό σερί που έτρεχε στο Παλαού Μπλαουγκράνα.
23:16 | 07.04.2026
23:15 | 07.04.2026
Τελείωσε το παιχνίδι, τεράστια νίκη για τον Παναθηναϊκό που πήρε και τη διαφορά παρά τη χαλάρωση στο φινάλε
23:14 | 07.04.2026
79-93 κι άλλο λάθος και κάρφωμα του Πάρα
23:14 | 07.04.2026
77-93 με λέι απ του Σενγκέλια
23:13 | 07.04.2026
52" για τη λήξη του αγώνα
23:13 | 07.04.2026
75-93 με τρίποντο του Κέιλ
23:12 | 07.04.2026
72-93 με τον Μάρκος, έχει χαλαρώσει ο Παναθηναϊκός
23:08 | 07.04.2026
68-93 με τρίποντο του Πάρα
23:08 | 07.04.2026
65-93 με κάρφωμα του Σενγκέλια
23:07 | 07.04.2026
61-93 κι άλλο τρίποντο για τους πράσινους, με τον Σλούκα αυτή τη φορά
23:06 | 07.04.2026
59-90 με τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις
23:04 | 07.04.2026
57-87 καλάθι και φάουλ του Σενγκέλια
23:03 | 07.04.2026
55-87 με τρίποντο του Ναν
23:02 | 07.04.2026
53-82 για την Μπαρτσελόνα
22:59 | 07.04.2026
51-82 με λέι απ του Σορτς
22:57 | 07.04.2026
Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος με τον Παναθηναϊκό να δίνει παράσταση, 49-80 το σκορ
22:56 | 07.04.2026
49-80 και ο Χέιζ-Ντέιβις στον χορό των τριπόντων
22:54 | 07.04.2026
49-77 με τρίποντο του Κλάιμπερν
22:54 | 07.04.2026
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αντίπαλο στο Παλαού Μπλαουγκράνα, κάνει ό,τι θέλει τους Καταλανούς και είναι έτοιμος να σπάσει το αρνητικό σερί
22:54 | 07.04.2026
46-77 με κάρφωμα του Χέιζ-Ντέιβις
22:53 | 07.04.2026
46-75 με τρίποντο του Όσμαν, έφτασε τους 21 ο Τούρκος
22:52 | 07.04.2026
1:28 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου
22:50 | 07.04.2026
46-72 με χουκ του Μήτογλου
22:50 | 07.04.2026
46-70 μέσα και η βολή του Όσμαν
22:46 | 07.04.2026
46-69 απίθανο καλάθι και φάουλ του Όσμαν
22:46 | 07.04.2026
46-67 τρομερή πάσα του Σλούκα και κάρφωμα του Ναν
22:43 | 07.04.2026
44-65 με τρομερό τρίποντο του Σλούκα
22:38 | 07.04.2026
42-58 με τρίποντο του Όσμαν
22:37 | 07.04.2026
42-55 με λέι απ του Νόρις, κακό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό
22:35 | 07.04.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
22:35 | 07.04.2026
Όλα έτοιμα για την έναρξη της τρίτης περιόδου
22:14 | 07.04.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό να τα έχει κάνει όλα τέλεια, 38-55 το σκορ
22:14 | 07.04.2026
38-55 με τον Ναν στην αντεπίθεση
22:13 | 07.04.2026
38-53 με τον Λεσόρ και πάλι
22:13 | 07.04.2026
38-51 τρομερή συνεργασία και τρίποντο του Χουάντσο
22:11 | 07.04.2026
38-46 με καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις από επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Νόρις
22:11 | 07.04.2026
36-44 με τρίποντο του Πάντερ
22:10 | 07.04.2026
33-44 με 2 βολές του Χουάντσο
22:09 | 07.04.2026
33-42 με 2 βολές του Νόρις
22:06 | 07.04.2026
31-42 με τον Χέιζ-Ντέιβις
22:05 | 07.04.2026
31-40 με τρίποντο του Νόρις
22:05 | 07.04.2026
28-40 εκμεταλλεύτηκε το miss match ο Χέιζ-Ντέιβις
22:05 | 07.04.2026
28-38 με τρίποντο του Πάρα
22:04 | 07.04.2026
7' για τη λήξη του ημιχρόνου
22:03 | 07.04.2026
Ο Σλούκας μετά τις αλλαγές σε τρεις επιθέσεις διέσυρε τον Ερνανγκόμεθ και έδωσε μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα του
22:02 | 07.04.2026
25-38 με Σορτς ο Παναθηναϊκός
22:01 | 07.04.2026
25-36 με τρίποντο του Σλούκα
22:00 | 07.04.2026
25-33 εύστοχη η βολή του Σλούκα
22:00 | 07.04.2026
25-32 με καλάθι και φάουλ του Σλούκα
21:57 | 07.04.2026
25-30 με κάρφωμα του Ερνανγκόμεθ
21:55 | 07.04.2026
23-30 μέτρησε το τρίποντο του Ναν
21:53 | 07.04.2026
Ο Ναν έβαλε ένα απίστευτο τρίποντο που δεν μέτρησε, έκανε challenge o Αταμάν
Είναι οριακή η φάση
21:51 | 07.04.2026
Έχασε το μεγάλο προβάδισμα ο Παναθηναϊκός
Οι πράσινοι χαλάρωσαν στο τελευταίο δίλεπτο του δεκαλέπτου και επέτρεψαν στους γηπεδούχους να πλησιάσουν στους 4 πόντους. Ο Όσμαν πέτυχε 12 πόντους στην πρώτη περίοδο
21:51 | 07.04.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο, 23-27 για τον Παναθηναϊκό
21:48 | 07.04.2026
Μέτρησε τελικά η δεύτερη βολή του Πάρα, μετά από instant replay
Έδιωξε παράτυπα ο Λεσόρ σύμφωνα με τους διαιτητές
21:48 | 07.04.2026
22-27 με 1/2 βολές του Πάρα από χαζό φάουλ του Ναν
21:47 | 07.04.2026
21-27 κι άλλο τρίποντο του Νόρις
21:46 | 07.04.2026
18-27 απάντησε ο Χουάντσο
21:46 | 07.04.2026
18-24 με τρίποντο του Μπριθουέλα
21:45 | 07.04.2026
15-24 με τρίποντο του Κέιλ
21:44 | 07.04.2026
12-24 με καλάθι του Χουάντσο
21:43 | 07.04.2026
12-22 με κάρφωμα του Λεσόρ
21:40 | 07.04.2026
10-20 καυτός Όσμαν στην πρώτη περίοδο, τάιμ άουτ ο Πασκουάλ
21:39 | 07.04.2026
10-17 κάρφωμα στον αιφνιδιασμό με τον Χουάντσο
21:39 | 07.04.2026
10-13 με τρίποντο του Κλάιμπερν
21:38 | 07.04.2026
7-13 με τις βολές του Όσμαν
21:36 | 07.04.2026
Παίζει καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός στο Παλαού Μπλαουγκράνα, έχει δεχθεί 7 πόντους σε 5'
21:36 | 07.04.2026
Άστοχες και οι δύο βολές του Γάλλου σέντερ
21:36 | 07.04.2026
5:54 για τη λήξη της πρώτης περιόδου
21:35 | 07.04.2026
Ο Λεσόρ έκανε τάπα στην άμυνα και κέρδισε καλάθι για βολές στην επίθεση
21:34 | 07.04.2026
7-11 τρομερό ξεκίνημα του Όσμαν
21:34 | 07.04.2026
7-7 με τρίποντο του Πάντερ
21:33 | 07.04.2026
4-5 με σουτ μέσης απόστασης του Πάντερ
21:32 | 07.04.2026
2-5 εύστοχη η βολή του Τούρκου
21:32 | 07.04.2026
2-4 τρομερό καλάθι και φάουλ του Όσμαν
21:32 | 07.04.2026
2-2 με καλάθι του Σενγκέλια
21:30 | 07.04.2026
Ο Γιαννακόπουλος στα αποδυτήρια των πρασίνων πριν την έναρξη του αγώνα
21:28 | 07.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Βαρκελώνη
21:24 | 07.04.2026
Οι πεντάδες των δύο ομάδων
Μπαρτσελόνα: Μάρκος, Πάντερ, Κλάιμπερν, Σενγκέλια και Βέσελι
Παναθηναϊκός: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Λεσόρ
21:23 | 07.04.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των ομάδων
21:22 | 07.04.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
21:19 | 07.04.2026
Ο Παναθηναϊκός μετρά 14 σερί ήττες στο Παλαού Μπλαουγκράνα
Έχει να κερδίσει από το 2013 και το τρίποντο του Διαμαντίδη πάνω στην άμυνα του Τζαγουάι
21:19 | 07.04.2026
Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου οι πράσινοι είχαν ηττηθεί με 103-96 στο Telekom Center Athens
21:13 | 07.04.2026
Η Μπαρτσελόνα έχει ρεκόρ 20-15 (11-6 εντός και 9-9 εκτός έδρας) και είναι 8η. Ο Παναθηναϊκός έχει επίσης ρεκόρ 20-15 (12-6 εντός και 8-9 εκτός έδρας) και είναι στην 7η θέση
21:11 | 07.04.2026
Η Μπαρτσελόνα θα παραταχθεί χωρίς τον Τόμας Σατοράνσκι κόντρα στον Παναθηναϊκό, όμως ο Τσάβι Πασκουάλ θα έχει στη διάθεσή του τον Γιαν Βέσελι
21:10 | 07.04.2026
Ο Παναθηναϊκός έχει στη δωδεκάδα του τον Τζέριαν Γκραντ και μένει να φανεί σε τι κατάσταση είναι ο Αμερικανός μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί
21:10 | 07.04.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική της Euroleague στην Ισπανία