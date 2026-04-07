Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός live για την 36η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική της Euroleague με στόχο τη νίκη που θα τον βάλει γερά στο κόλπο της απευθείας πρόκρισης στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Οι πράσινοι έχουν στο πλευρό τους τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο Παλαού Μπλαουγκράνα.
22:14 | 07.04.2026
38-55 με τον Ναν στην αντεπίθεση
22:13 | 07.04.2026
38-53 με τον Λεσόρ και πάλι
22:13 | 07.04.2026
38-51 τρομερή συνεργασία και τρίποντο του Χουάντσο
22:12 | 07.04.2026
1:30 για τη λήξη
22:12 | 07.04.2026
38-48 με τον Λεσόρ
22:11 | 07.04.2026
38-46 με καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις από επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Νόρις
22:11 | 07.04.2026
36-44 με τρίποντο του Πάντερ
22:10 | 07.04.2026
33-44 με 2 βολές του Χουάντσο
22:09 | 07.04.2026
33-42 με 2 βολές του Νόρις
22:06 | 07.04.2026
31-42 με τον Χέιζ-Ντέιβις
22:05 | 07.04.2026
31-40 με τρίποντο του Νόρις
22:05 | 07.04.2026
28-40 εκμεταλλεύτηκε το miss match ο Χέιζ-Ντέιβις
22:05 | 07.04.2026
28-38 με τρίποντο του Πάρα
22:04 | 07.04.2026
7' για τη λήξη του ημιχρόνου
22:03 | 07.04.2026
Ο Σλούκας μετά τις αλλαγές σε τρεις επιθέσεις διέσυρε τον Ερνανγκόμεθ και έδωσε μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα του
22:02 | 07.04.2026
25-38 με Σορτς ο Παναθηναϊκός
22:01 | 07.04.2026
25-36 με τρίποντο του Σλούκα
22:00 | 07.04.2026
25-33 εύστοχη η βολή του Σλούκα
22:00 | 07.04.2026
25-32 με καλάθι και φάουλ του Σλούκα
21:57 | 07.04.2026
25-30 με κάρφωμα του Ερνανγκόμεθ
21:55 | 07.04.2026
23-30 μέτρησε το τρίποντο του Ναν
21:53 | 07.04.2026
Ο Ναν έβαλε ένα απίστευτο τρίποντο που δεν μέτρησε, έκανε challenge o Αταμάν