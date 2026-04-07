Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός live για την 36η αγωνιστική της Euroleague

Μεγάλο ντέρμπι για τους πράσινους στη Euroleague
Ο Όσμαν κόντρα στην Μπαρτσελόνα
23 - 27
1ο δεκάλεπτο
Ο Όσμαν κόντρα στην Μπαρτσελόνα/ EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική της Euroleague με στόχο τη νίκη που θα τον βάλει γερά στο κόλπο της απευθείας πρόκρισης στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Οι πράσινοι έχουν στο πλευρό τους τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο Παλαού Μπλαουγκράνα.

22:14 | 07.04.2026
38-55 με τον Ναν στην αντεπίθεση
22:13 | 07.04.2026
38-53 με τον Λεσόρ και πάλι
22:13 | 07.04.2026
38-51 τρομερή συνεργασία και τρίποντο του Χουάντσο
22:12 | 07.04.2026
1:30 για τη λήξη
22:12 | 07.04.2026
38-48 με τον Λεσόρ
22:11 | 07.04.2026
38-46 με καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις από επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Νόρις
22:11 | 07.04.2026
36-44 με τρίποντο του Πάντερ
22:10 | 07.04.2026
33-44 με 2 βολές του Χουάντσο
22:09 | 07.04.2026
33-42 με 2 βολές του Νόρις
22:06 | 07.04.2026
31-42 με τον Χέιζ-Ντέιβις
22:05 | 07.04.2026
31-40 με τρίποντο του Νόρις
22:05 | 07.04.2026
28-40 εκμεταλλεύτηκε το miss match ο Χέιζ-Ντέιβις
22:05 | 07.04.2026
28-38 με τρίποντο του Πάρα
22:04 | 07.04.2026
7' για τη λήξη του ημιχρόνου
22:03 | 07.04.2026
Ο Σλούκας μετά τις αλλαγές σε τρεις επιθέσεις διέσυρε τον Ερνανγκόμεθ και έδωσε μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα του
22:02 | 07.04.2026
25-38 με Σορτς ο Παναθηναϊκός
22:01 | 07.04.2026
25-36 με τρίποντο του Σλούκα
22:00 | 07.04.2026
25-33 εύστοχη η βολή του Σλούκα
22:00 | 07.04.2026
25-32 με καλάθι και φάουλ του Σλούκα
21:57 | 07.04.2026
25-30 με κάρφωμα του Ερνανγκόμεθ
21:55 | 07.04.2026
23-30 μέτρησε το τρίποντο του Ναν
21:53 | 07.04.2026
Ο Ναν έβαλε ένα απίστευτο τρίποντο που δεν μέτρησε, έκανε challenge o Αταμάν

Είναι οριακή η φάση

21:53 | 07.04.2026
21:51 | 07.04.2026
Έχασε το μεγάλο προβάδισμα ο Παναθηναϊκός

Οι πράσινοι χαλάρωσαν στο τελευταίο δίλεπτο του δεκαλέπτου και επέτρεψαν στους γηπεδούχους να πλησιάσουν στους 4 πόντους. Ο Όσμαν πέτυχε 12 πόντους στην πρώτη περίοδο

21:51 | 07.04.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο, 23-27 για τον Παναθηναϊκό
21:48 | 07.04.2026
Μέτρησε τελικά η δεύτερη βολή του Πάρα, μετά από instant replay

Έδιωξε παράτυπα ο Λεσόρ σύμφωνα με τους διαιτητές

21:48 | 07.04.2026
22-27 με 1/2 βολές του Πάρα από χαζό φάουλ του Ναν
21:47 | 07.04.2026
21-27 κι άλλο τρίποντο του Νόρις
21:46 | 07.04.2026
18-27 απάντησε ο Χουάντσο
21:46 | 07.04.2026
18-24 με τρίποντο του Μπριθουέλα
21:45 | 07.04.2026
15-24 με τρίποντο του Κέιλ
21:44 | 07.04.2026
12-24 με καλάθι του Χουάντσο
21:43 | 07.04.2026
12-22 με κάρφωμα του Λεσόρ
21:41 | 07.04.2026
12-20 με τον Κλάιμπερν
21:40 | 07.04.2026
10-20 καυτός Όσμαν στην πρώτη περίοδο, τάιμ άουτ ο Πασκουάλ
21:39 | 07.04.2026
10-17 κάρφωμα στον αιφνιδιασμό με τον Χουάντσο
21:39 | 07.04.2026
10-15 με χουκ του Λεσόρ
21:39 | 07.04.2026
10-13 με τρίποντο του Κλάιμπερν
21:38 | 07.04.2026
7-13 με τις βολές του Όσμαν
21:36 | 07.04.2026
Παίζει καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός στο Παλαού Μπλαουγκράνα, έχει δεχθεί 7 πόντους σε 5'
21:36 | 07.04.2026
Άστοχες και οι δύο βολές του Γάλλου σέντερ
21:36 | 07.04.2026
5:54 για τη λήξη της πρώτης περιόδου
21:35 | 07.04.2026
Ο Λεσόρ έκανε τάπα στην άμυνα και κέρδισε καλάθι για βολές στην επίθεση
21:34 | 07.04.2026
7-11 τρομερό ξεκίνημα του Όσμαν
21:34 | 07.04.2026
7-9 με λέι απ του Ναν
21:34 | 07.04.2026
7-7 με τρίποντο του Πάντερ
21:33 | 07.04.2026
4-7 με καλάθι του Γκραντ
21:33 | 07.04.2026
4-5 με σουτ μέσης απόστασης του Πάντερ
21:32 | 07.04.2026
2-5 εύστοχη η βολή του Τούρκου
21:32 | 07.04.2026
2-4 τρομερό καλάθι και φάουλ του Όσμαν
21:32 | 07.04.2026
2-2 με καλάθι του Σενγκέλια
21:32 | 07.04.2026
0-2 με λέι απ του Όσμαν
21:30 | 07.04.2026
Ο Γιαννακόπουλος στα αποδυτήρια των πρασίνων πριν την έναρξη του αγώνα
21:28 | 07.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Βαρκελώνη
21:24 | 07.04.2026
Οι πεντάδες των δύο ομάδων

Μπαρτσελόνα: Μάρκος, Πάντερ, Κλάιμπερν, Σενγκέλια και Βέσελι

Παναθηναϊκός: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Λεσόρ 

21:23 | 07.04.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των ομάδων
21:23 | 07.04.2026
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Παναθηναϊκός: Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στην Ισπανία οι πράσινοι κόντρα στην Μπαρτσελόνα
Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» θα είναι στο πλευρό των παικτών στο Παλαού Μπλαουγκράνα
21:22 | 07.04.2026
21:22 | 07.04.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

21:19 | 07.04.2026
Ο Παναθηναϊκός μετρά 14 σερί ήττες στο Παλαού Μπλαουγκράνα

Έχει να κερδίσει από το 2013 και το τρίποντο του Διαμαντίδη πάνω στην άμυνα του Τζαγουάι

21:19 | 07.04.2026
Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου οι πράσινοι είχαν ηττηθεί με 103-96 στο Telekom Center Athens
21:13 | 07.04.2026

Η Μπαρτσελόνα έχει ρεκόρ 20-15 (11-6 εντός και 9-9 εκτός έδρας) και είναι 8η. Ο Παναθηναϊκός έχει επίσης ρεκόρ 20-15 (12-6 εντός και 8-9 εκτός έδρας) και είναι στην 7η θέση

21:11 | 07.04.2026

Η Μπαρτσελόνα θα παραταχθεί χωρίς τον Τόμας Σατοράνσκι κόντρα στον Παναθηναϊκό, όμως ο Τσάβι Πασκουάλ θα έχει στη διάθεσή του τον Γιαν Βέσελι

21:10 | 07.04.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει στη δωδεκάδα του τον Τζέριαν Γκραντ και μένει να φανεί σε τι κατάσταση είναι ο Αμερικανός μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί

21:10 | 07.04.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική της Euroleague στην Ισπανία

Αθλητικά
