Μπέτις – Παναθηναϊκός 4-0 τελικό: Βαριά ήττα και αποκλεισμός για τους «πράσινους» στο «La Cartuja»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπέτις και θέλει να ολοκληρώσει με επιτυχία την «πίστα» στους «16» του Europa League. Το 1-0 του ΟΑΚΑ του δίνει προβάδισμα πρόκρισης. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά το μακρινό 2003, για το τότε Κύπελλο UEFA.
Η Μπέτις επικρλατησε με 4-0 και με συνολικό σκορ 4-1 πήρε αυτή την πρόκριση για τους "8" του Europa league
Ρικέλμε αντί Εζαλζουλί
Ταμπόρδα έξω, Σιώπης μέσα
Νέα επέμβαση του Λαφόν, σε πλασέ του Ελζαλζουλί
Ο Λαφόν νίκησε τον άντονι σε τετ-α-τετ
Κεφαλιά του Άβιλα, η μπάλα έφυγε άουτ
Επέμβαση του Λαφόν σε σουτ του Ρόκα
16η τελική προσπάθεια της Μπέτις - Μόλις 4 έχει ο Παναθηναϊκός στο ματς
Θυμίζουμε ότι η πιο βαριά ήττα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη είναι το 6-1 από την Ντινάμο Βουκουρεστίου, το 1989.
Αλτιμίρα και Άβιλα αντί Φορνάλς και Ερνάντες
ο Τζούριτσιτς στη θέση του Κάτρη που δεν μπορει να συνεχίσει
Ταχύτατη αντεπίθεση της Μπέτις, ο Κούτσο έκανε κάθετη πάσα στον Εζαλζουλί, ο οποίος -από τα αριστερά- γύρισε την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι, με τον Άντονι να τελειώνει τη φάση με αριστερό πλασέ, στέλνοντάς την μπάλα πρώτα στο αριστερό δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα
Ο Ρουιμπάλ αποχωρεί μαζί με τον Άμραμπατ για την Μπέτις, περνούν στο ματς οι Φιντάλγκο και Ρόκα
Άστοχη η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Άντονι
Ο Φορνάλς πήρε την κεφαλιά, ο Ρουιμπάλ έπαιξε γρήγορα για τον Κούτσο, αυτός βγήκε μόνος του απέναντι από τον Λαφόν και δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει τον πορτιέρε των πρασίνων
Ξεκίνησε το δευτερο ημίχρονο
οι ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο
Ο Παναθηναϊκός ζητάει επιθετικό φάουλ στη φάση του 2-0
Δεν αποκλείεται το γκολ να ακυρωθεί για οφσάιντ στυην αρχή της φάσης
Υπάρχει έλεγχος της φάσης
Σκόραρε η Μπέτις με μακρινό σουτ του Άμραμπατ. Η μπάλα πήρε πολλά φάλτσα, όμως ο Λαφόν έχει ευθύνη. ίσως καινα βρήκε στον Μπακασέτα
ο Ρουιμπάλ έπεσε μέσα στην περιοχή, όμως δεν υπήρχε παράβαση, με τον Στίλερ να δίνει συνέχεια στη φάση
Η Μπέτις κυκλοφορεί με υπομονή την μπάλα αλλά κάνει και κάποια λάθη στο χώρο του κέντρου
Πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο Τετέι και Νάταν, μετά από μια εναέρια μονομαχία - θα συνεχίσουν και οι δυο
Ο Τετέι πήρε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, έπιασε το σουτ με το αριστερό, αλλά έστειλε την μπάλα στα χέρια του Πάου Λόπεθ
Μακρινό σουτ του κούτσο Ερνάντεθ, η μπάλα κόντραρε, άλλαξε πορεία, αλλά ο Λαφόν μπλόκαρε
Ατομική προσπάθεια του Τετέι και γύρισμα μέσα από τη μικρή περιοχή καιθέση αριστερά, δεν υπήρχε παίκτης του Παναθηναϊκού για το σουτ
Αντεπίθεση των γηπεδούχων, ο Άντονι πήρε την μπάλα από δεξιά, συνέκλινε, έκανε το σουτ με το αριστερό, η μπάλα πέρασε άουτ, δίπλα από το δεξί "Γ" της εστίας του Λαφόν
Ατομική προσπάθεια από τον Τετέι, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, αλλά ο Νατάν έδιωξε τελευταία στιγμή
Δύσκολη επέμβαση του Λαφόν σε μακρινό σουτ του Κούτσο Ερνάντεθ
Ο Τετέι γυρίζει αρκετά πίσω, για να βοηθήσει τον παναθηναϊκό να ανέβει στην επίθεση
Ο Κούτσο Ερνάντεθ σούταρε από απόσταση, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λαφόν και στρώθηκε στον Ρουιμπιάλ, ο οποίος -αμαρκάριστος- δεν δυσκολεύτηκε μέσα από την περιοχή να πλασάρει τον Γάλλο πορτιέρε για το προβάδισμα των γηπεδούχων.
Ο Λαφόν έδιωξε μια προσπάθεια του Άντονι απ[ό τη μικρή περιοχή, έχοντας γρήγορη έξοδο
Ο Πάου Λόπεθ νίκησε τον Πελίστρι σε τετ-α-τετ
Σέντρα με ραμπόνα από αριστερά, ο Κούτσο Ερνάντεθ έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα να περάσει άουτ
Οι Ντάβιντε Καλάμπρια και Γιώργος Κάτρης κινδυνεύουν να μάθουν το επόμενο ματς, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός προκριθεί και πάρουν κίτρινη κάρτα
Αγκαλιά από τους Πελεγκρίνι και Μπενίτεθ
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Θυμίζουμε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ έχει το απόλυτο 11/11 σε προκρίσεις σε νοκ άουτ ματς στην καριέρα του, μετά από νίκες με τις κατά καιρούς ομάδες του στα πρώτα ματς
Κατά την άφιξη της ομάδας, φίλοι του “τριφυλλιού” που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο αποθέωσαν παίκτες και τεχνικό επιτελείο, δημιουργώντας μια δυνατή ατμόσφαιρα και δίνοντας ώθηση ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς
Oι οπαδοί των "πρασίνων" υπολογίζονται περίπου στους 3.000 και έχουν ήδη πάρει τη θέση τους στις εξέδρες
Σε περίπτωση που η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ καταφέρει να μην ηττηθεί απόψε στην έδρα της Μπέτις, θα συμπληρώσει εννέα διαδοχικά ευρωπαϊκά παιχνίδια αήττητη και θα φτάσει στα προημιτελικά του Europa League
Η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους «8» του Europa League -αλλά και γενικξά κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης- ήταν την περίοδο 2002/03, όταν και είχε αποκλειστεί από την Πόρτο στο τότε Κύπελλο UEFA (στη συνέχεια σήκωσε και το τρόπαιο)
Διαιτητής: Τομπίας Στίλερ
Βοηθοί: Λάσε Κοσλόβσκι και Μαρκ Μπορς
Τέταρτος: Ματίας Γέλενμπεκ
VAR: Σέρεν Στορκς και Κρίστιαν Ντίνγκερτ
Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπαρτρά, Νατάν και Ροντρίγκες. Φορνάλες, Άμραμπατ, Εζαλζουλί, Άντονι, Ρουϊμπάλ, Κούτσο Ερνάντες.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Βαγιές, Αντριάν, Αλτιμιρά, Άβιλα, Μπακαμπού, Φιδάλγο, Β. Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεοσά, Ρόκα, Φίρπο, Ορτίθ.
Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Σάντσες, Καλάμπρια, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τετέι.
Στον πάγκο του “τριφυλλιού”: Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Αντίνο, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Κότσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.
Με «προίκα» τη νίκη του με 1-0 στον πρώτο αγώνα του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός ψάχνει άλλο ένα «μεγάλο» αποτέλεσμα απέναντι στους Ανδαλουσιάνους, για να πανηγυρίσει την πρόκριση της... 23ετίας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπέτις στο «La Cartuja» για τους “16” του Europa League