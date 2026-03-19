Μπέτις – Παναθηναϊκός 4-0 τελικό: Βαριά ήττα και αποκλεισμός για τους «πράσινους» στο «La Cartuja»

Όποια ομάδα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την Μπράγκα
Η ρεβάνς του 1-0 του ΟΑΚΑ
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπέτις και θέλει να ολοκληρώσει με επιτυχία την «πίστα» στους «16» του Europa League. Το 1-0 του ΟΑΚΑ του δίνει προβάδισμα πρόκρισης. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά το μακρινό 2003, για το τότε Κύπελλο UEFA.

23:55 | 19.03.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
23:54 | 19.03.2026

Η Μπέτις επικρλατησε με 4-0 και με συνολικό σκορ 4-1 πήρε αυτή την πρόκριση για τους "8" του Europa league

23:54 | 19.03.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό
23:50 | 19.03.2026
90+3'
Κίτρινη στον Άβιλα επειδή προσποιήθηκε στην εκτέλεση του κόρνερ
23:50 | 19.03.2026
4 τα λεπτά του έξτρα χρονου
23:49 | 19.03.2026
90'
Αλλαγή για την Μπέτις

Ρικέλμε αντί Εζαλζουλί

23:48 | 19.03.2026
89'
Κίτρινη κάρτα στον Τζούριτσιτς
23:43 | 19.03.2026
85'
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Ταμπόρδα έξω, Σιώπης μέσα

23:41 | 19.03.2026
83'

Νέα επέμβαση του Λαφόν, σε πλασέ του Ελζαλζουλί

23:40 | 19.03.2026
81'

Ο Λαφόν νίκησε τον άντονι σε τετ-α-τετ

23:40 | 19.03.2026
79'

Κεφαλιά του Άβιλα, η μπάλα έφυγε άουτ

23:37 | 19.03.2026
78'

Επέμβαση του Λαφόν σε σουτ του Ρόκα

23:36 | 19.03.2026

16η τελική προσπάθεια της Μπέτις - Μόλις 4 έχει ο Παναθηναϊκός στο ματς

23:35 | 19.03.2026

Θυμίζουμε ότι η πιο βαριά ήττα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη είναι το 6-1 από την Ντινάμο Βουκουρεστίου, το 1989.

23:34 | 19.03.2026
73'
Αλλαγές για την Μπέτις

Αλτιμίρα και Άβιλα αντί Φορνάλς και Ερνάντες

23:32 | 19.03.2026
73'
Αναγκαστική αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

ο Τζούριτσιτς στη θέση του Κάτρη που δεν μπορει να συνεχίσει

23:29 | 19.03.2026
71'
Διπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Πελίστρι και Τετέι έξω, Σφιντέρσκι και Τζούρισιτς μέσα

23:24 | 19.03.2026
66'
ΓΚΟΛ για την Μπέτις, 4-0 με τον Άντονι

Ταχύτατη αντεπίθεση της Μπέτις, ο Κούτσο έκανε κάθετη πάσα στον Εζαλζουλί, ο οποίος -από τα αριστερά- γύρισε την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι, με τον Άντονι να τελειώνει τη φάση με αριστερό πλασέ, στέλνοντάς την μπάλα πρώτα στο αριστερό δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα

23:18 | 19.03.2026
63'
Αλλαγές για την Μπέτις

Ο Ρουιμπάλ αποχωρεί μαζί με τον Άμραμπατ για την Μπέτις, περνούν στο ματς οι Φιντάλγκο και Ρόκα

23:16 | 19.03.2026
56'

Άστοχη η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Άντονι

23:15 | 19.03.2026
Στο 55'
ο Παναθηναϊκός έκανε διπλή αλλαγή

Τσιριβέγια και Τσέριν αντί Μπακασέτα και Ρενάτο

23:15 | 19.03.2026
56'
Κίτρινη κάρτα στον Κυριακόπουλο
23:08 | 19.03.2026
53'
ΓΚΟΛ για την Μπέτις, 3-0 με τον Κούτσο Ερνάντες

Ο Φορνάλς πήρε την κεφαλιά, ο Ρουιμπάλ έπαιξε γρήγορα για τον Κούτσο, αυτός βγήκε μόνος του απέναντι από τον Λαφόν και δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει τον πορτιέρε των πρασίνων

23:05 | 19.03.2026
Ξεκίνησε το δευτερο ημίχρονο

22:57 | 19.03.2026

οι ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο

22:55 | 19.03.2026

Ο Παναθηναϊκός ζητάει επιθετικό φάουλ στη φάση του 2-0

22:48 | 19.03.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο ματς
22:48 | 19.03.2026
ΜΕΤΡΑΕΙ το 2-0 της Μπέτις
22:46 | 19.03.2026

Δεν αποκλείεται το γκολ να ακυρωθεί για οφσάιντ στυην αρχή της φάσης

22:45 | 19.03.2026

Υπάρχει έλεγχος της φάσης

22:44 | 19.03.2026
45+1'
ΓΚΟΛ για την Μπέτις, 2-0

Σκόραρε η Μπέτις με μακρινό σουτ του Άμραμπατ. Η μπάλα πήρε πολλά φάλτσα, όμως ο Λαφόν έχει ευθύνη. ίσως καινα βρήκε στον Μπακασέτα

22:43 | 19.03.2026
Λίγο πριν, στο 42'

ο Ρουιμπάλ έπεσε μέσα στην περιοχή, όμως δεν υπήρχε παράβαση, με τον Στίλερ να δίνει συνέχεια στη φάση

22:39 | 19.03.2026

Η Μπέτις κυκλοφορεί με υπομονή την μπάλα αλλά κάνει και κάποια λάθη στο χώρο του κέντρου

22:37 | 19.03.2026
40'

Πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο Τετέι και Νάταν, μετά από μια εναέρια μονομαχία - θα συνεχίσουν και οι δυο

22:33 | 19.03.2026
34'

Ο Τετέι πήρε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, έπιασε το σουτ με το αριστερό, αλλά έστειλε την μπάλα στα χέρια του Πάου Λόπεθ

22:31 | 19.03.2026
32'

Μακρινό σουτ του κούτσο Ερνάντεθ, η μπάλα κόντραρε, άλλαξε πορεία, αλλά ο Λαφόν μπλόκαρε

22:30 | 19.03.2026
31'

Ατομική προσπάθεια του Τετέι και γύρισμα μέσα από τη μικρή περιοχή καιθέση αριστερά, δεν υπήρχε παίκτης του Παναθηναϊκού για το σουτ

22:27 | 19.03.2026
30'
Σημαντική στιγμή για την Μπέτις

Αντεπίθεση των γηπεδούχων, ο Άντονι πήρε την μπάλα από δεξιά, συνέκλινε, έκανε το σουτ με το αριστερό, η μπάλα πέρασε άουτ, δίπλα από το δεξί "Γ" της εστίας του Λαφόν

22:26 | 19.03.2026
27'

Ατομική προσπάθεια από τον Τετέι, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, αλλά ο Νατάν έδιωξε τελευταία στιγμή

22:26 | 19.03.2026
19'
Κίτρινη κάρτα στον Ταμπόρδα για χέρι σε αντεπίθεση της Μπέτις
22:15 | 19.03.2026
17'

Δύσκολη επέμβαση του Λαφόν σε μακρινό σουτ του Κούτσο Ερνάντεθ

22:15 | 19.03.2026
15'

Ο Τετέι γυρίζει αρκετά πίσω, για να βοηθήσει τον παναθηναϊκό να ανέβει στην επίθεση

22:07 | 19.03.2026
8'
ΓΚΟΛ για την Μπέτις, 1-0 από τον Ρουΐμπιάλ, μετά από δοκάρι

Ο Κούτσο Ερνάντεθ σούταρε από απόσταση, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λαφόν και στρώθηκε στον Ρουιμπιάλ, ο οποίος -αμαρκάριστος- δεν δυσκολεύτηκε μέσα από την περιοχή να πλασάρει τον Γάλλο πορτιέρε για το προβάδισμα των γηπεδούχων.

22:05 | 19.03.2026
8'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Μπέτις

Ο Λαφόν έδιωξε μια προσπάθεια του Άντονι απ[ό τη μικρή περιοχή, έχοντας γρήγορη έξοδο

22:03 | 19.03.2026
5'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Πάου Λόπεθ νίκησε τον Πελίστρι σε τετ-α-τετ

22:02 | 19.03.2026
3'
Πρώτη φάση στο ματς για την Μπέτις

Σέντρα με ραμπόνα από αριστερά, ο Κούτσο Ερνάντεθ έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα να περάσει άουτ

22:00 | 19.03.2026

Οι Ντάβιντε Καλάμπρια και Γιώργος Κάτρης κινδυνεύουν να μάθουν το επόμενο ματς, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός προκριθεί και πάρουν κίτρινη κάρτα

21:59 | 19.03.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:55 | 19.03.2026

Αγκαλιά από τους Πελεγκρίνι και Μπενίτεθ

21:55 | 19.03.2026

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:54 | 19.03.2026

Θυμίζουμε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ έχει το απόλυτο 11/11 σε προκρίσεις σε νοκ άουτ ματς στην καριέρα του, μετά από νίκες με τις κατά καιρούς ομάδες του στα πρώτα ματς

21:54 | 19.03.2026
EUROPA LEAGUE 2025-2026 / ̐Ŕɓ - ЁϠ
21:50 | 19.03.2026

Πριν από λίγα λεπτά, η ΑΕΚ ηττήθηκε με 2-0 εντός έδρας από την Τσέλιε, αλλά προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League, λόγω της νίκης με 4-0 που πήρε στη Σλοβενία

Ο Γιόβιτς
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Απογοήτευσε αλλά προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League
Με συνολικό σκορ 4-2, η Ένωση πανηγύρισε ιστορική πρόκριση στους "8" της διοργάνωσης
21:50 | 19.03.2026

Ο Γιάννης Αλαφούζος βρίσκεται στο γήπεδο και είχε σύντομη συνομιλία με τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και με μέλη της αποστολής, δείχνοντας τη στήριξή του στην ομάδα πριν από τη μεγάλη μάχη

Ο Γιάννης Αλαφούζος στο «La Cartuja» για το Μπέτις – Παναθηναϊκός
Στη ρεβάνς των “πρασίνων” ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
21:50 | 19.03.2026

Κατά την άφιξη της ομάδας, φίλοι του “τριφυλλιού” που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο αποθέωσαν παίκτες και τεχνικό επιτελείο, δημιουργώντας μια δυνατή ατμόσφαιρα και δίνοντας ώθηση ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς

21:48 | 19.03.2026

Oι οπαδοί των "πρασίνων" υπολογίζονται περίπου στους 3.000 και έχουν ήδη πάρει τη θέση τους στις εξέδρες

21:48 | 19.03.2026

Σε περίπτωση που η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ καταφέρει να μην ηττηθεί απόψε στην έδρα της Μπέτις, θα συμπληρώσει εννέα διαδοχικά ευρωπαϊκά παιχνίδια αήττητη και θα φτάσει στα προημιτελικά του Europa League

21:47 | 19.03.2026

Η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους «8» του Europa League -αλλά και γενικξά κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης- ήταν την περίοδο 2002/03, όταν και είχε αποκλειστεί από την Πόρτο στο τότε Κύπελλο UEFA (στη συνέχεια σήκωσε και το τρόπαιο)

21:47 | 19.03.2026

Διαιτητής: Τομπίας Στίλερ

Βοηθοί: Λάσε Κοσλόβσκι και Μαρκ Μπορς

Τέταρτος: Ματίας Γέλενμπεκ

VAR: Σέρεν Στορκς και Κρίστιαν Ντίνγκερτ

21:47 | 19.03.2026

Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπαρτρά, Νατάν και Ροντρίγκες. Φορνάλες, Άμραμπατ, Εζαλζουλί, Άντονι, Ρουϊμπάλ, Κούτσο Ερνάντες.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Βαγιές, Αντριάν, Αλτιμιρά, Άβιλα, Μπακαμπού, Φιδάλγο, Β. Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεοσά, Ρόκα, Φίρπο, Ορτίθ.

21:46 | 19.03.2026

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Σάντσες, Καλάμπρια, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τετέι.

Στον πάγκο του “τριφυλλιού”: Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Αντίνο, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Κότσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.

21:45 | 19.03.2026
Ας δούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων
21:45 | 19.03.2026

Με «προίκα» τη νίκη του με 1-0 στον πρώτο αγώνα του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός ψάχνει άλλο ένα «μεγάλο» αποτέλεσμα απέναντι στους Ανδαλουσιάνους, για να πανηγυρίσει την πρόκριση της... 23ετίας

21:45 | 19.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπέτις στο «La Cartuja» για τους “16” του Europa League

21:44 | 19.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
