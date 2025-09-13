Αθλητικά

Ο Αλπερέν Σενγκούν έκλεισε τα σχόλια στην αμφιλεγόμενη δημοσίευση του μετά το Ελλάδα – Τουρκία

Χαμός στο προφίλ του Τούρκου σούπερ σταρ στο Instagram
O Άλπερεν Σένγκουν
O Άλπερεν Σένγκουν / REUTERS / Ints Kalnins

Ο Αλπερέν Σενγκούν πρωταγωνίστησε εντός αλλά και εκτός παρκέ μετά τον θρίαμβο της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket.

Η Τουρκία διέλυσε την Ελλάδα με 94-68 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Eurobasket, με τους Τούρκους να πανηγυρίζουν έξαλλα την επιτυχία τους, η οποία ήρθε με έναν θρίαμβο κόντρα στη γαλανόλευκη που είναι ιδιαίτερος… αντίπαλος για τους γείτονες.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αλπερέν Σενγκούν προχώρησε σε μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στα social media.

Ο σταρ των Χιούστον Ρόκετς ανέβασε στο Instagram ένα καρουζέλ από το παιχνίδι με τη «γαλανόλευκη», συνοδεύοντάς τα με το εξής σχόλιο: «Δεν σου κάνει πάντα καλό ο θαλασσινός αέρας;».

Το συγκεκριμένο σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η θάλασσα παραπέμπει στη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Το post έχει σχολιαστεί και από την πλευρά των Τούρκων, που δείχνουν την απογοήτευσή τος για τη συμπεριφορά του νεαρού σέντερ.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alperen Şengün (@alperen.sengun)

Τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση πήραν… φωτιά, με τον Σενγκούν να αποφασίζει να τα κλείσει. 

