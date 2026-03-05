Αθλητικά

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς μάλωσε με τον διαιτητή στην ήττα του Στέφανου: «Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, θα σε αναφέρω»

Ο πατέρας και προπονητής του Έλληνα τενίστα τα έβαλε με τον διαιτητή του αγώνα στο Indian Wells
Ο Απόστολος Τσιτσιπάς
Ο Απόστολος Τσιτσιπάς στο Davis Cup/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 2-1 σετ από τον Ντένις Σαποβάλοφ και αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του Indian Wells και ο πατέρας του Απόστολος μάλωσε με το διαιτητή, Μοχάμεντ Λαγιανί κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ.

Στην ήττα του Τσιτσιπά από τον Σαποβάλοφ, ο διαιτητής στο τρίτο σετ επέβαλε warning για coaching στον Έλληνα τενίστα, με τον πατέρα του Απόστολο να αντιδρά από τις εξέδρες.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς αντέδρασε, λέγοντας χαρακτηριστικά στον Λαγιανί: «Αύριο θα σε αναφέρω».

Από την πλευρά του, ο έμπειρος chair umpire προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, όμως ο προπονητής του Στέφανου Τσιτσιπά συνέχισε λέγοντας: «Πιθανότατα δεν ξέρεις τη δουλειά σου».

Αθλητικά
