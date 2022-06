O Άσλεϊ Κόουλ είχε ζήσει στιγμές τρόμου τον Ιανουάριο του 2022, όταν ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του και απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τελικά σωματική βία.

Ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής βρέθηκε όμως υπό την απειλή μαχαιριού, με τους δράστες να του λένε ότι θα του κόψουν στα δάχτυλα του χεριού του, αν δεν τους δώσει ό,τι αξίας είχε στην οικία του.

Το γεγονός φέρεται ότι έχει επηρεάσει ψυχολογικά, όπως είναι λογικό, τον Άσλεϊ Κόουλ, με αποτέλεσμα να πάρει και σχετικά μέτρα για την ασφάλειά του. Όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, της Μάντσεστερ Σίτι και της Ρόμα, αγόρασε ένα εκπαιδευμένο σκύλο, Γερμανικό Ποιμενικό, έναντι του ποσού των 20.000 λιρών (ή περίπου 23.000 ευρώ) για την περαιτέρω προστασία του.

