Ο Εβάν Φουρνιέ κλήθηκε σε απολογία από τη ΔΕΑΒ για σοβαρό φαινόμενο βίας

Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τον Εβάν Φουρνιέ για το επεισόδιο με τον οπαδό του Πανιωνίου στο κλειστό της Γλυφάδας.

Ο Εβάν Φουρνιέ έχασε τον έλεγχο στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο και λίγο έλειψε να έρθει στα χέρια με οπαδό της ομάδας της Νέας Σμύρνης που καθόταν στα court seats του γήπεδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ημέρες μετά από το περιστατικό στο κλειστό της Γλυφάδας, ο Γάλλος γκαρντ κλήθηκε σε απολογία από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας.

“Η ΔΕΑΒ καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, τον καλαθοσφαιριστή FOURNIER EVAN MEHDI, καθώς και την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα από τον πρώτο των ανωτέρω, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1980 – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για το πρωτάθλημα Stoiximan Basket League της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026” αναφέρει η ενημέρωση της επιτροπής.