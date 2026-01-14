Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αντέδρασε στις αποδοκιμασίες των φίλων των Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς απογοήτευσαν ενάντια στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, καθώς ηττήθηκαν 139-106 και αποδοκίμασαν τους παίκτες με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αντιδρά.

Στην ήττα των Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 25 πόντους και σε μία φάση στην τρίτη περίοδο, που έβαλε καλάθι και πήρε το φάουλ, την ώρα που οι φίλοι του Μιλγουόκι αποδοκίμαζαν, λόγω της κακής εικόνας της ομάδας, αντέδρασε κάνοντας thumbs down.

Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα αναφέρθηκε στο περιστατικό στις δηλώσεις του λέγοντας: «Όταν αποδοκιμάζουν, αποδοκιμάζω κι εγώ. Το κάνω όλη τη σεζόν αυτό. Ο κόσμος θα εκφράζεται όπως θέλει, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει σε κάποιον τι να κάνει και τι όχι.

Όπως επίσης κανείς δεν μπορεί να πει σε μένα πώς θ’ αντιδρώ στο παρκέ. Είμαι εδώ 13 χρόνια και είμαι πρώτος στα πάντα».