Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε ρέστα χορεύοντας και τραγουδώντας Μάικλ Τζάκσον

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να μην αγωνίστηκε στο All Star Game, λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί, έζησε όμως με πάθος και διάθεση όλο το γεγονός και με ανάρτησή στο instagram έδειξε την αγάπη του για τον Μάικλ Τζάκσον.

Έδωσε ρέστα χορεύοντας και τραγουδώντας Μάικλ Τζάκσον, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ενημέρωσε τους ακολούθους του, ότι τον άκουγε μεγαλώνοντας με τα αδέρφια του και χόρευαν με την μητέρα τους να τους βαθμολογεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «Greek Freak» φάνηκε να απολαμβάνει όλο το Σαββατοκύριακο του All Star Game, καθώς πρόσφερε πολλές στιγμές γέλιου, κυρίως με ατάκες με τα παιδία του στα αποδυτήρια του γηπέδου. Παράλληλα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε επικοινωνία και με τον Μπαράκ Ομπάμα.

View this post on Instagram A post shared by Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34)

«Είμαι τεράστιος, τεράστιος φαν του Μάικλ Τζάκσον. Τον άκουγα μεγαλώνοντας, εγώ και η οικογένειά μου. Εγώ και τα αδέρφια μου καθόμασταν μπροστά στην τηλεόραση και χορεύαμε και συναγωνιζόμασταν, ενώ η μητέρα μας βαθμολογούσε και μας έκρινε. Είναι All-Star Weekend, η μεγαλύτερη σκηνή κι εγώ θα τον εκπροσωπήσω και θα δείξω ότι εκτιμάμε την τέχνη που άφησε πίσω του για εμάς», είπε ο Έλληνας αθλητής του NBA στην ανάρτησή του.