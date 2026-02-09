Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέρφια του είδαν το Super Bowl LX μαζί με τον Ρίτσαρντ Σιάο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τα αδέρφια του και ο Ρίτσαρντ Σιάο έδωσαν το παρών στο Super Bowl μαζί με τον φίλο τους Ρίτσαρντ Σιάο, απολαμβάνοντας τόσο τον αγώνα που έκρινε τον τίτλο, όσο και το φαντασμαγορικό halftime show που στήθηκε, με τον Bad Bunny και τη Lady Gaga.

Οι Αντετοκούνμπο (Γιάννης, Θανάσης και Άλεξ) βρέθηκαν στα επίσημα του Levi’s Stadium και μαζί με τον 24χρονο ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Άρης, συνδύασαν το θέαμα του κορυφαίου αγώνα του american football με τη μοναδική μουσική εμπειρία που παρουσιάζεται κάθε χρόνο στο ημίχρονο του τελικό του NFL.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο δημοσίευσε στιγμιότυπα από την παρουσία τους στο γήπεδο μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media, μεταφέροντας εικόνες τόσο από την εξέλιξη του Super Bowl όσο και από το show του ημιχρόνου.

Θυμίζουμε ότι απόλυτοι νικητές του αγώνα ήταν οι Seattle Seahawks που κατέκτησαν το Super Bowl, σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με τους New England Patriots, όπου επικράτησαν με 29-13, κατακτώντας το Lombardi Trophy του NFL για δεύτερη φορά.