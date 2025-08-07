Συμβαίνει τώρα:
Ο Ιβάν Σαββίδης επέστρεψε στην Τούμπα για παιχνίδι του ΠΑΟΚ μετά από πεντέμιση χρόνια

Η μεγάλη επιστροφή του ισχυρού άνδρα του ΠΑΟΚ στα επίσημα της Τούμπας είναι γεγονός
Ο Ιβάν Σαββίδης στο γήπεδο της Τούμπας
Ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το παρών στην Τούμπα και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Ο Ιβάν Σαββίδης επέστρεψε στην Τούμπα για να παρακολουθήσει παιχνίδι του ΠΑΟΚ, για πρώτη φορά έπειτα από το 2020, δηλαδή μετά από πεντέμιση χρόνια.

Ο ισχυρός άνδρας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, αφού έδωσε το παρών στο ξενοδοχείο του Δικεφάλου όπου μίλησε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας, βρέθηκε στην Τούμπα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ για τον τρίτο  προκριματικό γύρο του Europa League.

Μόλις έγινε αντιληπτός από τον κόσμο, αποθεώθηκε από όλη την Τούμπα.

O Iβάν Σαββίδης δεν είχε βρεθεί στην Τούμπα για αγώνα του ΠΑΟΚ από τις αρχές του 2020, πριν διακοπούν οι διοργανώσεις λόγω της πανδημίας.

