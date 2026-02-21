Αθλητικά

Ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται στο «στόχαστρο» των Λίβερπουλ και Νάπολι

Αυξάνεται το ενδιαφέρον στο εξωτερικό για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού
Ο Τζολάκης
Ο Τζολάκης με το βραβείο του MVP σε αγώνα Champions League (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν με τον Ολυμπιακό και οι εμφανίσεις του στο Champions League, τον έχουν φέρει στο “στόχαστρο” και των πρωταθλητών Αγγλίας και Ιταλίας, Λίβερπουλ και Νάπολι.

Με 16 ματς φέτος χωρίς να δεχθεί γκολ, ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό, ενώ ακόμη και στην πρόσφατη ήττα από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, μία απόκρουσή του, έγινε viral στο Champions League.

Κάπως έτσι, αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι παρακολουθούν την περίπτωσή του, με νέα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για επικείμενες προτάσεις από Λίβεπρουλ και Νάπολι στους Πειραιώτες.

Αθλητικά
