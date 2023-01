Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αργήσει να κάνει το ντεμπούτο του με την Αλ Νασρ, καθώς είναι τιμωρημένος με έναν αγώνα επειδή πέταξε το κινητό από το χέρι ενός νεαρού φιλάθλου μετά από αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ακόμα δεν έχει πει ένα συγγνώμη στο 16χρονο αυτιστικό παιδί.

Η μητέρα του αγοριού συνεχίζει, μάλιστα, να είναι έξαλλη με τον Πορτογάλο σταρ.

«Ποτέ δεν απολογήθηκε ουσιαστικά σε μένα και τον γιο μου, τον Τζέικομπ, που είναι αυτιστικός. Όταν μου τηλεφώνησε μετά από το συμβάν απλώς περιαυτολογούσε. Μόνο για τον εαυτό του μιλούσε», τόνισε η 36χρονη Σάρα Κέλι.

«Πιστεύω πως θα έπρεπε να αποσυρθεί και να μας απαλλάξει από την παρουσία του. Η Γιουνάιτεντ και η εθνική Πορτογαλίας τον πέταξαν έξω και είναι σαφές πως ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει τι άνθρωπος είναι. Προκάλεσε σε μένα και στον γιο μου μεγάλη αναστάτωση και μας κορόιδευαν για αυτό.

Νιώσαμε εμείς οι ένοχοι και όχι τα αθώα θύματα της ιστορίας. Ποτέ δεν ζήτησα χρήματα από τον ίδιο, μόνο μια κανονική συγνώμη. Ούτε η Γιουνάιτεντ ή η Έβερτον έδωσαν κάποια βοήθεια. Η Έβερτον θα μπορούσε τουλάχιστον να πάρει τον Τζέικομπ για μια μέρα να συναντήσει τους παίκτες, όμως… τίποτα. Είμαι πολύ απογοητευμένη που ο Κριστιάνο επιδεικνύει τα λεφτά του ενώ η χώρα είναι σε κρίση και ο κόσμος πεινάει. Καλύτερα να φύγει μακριά!», πρόσθεσε.

Cristiano Ronaldo has been cautioned by police after knocking a phone from a supporter’s hand at Everton in April.



(🎥 @Evertonhub) pic.twitter.com/MY3vVjq5mm