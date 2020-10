Ο Μουρίνιο έβαλε την Τότεναμ να παίξει… μπάσκετ! “Μάγεψαν” Μπέιλ και Σον (video)

Αποφόρτιση με… μπάσκετ έκαναν οι παίκτες της Τότεναμ στην τελευταία τους προπόνηση, σε μία ακόμα ιδιαίτερη ιδέα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Χωρισμένοι σε τρεις ομάδες που ανταγωνίζονταν ταυτόχρονα (!), οι παίκτες της Τότεναμ έπαιξαν μπάσκετ επί χόρτου στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, καθώς αυτός τους είπε να κάνουν ο τεχνικός τους, Ζοσέ Μουρίνιο. Σον και Μπέιλ πάντως έδειξαν να…. κατέχουν το άθλημα καθώς έδωσαν τα… ρέστα τους σε τρίποντα και “πικ εν ρολ”.

