Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη Ρίο Άβε, μία μέρα μετά την σπουδαία πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Ο Αντρέ Λουίζ βρέθηκε στο Άμστερνταμ για να δει από κοντά τον Ολυμπιακό να προκρίνεται στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, και σε δηλώσεις που έκανε εμφανίστηκε ενθουσιασμένος με τον κόσμο της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, Αντρέ Λουίς. Γεννημένος στις 23 Φεβρουαρίου 2002, προέρχεται από τη Ρίο Άβε, με την οποία εφέτος πέτυχε επτά γκολ και μοίρασε έξι ασίστ σε 19 παιχνίδια στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Προηγούμενη ομάδα του στην Πορτογαλία ήταν η Εστρέλα Αμαδόρα (41 συμμετοχές, έξι γκολ).

Ο Λουίς ξεκίνησε στο Ρίο ντε Τζανέιρο από τα τμήματα υποδομής της América FC, από όπου μεταπήδησε σε αυτά της Φλαμένγκο. To 2021 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Φλαμένγκο, πραγματοποιώντας συνολικά εννέα συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ.

Αντρέ, καλώς ήλθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».