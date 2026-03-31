Αθλητικά

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Η χειρονομία του Αμερικανού σέντερ του Ολυμπιακού κατά την αποχώρησή του από το παρκέ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Η ένταση δεν έλειψε από ακόμα ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο μπάσκετ, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει μία χειρονομία στον κόσμο του τριφυλλιού, αντιδρώντας στις αποδοκιμασίες.

Έπειτα από ένα άκρως επεισοδιακό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε και πάλι νικηφόρα από το Τelekom Center, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 101-94 για τη Greek Basketball League.

Η ένταση ήταν στα ύψη ακόμα και πριν από το τζάμπολ του αγώνα, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να ξεφεύγει με μία αντίδραση του στο φινάλε του παιχνιδιού.

Ο Αμερικανός σέντερ έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, κατευθυνόμενος στα αποδυτήρια.

Ευτυχώς η κατάσταση δεν ξέφυγε περισσότερο, με τους παίκτες των δύο ομάδων να αποχωρούν χωρίς άλλη ένταση από το παρκέ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
69
66
55
47
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo