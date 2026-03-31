Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Η ένταση δεν έλειψε από ακόμα ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο μπάσκετ, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει μία χειρονομία στον κόσμο του τριφυλλιού, αντιδρώντας στις αποδοκιμασίες.

Έπειτα από ένα άκρως επεισοδιακό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε και πάλι νικηφόρα από το Τelekom Center, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 101-94 για τη Greek Basketball League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ένταση ήταν στα ύψη ακόμα και πριν από το τζάμπολ του αγώνα, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να ξεφεύγει με μία αντίδραση του στο φινάλε του παιχνιδιού.

Ο Αμερικανός σέντερ έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, κατευθυνόμενος στα αποδυτήρια.

Ευτυχώς η κατάσταση δεν ξέφυγε περισσότερο, με τους παίκτες των δύο ομάδων να αποχωρούν χωρίς άλλη ένταση από το παρκέ.