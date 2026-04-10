Ράγισε καρδίες ο Ραζβάν Λουτσέσκου στον επικήδειο για τον πατέρα του, Μιρτσέα: «Ήταν μαχητής, πάλεψε, νίκησε, έχασε»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από τη μάχη που έδωσε τις τελευταίες μέρες της ζωής του και ο Ραζβάν συγκίνησε άπαντες στον επικήδειο λόγο που έβγαλε στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου.

Η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου έγινε με στρατιωτικές τιμές, με το άγημα να που βρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία να περπατάει σε ροδοπέταλα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν δίπλα στη μητέρα του καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

Στην εκκλησία υπήρχε περιορισμένη πρόσβαση. Πέρα από την οικογένεια και τους στενούς καλεσμένους, στο ναό του Αγίου Ελευθερίου βρέθηκαν σπουδαία ονόματα του αθλητισμού, όπως ο Γκεόργκε Χάτζι, αλλά και ο ιδιοκτήτης της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπεκάλι.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στον επικήδειο του πατέρα του συγκίνησε όλους όσοι βρίσκονταν στην εκκλησία τονίζοντας ότι ο Μιρτσέα ήταν μαχητής, που έζησε τη ζωή με κάθε συναίσθημα και με μεγάλο του πάθος το ποδόσφαιρο.

Τα λόγια του Ραζβάν Λουτσέσκου

Hταν ο πατέρας μου. Ήταν μαχητής. Πάλεψε, νίκησε, έχασε. Ήταν χαρούμενος, ήταν λυπημένος. Πέρασε από κάθε πιθανή κατάσταση που μπορεί να προσφέρει η ζωή. Βοήθησε πολλούς ανθρώπους. Έκανε λάθη. Η ζωή του καθοδηγούνταν από πάθος, ένα μεγάλο πάθος: το ποδόσφαιρο. Γνώρισε πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη ζωή και οφείλει πολλά σε πολλούς.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι, έστω και για μια στιγμή, ήταν μέρος της ζωής του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτές τις στιγμές και που τον συνοδεύουν στο τελευταίο του ταξίδι. Η ζωή του ήταν ξεχωριστή και εγώ, ως γιος του, θέλω να είναι χαρούμενος για όλα όσα πέτυχε».

Την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Νίκος Σαββίδης, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρο και CEO, Μαρία Γκοντσαρόβα. Μαζί τους βρέθηκαν στο Βουκουρέστι ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο εμβληματικός αρχηγός Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Παντελής Κωνσταντινίδης.