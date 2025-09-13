Ολυμπιακός: Αγωνία για τον Ζέλσον Μαρτίνς ενόψει Πάφου

Ο Ολυμπιακός “σάρωσε” με 5-0 τον Πανσερραϊκό στην τρίτη αγωνιστική της Super League, αλλά έχασε με τραυματισμό τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και πλέον στον Ολυμπιακό υπάρχει αγωνία για την κατάστασή του, ενόψει της πρεμιέρας στη League Phase του Champions League, κόντρα στην Πάφο.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό, αλλά οι εξετάσεις του θα δείξουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και αν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, στο ματς με τους Κύπριους στο Champions League.