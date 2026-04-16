Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76 τελικό: Οι ερυθρόλευκοι έκαναν το καθήκον τους και τερμάτισαν πρώτοι στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 85-76 την Αρμάνι Μιλάνο για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague και εξασφάλισε την πρώτη θέση στην διοργάνωση και θα περιμένει τα αποτελέσματα των play in για να μάθει τον αντίπαλό του στα play off.