Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76 τελικό: Οι ερυθρόλευκοι έκαναν το καθήκον τους και τερμάτισαν πρώτοι στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 85-76 την Αρμάνι Μιλάνο για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague και εξασφάλισε την πρώτη θέση στην διοργάνωση και θα περιμένει τα αποτελέσματα των play in για να μάθει τον αντίπαλό του στα play off.
EuroleagueΤελευταία αγωνιστική
85 - 76
Τελικό σκορ
23:05 | 16.04.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:57 | 16.04.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να εξασφαλίζει την πρώτη θέση στην Euroleague
22:56 | 16.04.2026
85-76 με βολές του Ντόρσεϊ
22:53 | 16.04.2026
83-76 με τρίποντο του Σιλντς
22:53 | 16.04.2026
Τελευταία δευτερόλεπτα στο ΣΕΦ και όλοι οι παίκτες ακούν το όνομά τους από τους φίλους των Πειραιωτών
22:52 | 16.04.2026
83-73 για την Αρμάνι
22:52 | 16.04.2026
Απόθεωση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ
22:51 | 16.04.2026
83-71 με δύο βολές του Μιλουτίνοφ
22:51 | 16.04.2026
Το σκορ έγινε 81-71 καθώς ο Πίτερς πατούσε τη γραμμή στο σουτ από τη γωνία
22:49 | 16.04.2026
2:10 για τη λήξη
22:48 | 16.04.2026
82-71 τρίποντο του Πίτερς
22:44 | 16.04.2026
Κολλημένος στους 79 ο Ολυμπιακός, 3:30 απομένουν για το φινάλε
22:43 | 16.04.2026
Χαλάρωσε πολύ ο Ολυμπιακός και έδωσε την ευκαιρία στην Αρμάνι να πλησιάσει στους 8
22:43 | 16.04.2026
79-71 με τρίποντο του Μπρουκς, τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα, 4:05 για το φινάλε
22:41 | 16.04.2026
79-68 με τρίποντο του Σιλντς
22:41 | 16.04.2026
79-65 με τρίποντο του Μπρουκς
22:39 | 16.04.2026
Ο Χολ αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού
22:38 | 16.04.2026
79-62 με τρίποντο του Μπολμάρο
22:37 | 16.04.2026
79-59 σόου του Χολ στο ΣΕΦ, ακόμα ένα κάρφωμα του Αμερικανού
22:37 | 16.04.2026
77-59 με δύο προσπάθειες ο Χολ
22:36 | 16.04.2026
75-59 μείωσε η Αρμάνι
22:35 | 16.04.2026
75-57 με καλάθι του Σιλντς
22:34 | 16.04.2026
75-55 με κάρφωμα του Χολ
22:33 | 16.04.2026
73-55 με μακρινό τρίποντο του Φουρνιέ
22:33 | 16.04.2026
70-55 με 2 βολές του Χολ
22:30 | 16.04.2026
Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να είναι κοντά στην εξασφάλιση της πρώτης θέσης της Euroleague
22:29 | 16.04.2026
Double double ήδη του Μιλουτίνοφ με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ
22:27 | 16.04.2026
68-55 με λέι απ του Βεζένκοφ
22:25 | 16.04.2026
66-55 με δύο βολές του Γουόρντ
22:25 | 16.04.2026
64-55 με floater του Μέινιον
22:22 | 16.04.2026
3:30 για τη λήξη της περιόδου
22:22 | 16.04.2026
64-53 με τρίποντο του Ρίτσι
22:22 | 16.04.2026
17-5 το σερί του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος
22:21 | 16.04.2026
64-50 με λέι απ του Μπούκερ
22:21 | 16.04.2026
64-48 με φόλοου του Βεζένκοφ, πάρτι των Πειραιωτών στην τρίτη περίοδο
22:19 | 16.04.2026
62-48 με τρίποντο του Ντόρσεϊ στον αιφνιδιασμό
22:18 | 16.04.2026
Για πρώτη φορά στο +11 οι Πειραιώτες
22:18 | 16.04.2026
59-48 μεγάλο τρίποντο του Βεζένκοφ
22:18 | 16.04.2026
56-48 έβαλε τη βολή της τεχνικής ποινής ο Βεζένκοφ
22:15 | 16.04.2026
Τεχνική ποινή στον Σιλντς για διαμαρτυρία
22:14 | 16.04.2026
55-48 με φόλοου του Μιλουτίνοφ, τάιμ άουτ από τον Ποέτα με 6:30 να απομένουν
22:14 | 16.04.2026
53-48 με εύκολο καλάθι του Μιλουτίνοφ
22:13 | 16.04.2026
51-48 με τον Ντόρσεϊ
22:13 | 16.04.2026
49-48 με τρίποντο του Σιλντς
22:12 | 16.04.2026
49-45 με λέι απ του Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό
22:11 | 16.04.2026
Άστοχες οι ομάδες στο πρώτο λεπτό της τρίτης περιόδου
22:02 | 16.04.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
21:59 | 16.04.2026
Δεν ήταν καλός στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός και η Αρμάνι με μεγάλα τρίποντα έφτασε μέχρι και στην ισοφάριση στο ΣΕΦ
21:54 | 16.04.2026
47-45 ο Ντόρσεϊ έβαλε buzzer beater και έστειλε τους Πειραιώτες στα αποδυτήρια με προβάδισμα
21:53 | 16.04.2026
45-45 οι Ιταλοί ισοφάρισαν με τρίποντο του Μπούκερ
21:53 | 16.04.2026
45-42 με τρίποντο του Σιλντς
21:53 | 16.04.2026
45-39 με τον Βεζένκοφ
21:52 | 16.04.2026
Ο Φαλ πάτησε παρκέ για πρώτη φορά στο ΣΕΦ και αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού
21:51 | 16.04.2026
43-39 τρομερό τρίποντο του Αρμόνι Μπρουκς
21:51 | 16.04.2026
43-36 με καλάθι του Γουόκαπ
21:50 | 16.04.2026
41-36 με 1/2 βολές των Ιταλών
21:48 | 16.04.2026
41-35 με τρίποντο του Ρίτσι
21:44 | 16.04.2026
41-32 με τρίποντο του Φουρνιέ
21:42 | 16.04.2026
38-32 με τρεις εύστοχες βολές του ΜακΚίσικ
21:41 | 16.04.2026
35-32 νέο καλάθι του φορμαρισμένου Χολ, έφτασε τους 6 πόντους
21:41 | 16.04.2026
33-32 με τρίποντο του Σέστινα
21:38 | 16.04.2026
33-29 εντυπωσιακή συνεργασία Τζόσεφ - Χολ και κάρφωμα του δεύτερου
21:38 | 16.04.2026
31-29 με κάρφωμα του Νίμπο στο miss match με τον Τζόσεφ
21:37 | 16.04.2026
31-27 απάντησε ο Μάνιον
21:37 | 16.04.2026
31-24 με τρίποντο του Τζόσεφ, που έχει πέντε σερί πόντους
21:35 | 16.04.2026
28-24 με μία βολή του Νίμπο
21:35 | 16.04.2026
28-23 με δύσκολο καλάθι του Τζόσεφ
21:32 | 16.04.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό στο φινάλε να χάνει τη διαφορά που είχε χτίσει. Στο +3 οι ερυθρόλευκοι
21:31 | 16.04.2026
26-23 με βολές του Χολ
21:31 | 16.04.2026
24-23 ακόμα ένα δύσκολο καλάθι του Μπολμάρο
21:30 | 16.04.2026
24-21 εύστοχη η βολή του Σέρβου
21:30 | 16.04.2026
23-21 καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ
21:30 | 16.04.2026
21-21 με τρίποντο του Μάνιον
21:28 | 16.04.2026
21-18 με λόμπα του Βεζένκοφ που έφτασε τους 10 πόντους
21:27 | 16.04.2026
Η Αρμάνι «τρέχει» ένα σερί 4-13 στο ΣΕΦ
21:27 | 16.04.2026
19-18 ο Μπολμάρο μείωσε στον πόντο
21:26 | 16.04.2026
3' για τη λήξη της πρώτης περιόδου, με τις άμυνες να είναι χαλαρές έως τώρα
21:26 | 16.04.2026
19-16 με λέι απ του Έλις, άλλη ομάδα η Αρμάνι μετά το τάιμ άουτ
21:25 | 16.04.2026
19-14 με τον Σιλντς
21:25 | 16.04.2026
19-12 με καλάθι του Βεζένκοφ
21:25 | 16.04.2026
17-12 με τον Μπρουκς
21:25 | 16.04.2026
17-10 απάντησε ο Ντόρσεϊ
21:25 | 16.04.2026
15-10 με απανωτούς πόντους της Αρμάνι
21:21 | 16.04.2026
15-5 νέο καλάθι του Βεζένκοφ, τάιμ άουτ των Ιταλών
21:21 | 16.04.2026
13-5 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
21:20 | 16.04.2026
Πολυ καλό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό με τον Ντόρσεϊ να έχει 7 πόντους και τον Βεζένκοφ 4
21:20 | 16.04.2026
11-5 καλάθι και φάουλ του Σιλντς
21:19 | 16.04.2026
11-2 απίθανο καλάθι με καμπύλη του Ντόρσεϊ
21:19 | 16.04.2026
9-2 με τον Ντόρσεϊ
21:18 | 16.04.2026
7-2 με δύσκολο τρίποντο του Ντόρσεϊ
21:17 | 16.04.2026
4-2 με βολές του Βεζένκοφ
21:16 | 16.04.2026
2-2 με τον Βεζένκοφ από πάσα ολόκληρου γηπέδου του Γουόκαπ
21:16 | 16.04.2026
0-2 με τυχερό καλάθι του Μπρουκς
21:14 | 16.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στο ΣΕΦ
21:14 | 16.04.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
21:13 | 16.04.2026
Έλις, Μπρουκς, Σιλντς, Ρίτσι και Μπούκερ η πεντάδα της Αρμάνι
21:09 | 16.04.2026
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκινούν για τον Ολυμπιακό
21:04 | 16.04.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
21:03 | 16.04.2026
Η δωδεκάδα της Αρμάνι Μιλάνο
Μάνιον, Έλις, Μπούκερ, Τονούτ, Μπολμάρο, Μπρουκς, Ρίτσι, Ντιοπ, Σιλντς, Νίμπο, Ντάνστον, Σέστινα
21:03 | 16.04.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Γουόρντ, Φαλ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Πίτερς, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.
21:02 | 16.04.2026
Εμίλιο Πέρες, Μεχντί Ντιφάλα, Αλμπέρτο Μπαένα θα διευθύνουν την αναμέτρηση
20:59 | 16.04.2026
Οι Ιταλοί δεν ελπίζουν σε πρόκριση στα πλέι ιν και ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι γοήτρου γι' αυτούς
20:59 | 16.04.2026
Με νίκη ο Ολυμπιακός θα τερματίσει στην πρώτη θέση της Euroleague και δεν θα χρειαστεί να περιμένει το ματς της Βαλένθια
20:58 | 16.04.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague