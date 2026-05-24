Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Οι πανηγυρισμοί για 4ο «ερυθρόλευκο» τρόπαιο της Euroleague

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026, μετά τη νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague και οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δέχθηκαν υποδοχή ηρώων στον Πειραιά.

Η αποστολή του Ολυμπιακού έφθασε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στο ξενοδοχείο και εκεί ξεκίνησε το πρώτο “πάρτι” με τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της Euroleague, στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού περίμεναν υπομονετικά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και έκαναν τη νύχτα μέρα, αποθεώνοντας τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ακολούθησε μία απίθανη πορεία μέχρι το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, με την ομάδα να πηγαίνει συνοδεία από τους οπαδούς, τους παίκτες να πανηγυρίζουν πάνω στο ανοιχτό λεωφορείο και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να “κλέβει” την παράσταση με την επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού.

Στον Πειραιά στη συνέχεια, τα… τείχη έπεσαν, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να λατρεύονται σαν… θεοί από τους δεκάδες χιλιάδες φίλους της ομάδας, που έμειναν μέχρι τα ξημερώματα έξω από το Δημοτικό Θέατρο, για να “υποκλιθούν” στους νέους πρωταθλητές Ευρώπης.