Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Οι πανηγυρισμοί για 4ο «ερυθρόλευκο» τρόπαιο της Euroleague

«Πάρτι» στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα για το νέο θρίαμβο των ερυθρολεύκων
Βάιος Τασούλας , Βασίλης Σακουλέβας , Κώστας Χάλκος , Κλαούντιο Σούμπασι , Γιάννης Αρμάος , Γιάννης Κωνσταντόπουλος , Σπύρος Πλουμίδης
Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026, μετά τη νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague και οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δέχθηκαν υποδοχή ηρώων στον Πειραιά.

Η αποστολή του Ολυμπιακού έφθασε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στο ξενοδοχείο και εκεί ξεκίνησε το πρώτο “πάρτι” με τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της Euroleague, στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού περίμεναν υπομονετικά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και έκαναν τη νύχτα μέρα, αποθεώνοντας τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ακολούθησε μία απίθανη πορεία μέχρι το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, με την ομάδα να πηγαίνει συνοδεία από τους οπαδούς, τους παίκτες να πανηγυρίζουν πάνω στο ανοιχτό λεωφορείο και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να “κλέβει” την παράσταση με την επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού.

Στον Πειραιά στη συνέχεια, τα… τείχη έπεσαν, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να λατρεύονται σαν… θεοί από τους δεκάδες χιλιάδες φίλους της ομάδας, που έμειναν μέχρι τα ξημερώματα έξω από το Δημοτικό Θέατρο, για να “υποκλιθούν” στους νέους πρωταθλητές Ευρώπης.

05:32 | 25.05.2026
05:32 | 25.05.2026

Με ένα φαντασμαγορικό σόου έξω από το Δημοτρικό Θέατρο Πειραιά, όπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του αποθεώθηκαν σαν... ήρωες από τους δεκάδες χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού, ολοκλρώθηκε η μυθική βραδιά για την ομάδα μπάσκετ των "ερυθρόλευκων", που είναι πλέον για 4η φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης

05:30 | 25.05.2026
Η αποθέωση στον Εβάν Φουρνιέ

 

Υπό τους ήχους γνωστού τραγουδιού της Κατερίνας Λιόλιου η άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού

Υποδοχή ηρώων και φοβερή αποθέωση για τους πρωταθλητές Ευρώπης!
Έφθασε στον Πειραιά η αποστολή του Ολυμπιακού!
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού πάνω στο πούλμαν
Ολυμπιακός: Το ατελείωτο πάρτι των παικτών στους δρόμους της Αθήνας
Ένα ερυθρόλευκο ποτάμι η Αθήνα, από το κέντρο μέχρι τον Πειραιά
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο Μπαρτζώκας με τη επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού στο λεοφωρείο

Ο Μπαρτζώκας με τη επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού στο λεοφωρείο
03:11 | 25.05.2026

Στο Δημοτικό Θέατρο και ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης

EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Ο κόσμος έχει αρχίσει να ζεσταίνεται στον Πειραιά

EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Η πρώτη υποδοχή στο ξενοδοχείο, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να αλλάζουν λεωφορείο για να πάνε στον Πειραιά

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού που περιμένουν στον Πειραιά

 

Το ανοιχτό λεωφορείο που θα μεταφέρει την ομάδα του Ολυμπιακού προς τον Πειραιά

EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Από στιγμή σε στιγμή, η αποστολή του Ολυμπιακού φθάνει στον Πειραιά

Έχει φύγει η αποστολή του Ολυμπιακού από το Telekom Center Athens και θα πάει για τη συνέχεια των πανηγυρισμών στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά

Ατελείωτο πάρτι στον Πειραιά
Λήμνος: “Κάηκε” το λιμάνι της Μύρινας για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
Πύργος: Τρελά πανηγύρια από τους φίλους του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της 4ης Euroleague
Φλέγονται τα Τρίκαλα - Πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό
Ο Φουρνιέ
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Γλέντι στα αποδυτήρια με το τρόπαιο της Euroleague
Τα Χανιά στους δρόμους για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό
Χαμός στον Πειραιά, περιμένους τους πρωταθλητές Ευρώπης
Ο Ντόρσεϊ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξετρελάθηκε με την κατάκτηση της Euroleague: Πήρε ντουντούκα και οργάνωσε τους φίλους του Ολυμπιακού
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ξεσήκωσε τους φίλους των ερυθρολεύκων
Τρελοί πανηγυρισμοί φιλάθλων του Ολυμπιακού στην Εύβοια

Στους δρόμους βρίσκονται οι φίλαθλοι του ολυμπιακού στην Εύβοια με τρελούς πανηγυρισμούς από άκρη σε άκρη του νομού.

Πανηγυρίζουν για την ομάδα τους που κατέκτησε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Τρελοί πανηγυρισμοί τόσο στην πρωτεύουσα του νομού όσο και στις υπόλοιπες πόλεις όπως το Αλιβέρι

 

Άναψαν φωτιές ενώ τα βεγγαλικά έκαναν τη νύχτα μέρα σε Αλιβέρι και Χαλκίδα

''Κάηκε'' η Καλαμάτα
Ερυθρόλευκο πάρτι στον Κορυδαλλό
''Καίγονται'' Πάτρα και Βόλος για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό
Ο Κώστας Παπανικολάου
Συγκίνησε ο Κώστας Παπανικολάου: «Αυτό είναι για σένα Κανέλλα μας»
Η ειδική αφιέρωση του αρχηγού του Ολυμπιακού στην διευθύντρια εισιτηρίων της "ερυθρόλευκης" ΚΑΕ
Χαμός και στο Ηράκλειο Κρήτης
Πανζουρλισμός στο Δημοτικό Θέατρο με τον ύμνο του Ολυμπιακού
Ερυθρόλευκο πάρτι και στο Γύθειο για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό
"Κοκκίνησε" η Λαμία για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ στην ΚΑΕ για την κατάκτηση της Euroleague
Το "παρών" στο γήπεδο έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον γιο του, Μιλτιάδη
Ανδρουλάκης: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό! Το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα!
Χαμός στη Ναύπακτο
Η Ναύπακτος φλέγεται για τον Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό
Ο Πειραιάς έχει πάρει φωτιά μετά την κατάκτηση του τίτλου από τον Ολυμπιακό
Ο Μπαρτζώκας
Τρέλα με Μπαρτζώκα στο T- Center: Οι φίλοι του Ολυμπιακού τον σήκωσαν στον αέρα
Έκρηξη αγάπης στο πρόσωπο του Έλληνα προπονητή μετά την κατάκτηση της Euroleague
Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός
Η απονομή της Euroleague στον Ολυμπιακό: Η στιγμή που ο Κώστας Παπανικολάου σήκωσε το τρόπαιο στο Telekom Center
Πήρε... φωτιά το Telekom Center στη στέψη του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού
Το φιλί του Γουόκαπ με τη συντροφό του
Ολυμπιακός: Το παθιασμένο φιλί του Τόμας Γιούκαπ με την Εστρέλα Νούρι μετά την κατάκτηση της Euroleague
Οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν με διάφορους τρόπους, με τον Τόμας Γουόκαπ να φιλά παθιασμένα την αγαπημένη του
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Ο Παπανικολάου
Ολυμπιακός: Το κλάμα των Παπανικολάου και Βεζένκοφ και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των Φουρνιέ και Γουόρντ
Οι απίθανες αντιδράσεις των παικτών του Ολυμπιακού μετά την 4η ευρωπαϊκή κούπα
Ο Γιώργος Πρίντεζης
Ο Γιώργος Πρίντεζης ξέσπασε σε κλάματα μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
"Λύγισε" ο μεγάλος αρχηγός του Ολυμπιακού στις κερκίδες
Πανηγυρισμοί Ολυμπιακού
Τασούλας για κατάκτηση Euroleague από τον Ολυμπιακό: Φέρατε το ελληνικό μπάσκετ στην κορυφή της Ευρώπης
«Κάνετε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες» αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ αγκαλιάζονται
Μητσοτάκης για Ολυμπιακό: «Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη», είπε για την κατάκτηση του τροπαίου
«Πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Έχει πλημμυρίσει το Πασαλιμάνι και το κέντρο του Πειραιά από χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Το «πάρτι» του Ολυμπιακού τώρα ξεκινάει!
Η κατάκτηση του τροπαίου έχει ήδη βγάλει στους δρόμους τους οπαδούς του Ολυμπιακού για τους έξαλλους πανηγυρισμούς, που θα κρατήσουν σίγουρα μέχρι το πρωί

Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό στην Αθήνα, ο Ολυμπιακός "λύγισε" με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του!
