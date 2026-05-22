Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ: Κοκκίνισε το T- Center με 13.000 ερυθρόλευκους φιλάθλους να δημιουργούν «καυτή» ατμόσφαιρα

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πάρει τις θέσεις τους στο T- Center για τον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ (22/05/26, 18:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και αναμένεται μέχρι το τζάμπολ να έχουν ξεπεράσει τις 13.000 για να σταθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα.

Το T- Center έχει ήδη κοκκινίσει, κάτι που είχε ζητήσει από χθες (21/05/26) ο Κώστας Παπανικολάου στις δηλώσεις του ενόψει του μεγάλο ημιτελικού του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτσέ.

Στο γήπεδο του Final Four της Αθήνας θα βρεθούν επίσης 3 με 4 χιλιάδες φίλοι της τουρκικής ομάδας. Μάλιστα, περιμετρικά του ΟΑΚΑ φωτογραφήθηκαν αγκαλιά οι οπαδοί των δύο ομάδων για να περάσουν ένα όμορφο μήνυμα πριν ξεκινήσει η μάχη.