Ο «σαρωτικός» Ολυμπιακός και ο «ατσάλινος» Παναθηναϊκός είναι μία «ανάσα» από τα πλέι οφ της Euroleague

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 94-64 τη Μονακό και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 107-105 της Βαλένθια, για να φθάσουν αμφότεροι στο 2-0 στα πλέι οφ της Euroleague και βρεθούν μία νίκη μακριά από το Final 4 της Αθήνας.

Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός έδειξαν και με την εικόνα τους στα δύο παιχνίδια, ότι θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να μη βρίσκονται στο Telekom Center Athens στα ματς που θα κρίνουν τον τίτλο της σεζόν στη Euroleague.

Απομένει όμως μία νίκη για κάθε ομάδα, με τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει την επόμενη εβδομάδα στο Μονακό και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Βαλένθια στο γήπεδό του.

Τα επόμενα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Ολυμπιακός – Μονακό 2-0

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 0-2

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5 21:15

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί