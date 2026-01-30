Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα ανάλυση: Το πλήρες ρόστερ με τους καθοριστικούς Τζόουνς και Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός έκανε φοβερό τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε με 87-75 της Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague, συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί του και την ανοδική του πορεία στην κατάταξη.

Παρά τα μεγάλα κενά διαστήματα κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός κατάφερε στο τέλος να φθάσει σε μία άνετη νίκη επί της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ και να την προσπεράσει στην κατάταξη της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δείχνει να έχει πλέον λύσεις και κόντρα στους τραυματισμούς, με την ενίσχυση του ρόστερ του να αποδίδει πλέον… καρπούς στη “μάχη” για τη διάκριση στην Ευρώπη.

Τζόουνς και Φουρνιέ έκαναν τη διαφορά

Ο Ολυμπιακός είχε για μία ακόμη φορά φέτος σε… καυτή βραδιά τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ, με τους δύο πρώτους σκόρερ του στη σεζόν να συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό και να τελειώνουν με 20 και 17 πόντους αντίστοιχα, το ματς με την Μπαρτσελόνα.

Κόντρα στους Καταλανούς όμως, τη διαφορά έκαναν ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Γάλλος γκαρντ ήταν καθοριστικός για την ομάδα του στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα, αφού με προσωπικούς πόντους, επιθετικά ριμπάουντ και ασίστ, ηγήθηκε των Πειραιωτών στην τέταρτη και κορυφαία περίοδό τους στο παιχνίδι.

Ο Φουρνιέ πανηγύρισε μάλιστα έξαλλα στο ματς, αφού προέρχεται από ένα μέτριο, για τα δεδομένα του, ξεκίνημα στη σεζόν και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο στο ΣΕΦ.

Από την άλλη πλευρά, ο Ταϊρίκ Τζόουνς πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με τον Ολυμπιακό, καθώς πέτυχε 16 πόντους, με 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 2 ασίστ κόντρα στην Μπαρτσελόνα, όντας ο MVP της αναμέτρησης.

Ο Αμερικανός σέντερ μπήκε στα… παπούτσια του Μιλουτίνοφ, ούτε φανερά εκτός ρυθμού μετά τον τραυματισμό του και έδειξε ότι πλέον το ρόστερ του Ολυμπιακού μπορεί να καλύψει κάθε κενό.

Ακόμη και ο Κόρι Τζόσεφ είχε θετική συνεισφορά για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος σημείωσε με τη σειρά του την… υπεροπλία της ομάδας του. Ο Ολυμπιακός δείχνει πλέον να έχει το… αντίδοτο για κάθε πρόβλημα και βρίσκεται μία “ανάσα” από την κορυφή της κατάταξης στη Euroleague.