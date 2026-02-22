Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ανάλυση: Ο MVP Χέιζ-Ντέιβις, οι εκτός κλίματος Πειραιώτες και ο x factor Ρογκαβόπουλος «έβαψαν» πράσινο τον τελικό

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 68-79 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό και κατέκτησε για 22η φορά τη διοργάνωση με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να είναι οι πρωταγωνιστές των πρασίνων.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν ο MVP του τελικού και βοήθησε τα μέγιστα τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας πετυχαίνοντας 15 πόντους και παίζοντας καταπληκτικά στην άμυνα.

Ο Ολυμπιακός ήταν ιδιαίτερα άστοχος στο παρκέ του κλειστού της Νέας Αλικαρνασσού, καθώς είχε μόλις 6/26 (23,1%) τρίποντα, ενώ στο πρώτο μέρος τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα με 1/13. Η εικόνα των ερυθρολεύκων στο δεύτερο δεκάλεπτο έδειξε ανετοιμότητα, κάτι που τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν καταπληκτικός στον τελικό και με 14 πόντους (3/3 τρίποντα) ήταν ο παράγοντας του αγώνα, καθώς σίγουρα εξέπληξε τους αντιπάλους του και έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση στους συμπαίκτες του.

Οι Πειραιώτες έχασαν τον Σάσα Βεζένκοφ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, καθώς αποχώρησε με πρόβλημα στη μέση και δεν μπορούσε να βοηθήσει τους συμπαίκτες του στο φινάλε του αγώνα.

Η ηγετική εμφάνιση του Χέιζ-Ντέιβις

Ο Αμερικανός φόργουορντ σε σχεδόν 30 λεπτά συμμετοχής είχε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο στον τελικό και αναδείχτηκε MVP. Ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε τη διαφορά στο μαγικό δεύτερο δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού (12-28 το επιμέρους σκορ), καθώς έσφιξε την άμυνα των πρασίνων και έδωσε την ώθηση για εύκολα καλάθια.

Ο Βεζένκοφ ήταν καταπληκτικός στο πρώτο δεκάλεπτο με αντίπαλο τον Χουάντσο και μόλις πέρασε στο παρκέ ο Χέιζ-Ντέιβις άρχισε να δυσκολεύεται. Ο Αμερικανός και στο παρελθόν έχει ταλαιπωρήσει τον παίκτη του Ολυμπιακού και ίσως οι πράσινοι απέκτησαν έναν άσο στο μανίκι τους για τα μελλοντικά παιχνίδια με τους Πειραιώτες.

Η αύρα του νεοαποκτηθέντα φόργουορντ των πρασίνων άλλαξε την ψυχολογία τους στο παρκέ, καθώς άμεσα απέδειξε την ηγετική του παρουσία μέσα στο γήπεδο, δείχνοντας ότι ήταν αυτό που έλειπε στο «τριφύλλι» καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι.

Ο εκτός κλίματος Ολυμπιακός και η αστοχία έξω από τα 6,75

Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα ήταν απελπιστικά άστοχος από το τρίποντο, καθώς είχε 1/13 με το μοναδικό εύστοχο να ανήκει στον Γουόρντ. Ο Βεζένκοφ που ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 16 πόντους είχε 0/4 από τα 6,75, σε μία βραδιά που ο Πίτερς είχε μείνει εκτός δωδεκάδας για να πάρει τη θέση του ο Χολ.

Ο Χολ έπαιξε για πέντε λεπτά χωρίς να προσφέρει. Η επιλογή του Έλληνα προπονητή, πιθανότατα είχε να κάνει με τους τραυματισμούς των Τζόουνς και Μιλουτίνοφ. Ο Αμερικανός σέντερ δεν έπαιξε καθόλου στο πρώτο μέρος, αλλά αγωνίστηκε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας την ενέργεια που έλειπε στους ερυθρόλευκους πετυχαίνοντας 12 πόντους.

Οι 12 πόντοι των Πειραιωτών στο δεύτερο δεκάλεπτο (δέχτηκαν 28) άλλαξαν τις ισορροπίες στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι πράσινοι επέβαλαν το ρυθμό τους και έδειξαν πιο έτοιμοι για την αναμέτρηση.

Από εκεί και έπειτα, ο τελικός ισορρόπησε, όμως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα έπρεπε να κάνει την υπέρβαση για να ανατρέψει τη διαφορά που είχε φτάσει μέχρι και τους 19 πόντους (50-69). Αυτό δεν ήταν εφικτό να συμβεί, διότι όπως δήλωσε και ο ίδιος, η ομάδα του ήταν εκτός κλίματος αγώνα.

Ο x factor Ρογκαβόπουλος

Ο Έλληνας παίκτης του Παναθηναϊκού μπήκε στο παρκέ αντικαθιστώντας τον Όσμαν στο πρώτο μέρος και κατευθείαν συνδέθηκε με το καλάθι. Ήταν ζεστός και είχε σωστές αποφάσεις σε όλη τη διάρκεια του τελικού.

Αγωνίστηκε για 18 λεπτά σχεδόν και είχε 14 πόντους με 3 στα 3 τρίποντα και 1 στα 2 δίποντα. Στην άμυνα ήταν εκεί κόντρα σε Γουόρντ και Φουρνιέ και πρόσφερε όσα ακριβώς ήθελε ο Αταμάν από αυτόν, ίσως και πολύ περισσότερα από όσα είχε υπολογίσει.

Απέδειξε ότι έχει καταλυτικό ρόλο στο ρόστερ του τριφυλλιού και ίσως ο προπονητής του να αρχίσει να σκέφτεται να μοιράσει πιο δίκαια το χρόνο που παίρνει στο παρκέ με τον Όσμαν, που σήμερα αγωνίστηκε ακριβώς όσο έπαιξε και ο Έλληνας σμολ φόργουορντ.

Οι πράσινοι ήταν λοιπόν, πιο έτοιμοι ψυχολογικά για τον τελικό και κατάφεραν να κατακτήσουν για 22η φορά το Κύπελλο Ελλάδας, σε μία περίοδο που δεν βρίσκονταν και στην καλύτερη κατάσταση τη φετινή σεζόν.