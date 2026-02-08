Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Μάχη των «αιωνίων» στο Φάληρο για τη Super League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 20η αγωνιστική της Super League (08/02/26, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) με τις δύο ομάδες να έχουν τελείως διαφορετικούς στόχους, αλλά πάντα με το βλέμμα στη νίκη.

Τα ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό πάντα κρύβουν εκπλήξεις και ποτέ δεν παίζει ρόλο η κατάσταση που βρίσκονται οι δύο ομάδες. Η αναμέτρηση γίνεται ανήμερα της τραγωδίας με τους 21 νεκρούς της Θύρας 7 το 1981 και οι Πειραιώτες αναμένεται να τιμήσουν τους αδικοχαμένους οπαδούς.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την ισόπαλη με 1-1 αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, προκειμένου να εκμεταλλευτεί ενδεχόμενη απώλεια του ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης». Η ΑΕΚ παίζει με τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και οι πιθανότητες για νίκη είναι υπέρ της.

Ο Παναθηναϊκός στην 19η αγωνιστική της Super League πήρε σχετικά εύκολα τη νίκη κόντρα στην Κηφισιά (3-0), όμως μεσοβδόμαδα έχασε στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με 1-0 από τον ΠΑΟΚ.

Ο Ελ Κααμπί είναι κανονικά στην αποστολή των Πειραιωτών, όμως από αυτή απουσιάζει ο τραυματίας Πιρόλα και οι Λουίζ και Μπρούνο.

Για τον Παναθηναϊκό οι απουσίες είναι πολλές, αφού οι Σάντσες, Τσέριν, Τσιριβέγια, Σισοκό, Τζόυρισιτς, Ντέσερς, Πελίστρι και Τουμπά έμειναν εκτός αποστολής εξαιτίας των προβλημάτων που τους ταλαιπωρούν. Οι νεοαποκτηθέντες Γιάγκουσιτς και Ερνάντεθ είναι κανονικά στη διάθεση του Ισπανού.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης. Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με 1-1. Ο Ντέσερς είχε ανοίξει το σκορ για τους πράσινους στη Λεωφόρο, ενώ ο Ελ Κααμπί στις καθυστερήσεις είχε ισοφαρίσει για τον Ολυμπιακό.

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Λάμπρεχτς και στο VAR ο Βερμπούμεν.