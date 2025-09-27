Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας 92-83 Τελικό: Νίκη και τίτλος για τους Πειραιώτες στη Ρόδο

Το φοβερό πρώτο πεντάλεπτο του Ολυμπιακού στο ματς, οδηγεί τους Πειραιώτες σε διψήφια διαφορά μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου, αφού ο Προμηθέας Πάτρας ήταν ανταγωνιστικός στη συνέχεια και δεν επέτρεψε στην ομάδα του Μπαρτζώκα να ξεφύγει περαιτέρω στο σκορ. Ο Ντόρσεϊ με 10 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής.