Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας 92-83 Τελικό: Νίκη και τίτλος για τους Πειραιώτες στη Ρόδο

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 92-83 τον Προμηθέα Πάτρας στη Ρόδο, για το μεγάλο τελικό του Super Cup του μπάσκετ, κατακτώντας για 4η σερί χρονιά το τρόπαιο της διοργάνωσης.
Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη... φωτιά στο τέλος, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου στο Super Cup, επικρατώντας με 92-83 του Προμηθέα Πάτρας.
92-83 με τρίποντο του Προμηθέα ολοκληρώνεται ο τελικός του Super Cup
92-80 με 1/2 βολές του Γουόκαπ
91-80 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χάσει πλέον τη νίκη
89-80 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
87-80 με τον Πλώτα μείωσε ξανά ο Προμηθέας
87-78 με 2/2 βολές για τον Προμηθέα Πάτρας
87-76 με τρίποντο του Παπανικολάου που βάζει τη... σφραγίδα του στο ματς
84-76 με τον Γκρέι ξεκολλάει ο Προμηθέας
84-74 με κλέψιμο και κάρφωμα από τον Παπανικολάου
82-74 με τον Βεζένκοφ μετά από χαμένο λέι απ του Γουόκαπ στον αιφνιδιασμό
80-74 με 2/2 βολές του Χολ για τον Ολυμπιακό
78-74 με κλέψιμο του Πλώτα και νέο καλάθι στον αιφνιδιασμό για τον Προμηθέα Πάτρας
78-72 με τον Βεζένκοφ από κοντά
76-72 με τρίποντο του Χάμοντς για τον Προμηθέα
76-69 με τον Βεζένκοφ να ευστοχεί και στη βολή μετά από καλάθι και φάουλ νωρίτερα
75-69 με τον Βεζένκοφ παίρνει "ανάσα" ο Ολυμπιακός
73-69 με 1/2 βολές του Μακάλουμ
73-68 με τρίποντο του Μπαζίνα μειώνει κι άλλο ο Προμηθέας
73-65 με τον Μακάλουμ για τον Προμηθέα
73-63 με καλάθι και φάουλ του Χολ που ευστόχησε και στη βολή
70-63 με τον Μπαζίνα μείωσε κι άλλο τη διαφορά ο Προμηθέας Πάτρας
70-61 με δύο σερί καλάθια του Προμηθέα Πάτρας στον αιφνιδιασμό
70-57 με τον Πόλικαπ να είναι ο πρώτος σκόρερ του Προμηθέα με 12 πόντους
70-55 μειώνει ο Προμηθέας στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου
Ο Προμηθέας Πάτρας μείωσε και στους 10 πόντους τη διαφορά, αλλά ένα νέο "ξέσπασμα" του Ντόρσεϊ έφερε ξανά τον Ολυμπιακό στο +17 και πιο κοντά στην κατάκτηση του τροπαίου στον τελικό του Super Cup.
70-51 με τρίποντο του Ντόρσεϊ από τη γωνία
67-51 με τον Ντόρσεϊ να έχει ήδη 18 πόντους
65-51 με 1/2 βολές του Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό
64-51 με τον Ντόρσεϊ να ξεκολλάει ξανά τον Ολυμπιακό
61-51 με 3/3 βολές για τον Προμηθέα που μειώνει στο όριο των 10 πόντων
61-48 με τον Πόλικαπ μείωσε ο Προμηθέας
61-46 εύστοχος και στη βολή
60-46 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ
58-46 μειώνει κι άλλο ο Προμηθέας
58-43 με δεύτερο τρίποντο του Γουόκαπ
55-42 με καλάθι και φάουλ του Γκρέι που ευστόχησε και στη βολή
55-40 με τον Πόλικαπ μειώνει κι άλλο ο Προμηθέας
55-38 μειώνει ο Προμηθέας
55-36 με τρίποντο του Γουόκαπ
52-36 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ που έχει 3/5 τρίποντα
Το φοβερό πρώτο πεντάλεπτο του Ολυμπιακού στο ματς, οδηγεί τους Πειραιώτες σε διψήφια διαφορά μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου, αφού ο Προμηθέας Πάτρας ήταν ανταγωνιστικός στη συνέχεια και δεν επέτρεψε στην ομάδα του Μπαρτζώκα να ξεφύγει περαιτέρω στο σκορ. Ο Ντόρσεϊ με 10 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής.
49-36 με 1/2 βολές για τον Προμηθέα με τον Γκρέι
49-35 με τον Γουόκαπ αυξάνει τη διαφορά ο Ολυμπιακός
47-35 με τον Χάμοντς μειώνει ο Προμηθέας
0/2 βολές από τον Βεζένκοφ τώρα
47-33 με τον Πίτερς να έχει τους 6 τελευταίους πόντους του Ολυμπιακού
45-33 με τον Μπαζίνα στον αιφνιδιασμό για τον Προμηθέα
45-31 με 2/2 βολές του Πίτερς για τον Ολυμπιακό
43-31 με κάρφωμα του Κόλεμαν
43-29 με τον Παπανικολάου ο Ολυμπιακός
41-29 με 2/2βολές του Πίτερς ο Ολυμπιακός
39-29 με τρίποντο του Μπαζίνα για τον Προμηθέα, που μειώνει ξανά τη διαφορά στον τελικό
39-26 με βολές για τον Προμηθέα
39-24 με καλάθι και φάουλ του Γουόρντ που ευστόχησε και στη βολή
36-24 με τον Μακούρα για τον Προμηθέα
36-22 με τον Πίτερς στον αιφνιδιασμό για τον Ολυμπιακό
34-22 με τρομερό κάρφωμα του Λι για τον Ολυμπιακό
Ο Πλώτας απέτρεψε ένα φοβερό κάρφωμα του Γουόρντ για τον Ολυμπιακό
32-22 με τον Χολ ξανά ο Ολυμπιακός
30-22 με τρίποντο του Πρέκα για τον Προμηθέα
30-19 με τον Χολ
28-19 με βολές του Χολ για τον Ολυμπιακό
26-19 με δύσκολο καλάθι του Πλώτα για τον Προμηθέα
26-17 με τον Πόλικαπ μείωσε κι άλλο τη διαφορά ο Προμηθέας
26-15 με δύο γρήγορα καλάθια στον αιφνιδιασμό για τον Προμηθέα
26-11 "απαντάει" αμέσως ο Προμηθέας
26-8 με τρίποντο του Φουρνιέ
23-8 με τον Πόλικαπ μειώνει ο Προμηθέας
23-6 με ωραίο καλάθι του Μιλουτίνοφ μέσα στη ρακέτα
21-6 με βολές για τον Προμηθέα
21-4 με τον Ντόρσεϊ να είναι ασταμάτητος και να φθάνει τους 10 πόντους
19-4 με νέο τρίποντο για τον Ολυμπιακό με τον Βεζένκοφ
16-4 με τον Ντόρσεϊ να έχει 8 πόντους για τον Ολυμπιακό
13-4 μειώνει ο Προμηθέας
13-2 με βολές του Μιλουτίνοφ
11-2 με τον Γκρέι να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του Προμηθέα στο ματς
9-0 τώρα με τον Ντόρσεϊ στον αιφνιδιασμό για τον Ολυμπιακό
7-0 με τον Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό
3-0 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Ώρα για τον Εθνικό Ύμνο
Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ.
Προμηθέας Πάτρας: Μακάλουμ, Γκρέι, Σταυρακόπουλος, Χάμοντς, Κόουλμαν.
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
Σε πέντε λεπτά θα γίνει το τζάμπολ στον τελικό
Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τα τρία τελευταία Super Cup και ψάχνει το 4ο σερί του τρόπαιο στη διοργάνωση
Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ
Η 11άδα του Προμηθέα Πάτρας: Χάμοντς, Κόλεμαν, Πλώτας, Μπαζίνας, ΜακΚάλουμ, Πρέκας, Κομνιανίδης, Γκρέι, Πόλικαπ, Μακούρα, Σταυρακόπουλος
Στον τελικό δεν θα αγωνιστεί ο Καραγιαννίδης, που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Προμηθέα Πάτρας
Ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε φέτος στο Super Cup, εξαιτίας του ταξιδιού του στην Αυστραλία για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος"
Ο Ολυμπιακός κέριδσε με 89-65 την Καρδίτσα στα ημιτελικά, ενώ ο Προμηθέας Πάτρας "λύγισε" με 84-70 την ΑΕΚ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακός και Προμηθέα Πάτρας
