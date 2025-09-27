Αθλητικά

Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας 92-83 Τελικό: Νίκη και τίτλος για τους Πειραιώτες στη Ρόδο

Ο Ολυμπιακός τα... χρειάστηκε αλλά κατάφερε να "λυγίσει" στο τέλος τον Προμηθέα Πάτρας
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κόντρα στον Προμηθέα (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Super Cup
Τελικός
92 - 83
Τελικό σκορ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κόντρα στον Προμηθέα (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 92-83 τον Προμηθέα Πάτρας στη Ρόδο, για το μεγάλο τελικό του Super Cup του μπάσκετ, κατακτώντας για 4η σερί χρονιά το τρόπαιο της διοργάνωσης.

21:49 | 27.09.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:48 | 27.09.2025

Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη... φωτιά στο τέλος, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου στο Super Cup, επικρατώντας με 92-83 του Προμηθέα Πάτρας.

21:48 | 27.09.2025
Τέλος στο ματς! Ολυμπιακός - Προμηθέας Πάτρας 92-83
21:47 | 27.09.2025

92-83 με τρίποντο του Προμηθέα ολοκληρώνεται ο τελικός του Super Cup

21:46 | 27.09.2025

92-80 με 1/2 βολές του Γουόκαπ

21:46 | 27.09.2025

91-80 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

21:45 | 27.09.2025

Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χάσει πλέον τη νίκη

21:45 | 27.09.2025
40 δευτερόλεπτα
για το τέλος του αγώνα
21:43 | 27.09.2025

89-80 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ

21:41 | 27.09.2025

87-80 με τον Πλώτα μείωσε ξανά ο Προμηθέας

21:40 | 27.09.2025

87-78 με 2/2 βολές για τον Προμηθέα Πάτρας

21:40 | 27.09.2025
21:39 | 27.09.2025

87-76 με τρίποντο του Παπανικολάου που βάζει τη... σφραγίδα του στο ματς

21:39 | 27.09.2025
2 λεπτά
για το φινάλε
21:39 | 27.09.2025

84-76 με τον Γκρέι ξεκολλάει ο Προμηθέας

21:36 | 27.09.2025

84-74 με κλέψιμο και κάρφωμα από τον Παπανικολάου

21:36 | 27.09.2025
3,5 λεπτά
για το τέλος του αγώνα
21:36 | 27.09.2025
Τάιμ άουτ ο Προμηθέας
21:34 | 27.09.2025

82-74 με τον Βεζένκοφ μετά από χαμένο λέι απ του Γουόκαπ στον αιφνιδιασμό

21:34 | 27.09.2025

80-74 με 2/2 βολές του Χολ για τον Ολυμπιακό

21:32 | 27.09.2025

78-74 με κλέψιμο του Πλώτα και νέο καλάθι στον αιφνιδιασμό για τον Προμηθέα Πάτρας

21:32 | 27.09.2025

78-72 με τον Βεζένκοφ από κοντά

21:32 | 27.09.2025

76-72 με τρίποντο του Χάμοντς για τον Προμηθέα

21:31 | 27.09.2025

76-69 με τον Βεζένκοφ να ευστοχεί και στη βολή μετά από καλάθι και φάουλ νωρίτερα

21:31 | 27.09.2025
Τραυματίστηκε ο Μακάλουμ σε στραβοπάτημα στον αιφνιδιασμό!
21:30 | 27.09.2025

75-69 με τον Βεζένκοφ παίρνει "ανάσα" ο Ολυμπιακός

21:29 | 27.09.2025
Στο 16-3 το επιμέρους σκορ στο 4ο δεκάλεπτο υπέρ του Προμηθέα!
21:26 | 27.09.2025

73-69 με 1/2 βολές του Μακάλουμ

21:25 | 27.09.2025

73-68 με τρίποντο του Μπαζίνα μειώνει κι άλλο ο Προμηθέας

21:25 | 27.09.2025

73-65 με τον Μακάλουμ για τον Προμηθέα

21:24 | 27.09.2025

73-63 με καλάθι και φάουλ του Χολ που ευστόχησε και στη βολή

21:23 | 27.09.2025

70-63 με τον Μπαζίνα μείωσε κι άλλο τη διαφορά ο Προμηθέας Πάτρας

21:22 | 27.09.2025
21:20 | 27.09.2025

70-61 με δύο σερί καλάθια του Προμηθέα Πάτρας στον αιφνιδιασμό

21:20 | 27.09.2025
Τάιμ άουτ ο Ολυμπιακός
21:19 | 27.09.2025

70-57 με τον Πόλικαπ να είναι ο πρώτος σκόρερ του Προμηθέα με 12 πόντους

21:19 | 27.09.2025

70-55 μειώνει ο Προμηθέας στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου

21:17 | 27.09.2025

Ο Προμηθέας Πάτρας μείωσε και στους 10 πόντους τη διαφορά, αλλά ένα νέο "ξέσπασμα" του Ντόρσεϊ έφερε ξανά τον Ολυμπιακό στο +17 και πιο κοντά στην κατάκτηση του τροπαίου στον τελικό του Super Cup.

21:16 | 27.09.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ολυμπιακός - Προμηθέας Πάτρας 70-53
21:15 | 27.09.2025
21 πόντους με 5/7 τρίποντα από τον τρομερό Ντόρσεϊ!
21:15 | 27.09.2025

70-51 με τρίποντο του Ντόρσεϊ από τη γωνία

21:14 | 27.09.2025

67-51 με τον Ντόρσεϊ να έχει ήδη 18 πόντους

21:12 | 27.09.2025

65-51 με 1/2 βολές του Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό

21:12 | 27.09.2025

64-51 με τον Ντόρσεϊ να ξεκολλάει ξανά τον Ολυμπιακό

21:09 | 27.09.2025

61-51 με 3/3 βολές για τον Προμηθέα που μειώνει στο όριο των 10 πόντων

21:08 | 27.09.2025

61-48 με τον Πόλικαπ μείωσε ο Προμηθέας

21:08 | 27.09.2025
Νωρίτερα η φάση του αγώνα με τον Λι!
21:07 | 27.09.2025
4 λεπτά
για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου
21:07 | 27.09.2025

61-46 εύστοχος και στη βολή

21:06 | 27.09.2025

60-46 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ

21:06 | 27.09.2025

58-46 μειώνει κι άλλο ο Προμηθέας

21:05 | 27.09.2025

58-43 με δεύτερο τρίποντο του Γουόκαπ

21:04 | 27.09.2025

55-42 με καλάθι και φάουλ του Γκρέι που ευστόχησε και στη βολή

21:03 | 27.09.2025

55-40 με τον Πόλικαπ μειώνει κι άλλο ο Προμηθέας

21:03 | 27.09.2025

55-38 μειώνει ο Προμηθέας

21:01 | 27.09.2025
6-0 το σκορ στην τρίτη περίοδο μέχρι στιγμής
20:59 | 27.09.2025

55-36 με τρίποντο του Γουόκαπ

20:58 | 27.09.2025

52-36 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ που έχει 3/5 τρίποντα

20:57 | 27.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:43 | 27.09.2025

Το φοβερό πρώτο πεντάλεπτο του Ολυμπιακού στο ματς, οδηγεί τους Πειραιώτες σε διψήφια διαφορά μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου, αφού ο Προμηθέας Πάτρας ήταν ανταγωνιστικός στη συνέχεια και δεν επέτρεψε στην ομάδα του Μπαρτζώκα να ξεφύγει περαιτέρω στο σκορ. Ο Ντόρσεϊ με 10 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής.

20:43 | 27.09.2025
Ολυμπιακός - Προμηθέας Πάτρας 49-36
20:42 | 27.09.2025
Τέλος στο πρώτο ημίχρονο!
20:41 | 27.09.2025

49-36 με 1/2 βολές για τον Προμηθέα με τον Γκρέι

20:40 | 27.09.2025

49-35 με τον Γουόκαπ αυξάνει τη διαφορά ο Ολυμπιακός

20:39 | 27.09.2025

47-35 με τον Χάμοντς μειώνει ο Προμηθέας

20:38 | 27.09.2025

0/2 βολές από τον Βεζένκοφ τώρα

20:38 | 27.09.2025

47-33 με τον Πίτερς να έχει τους 6 τελευταίους πόντους του Ολυμπιακού

20:37 | 27.09.2025

45-33 με τον Μπαζίνα στον αιφνιδιασμό για τον Προμηθέα

20:36 | 27.09.2025

45-31 με 2/2 βολές του Πίτερς για τον Ολυμπιακό

20:36 | 27.09.2025

43-31 με κάρφωμα του Κόλεμαν

20:35 | 27.09.2025

43-29 με τον Παπανικολάου ο Ολυμπιακός

20:34 | 27.09.2025

41-29 με 2/2βολές του Πίτερς ο Ολυμπιακός

20:34 | 27.09.2025
4 λεπτά
για το ημίχρονο
20:33 | 27.09.2025

39-29 με τρίποντο του Μπαζίνα για τον Προμηθέα, που μειώνει ξανά τη διαφορά στον τελικό

20:33 | 27.09.2025

39-26 με βολές για τον Προμηθέα

20:31 | 27.09.2025

39-24 με καλάθι και φάουλ του Γουόρντ που ευστόχησε και στη βολή

20:31 | 27.09.2025

36-24 με τον Μακούρα για τον Προμηθέα

20:30 | 27.09.2025

36-22 με τον Πίτερς στον αιφνιδιασμό για τον Ολυμπιακό

20:29 | 27.09.2025
20:27 | 27.09.2025

34-22 με τρομερό κάρφωμα του Λι για τον Ολυμπιακό

20:26 | 27.09.2025

Ο Πλώτας απέτρεψε ένα φοβερό κάρφωμα του Γουόρντ για τον Ολυμπιακό

20:26 | 27.09.2025

32-22 με τον Χολ ξανά ο Ολυμπιακός

20:25 | 27.09.2025

30-22 με τρίποντο του Πρέκα για τον Προμηθέα

20:24 | 27.09.2025

30-19 με τον Χολ

20:23 | 27.09.2025

28-19 με βολές του Χολ για τον Ολυμπιακό

20:22 | 27.09.2025

26-19 με δύσκολο καλάθι του Πλώτα για τον Προμηθέα

20:20 | 27.09.2025
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Ολυμπιακός - Προμηθέας 26-17
20:20 | 27.09.2025
9-0 σερί από τον Προμηθέα στο φινάλε του 10λέπτου!
20:19 | 27.09.2025

26-17 με τον Πόλικαπ μείωσε κι άλλο τη διαφορά ο Προμηθέας

20:18 | 27.09.2025

26-15 με δύο γρήγορα καλάθια στον αιφνιδιασμό για τον Προμηθέα

20:18 | 27.09.2025

26-11 "απαντάει" αμέσως ο Προμηθέας

20:17 | 27.09.2025

26-8 με τρίποντο του Φουρνιέ

20:17 | 27.09.2025

23-8 με τον Πόλικαπ μειώνει ο Προμηθέας

20:16 | 27.09.2025

23-6 με ωραίο καλάθι του Μιλουτίνοφ μέσα στη ρακέτα

20:15 | 27.09.2025

21-6 με βολές για τον Προμηθέα

20:14 | 27.09.2025

21-4 με τον Ντόρσεϊ να είναι ασταμάτητος και να φθάνει τους 10 πόντους

20:13 | 27.09.2025

19-4 με νέο τρίποντο για τον Ολυμπιακό με τον Βεζένκοφ

20:13 | 27.09.2025

16-4 με τον Ντόρσεϊ να έχει 8 πόντους για τον Ολυμπιακό

20:12 | 27.09.2025

13-4 μειώνει ο Προμηθέας

20:09 | 27.09.2025

13-2 με βολές του Μιλουτίνοφ

20:09 | 27.09.2025

11-2 με τον Γκρέι να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του Προμηθέα στο ματς

20:06 | 27.09.2025
Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό και 11-0
20:06 | 27.09.2025
Τάιμ άουτ ο Προμηθέας
20:06 | 27.09.2025

9-0 τώρα με τον Ντόρσεϊ στον αιφνιδιασμό για τον Ολυμπιακό

20:03 | 27.09.2025

7-0 με τον Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό

20:02 | 27.09.2025

3-0 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

20:01 | 27.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:01 | 27.09.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

19:59 | 27.09.2025

Ώρα για τον Εθνικό Ύμνο

19:54 | 27.09.2025
Οι πεντάδες των δύο ομάδων:

 
Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ. 

Προμηθέας Πάτρας: Μακάλουμ, Γκρέι, Σταυρακόπουλος, Χάμοντς, Κόουλμαν. 

19:54 | 27.09.2025

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων

19:53 | 27.09.2025

Σε πέντε λεπτά θα γίνει το τζάμπολ στον τελικό

19:52 | 27.09.2025

Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τα τρία τελευταία Super Cup και ψάχνει το 4ο σερί του τρόπαιο στη διοργάνωση

19:52 | 27.09.2025

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ

19:52 | 27.09.2025

Η 11άδα του Προμηθέα Πάτρας: Χάμοντς, Κόλεμαν, Πλώτας, Μπαζίνας, ΜακΚάλουμ, Πρέκας, Κομνιανίδης, Γκρέι, Πόλικαπ, Μακούρα, Σταυρακόπουλος

19:49 | 27.09.2025

Στον τελικό δεν θα αγωνιστεί ο Καραγιαννίδης, που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Προμηθέα Πάτρας

19:49 | 27.09.2025
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κόντρα στην Καρδίτσα (KLODIAN LATO
Ολυμπιακός – Καρδίτσα 89-56: Πρόκριση με «πάρτι» για τους Πειραιώτες στον τελικό του Super Cup
Φοβερή εμφάνιση από τον Ολυμπιακό στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν
19:49 | 27.09.2025
Ο Ρομπ Γκρέι
ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Oι Πατρινοί προκρίθηκαν στον τελικό του Super Cup με 30αρα του Ρομπ Γκρέι
Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη ήταν ανώτερη από το ξεκίνημα και πανηγύρισε μία δίκαιη πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ολυμπιακός - Καρδίτσα
19:46 | 27.09.2025

Ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε φέτος στο Super Cup, εξαιτίας του ταξιδιού του στην Αυστραλία για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος"

19:46 | 27.09.2025

Ο Ολυμπιακός κέριδσε με 89-65 την Καρδίτσα στα ημιτελικά, ενώ ο Προμηθέας Πάτρας "λύγισε" με 84-70 την ΑΕΚ

19:44 | 27.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακός και Προμηθέα Πάτρας

19:44 | 27.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo