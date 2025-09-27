Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας live ο τελικός του Super Cup

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πάτρας στη Ρόδο, για το μεγάλο τελικό του Super Cup του μπάσκετ, με το νικητή της αναμέτρησης να κατακτά το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στην Ελλάδα.