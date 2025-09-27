Αθλητικά

Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας live ο τελικός του Super Cup

Στη Ρόδο κρίνεται ο πρώτος τίτλος της σεζόν για το ελληνικό μπάσκετ
Ο Βεζένκοφ κόντρα στον Προμηθέα (KLODIAN LATO
Super Cup
Τελικός
Ο Βεζένκοφ κόντρα στον Προμηθέα (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πάτρας στη Ρόδο, για το μεγάλο τελικό του Super Cup του μπάσκετ, με το νικητή της αναμέτρησης να κατακτά το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στην Ελλάδα.

20:16 | 27.09.2025

23-6 με ωραίο καλάθι του Μιλουτίνοφ μέσα στη ρακέτα

20:15 | 27.09.2025

21-6 με βολές για τον Προμηθέα

20:14 | 27.09.2025

21-4 με τον Ντόρσεϊ να είναι ασταμάτητος και να φθάνει τους 10 πόντους

20:13 | 27.09.2025

19-4 με νέο τρίποντο για τον Ολυμπιακό με τον Βεζένκοφ

20:13 | 27.09.2025

16-4 με τον Ντόρσεϊ να έχει 8 πόντους για τον Ολυμπιακό

20:12 | 27.09.2025

13-4 μειώνει ο Προμηθέας

20:09 | 27.09.2025

13-2 με βολές του Μιλουτίνοφ

20:09 | 27.09.2025

11-2 με τον Γκρέι να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του Προμηθέα στο ματς

20:06 | 27.09.2025
Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό και 11-0
20:06 | 27.09.2025
Τάιμ άουτ ο Προμηθέας
20:06 | 27.09.2025

9-0 τώρα με τον Ντόρσεϊ στον αιφνιδιασμό για τον Ολυμπιακό

20:03 | 27.09.2025

7-0 με τον Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό

20:02 | 27.09.2025

3-0 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

20:01 | 27.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:01 | 27.09.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

19:59 | 27.09.2025

Ώρα για τον Εθνικό Ύμνο

19:54 | 27.09.2025
Οι πεντάδες των δύο ομάδων:

 
Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ. 

Προμηθέας Πάτρας: Μακάλουμ, Γκρέι, Σταυρακόπουλος, Χάμοντς, Κόουλμαν. 

19:54 | 27.09.2025

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων

19:53 | 27.09.2025

Σε πέντε λεπτά θα γίνει το τζάμπολ στον τελικό

19:52 | 27.09.2025

Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τα τρία τελευταία Super Cup και ψάχνει το 4ο σερί του τρόπαιο στη διοργάνωση

19:52 | 27.09.2025

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ

19:52 | 27.09.2025

Η 11άδα του Προμηθέα Πάτρας: Χάμοντς, Κόλεμαν, Πλώτας, Μπαζίνας, ΜακΚάλουμ, Πρέκας, Κομνιανίδης, Γκρέι, Πόλικαπ, Μακούρα, Σταυρακόπουλος

19:49 | 27.09.2025

Στον τελικό δεν θα αγωνιστεί ο Καραγιαννίδης, που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Προμηθέα Πάτρας

19:49 | 27.09.2025
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κόντρα στην Καρδίτσα (KLODIAN LATO
Ολυμπιακός – Καρδίτσα 89-56: Πρόκριση με «πάρτι» για τους Πειραιώτες στον τελικό του Super Cup
Φοβερή εμφάνιση από τον Ολυμπιακό στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν
19:49 | 27.09.2025
Ο Ρομπ Γκρέι
ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Oι Πατρινοί προκρίθηκαν στον τελικό του Super Cup με 30αρα του Ρομπ Γκρέι
Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη ήταν ανώτερη από το ξεκίνημα και πανηγύρισε μία δίκαιη πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ολυμπιακός - Καρδίτσα
19:46 | 27.09.2025

Ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε φέτος στο Super Cup, εξαιτίας του ταξιδιού του στην Αυστραλία για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος"

19:46 | 27.09.2025

Ο Ολυμπιακός κέριδσε με 89-65 την Καρδίτσα στα ημιτελικά, ενώ ο Προμηθέας Πάτρας "λύγισε" με 84-70 την ΑΕΚ

19:44 | 27.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακός και Προμηθέα Πάτρας

19:44 | 27.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo