Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας live ο τελικός του Super Cup

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πάτρας στη Ρόδο, για το μεγάλο τελικό του Super Cup του μπάσκετ, με το νικητή της αναμέτρησης να κατακτά το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στην Ελλάδα.
23-6 με ωραίο καλάθι του Μιλουτίνοφ μέσα στη ρακέτα
21-6 με βολές για τον Προμηθέα
21-4 με τον Ντόρσεϊ να είναι ασταμάτητος και να φθάνει τους 10 πόντους
19-4 με νέο τρίποντο για τον Ολυμπιακό με τον Βεζένκοφ
16-4 με τον Ντόρσεϊ να έχει 8 πόντους για τον Ολυμπιακό
13-4 μειώνει ο Προμηθέας
13-2 με βολές του Μιλουτίνοφ
11-2 με τον Γκρέι να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του Προμηθέα στο ματς
9-0 τώρα με τον Ντόρσεϊ στον αιφνιδιασμό για τον Ολυμπιακό
7-0 με τον Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό
3-0 με τον Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Ώρα για τον Εθνικό Ύμνο
Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ.
Προμηθέας Πάτρας: Μακάλουμ, Γκρέι, Σταυρακόπουλος, Χάμοντς, Κόουλμαν.
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
Σε πέντε λεπτά θα γίνει το τζάμπολ στον τελικό
Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τα τρία τελευταία Super Cup και ψάχνει το 4ο σερί του τρόπαιο στη διοργάνωση
Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ
Η 11άδα του Προμηθέα Πάτρας: Χάμοντς, Κόλεμαν, Πλώτας, Μπαζίνας, ΜακΚάλουμ, Πρέκας, Κομνιανίδης, Γκρέι, Πόλικαπ, Μακούρα, Σταυρακόπουλος
Στον τελικό δεν θα αγωνιστεί ο Καραγιαννίδης, που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Προμηθέα Πάτρας
Ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε φέτος στο Super Cup, εξαιτίας του ταξιδιού του στην Αυστραλία για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος"
Ο Ολυμπιακός κέριδσε με 89-65 την Καρδίτσα στα ημιτελικά, ενώ ο Προμηθέας Πάτρας "λύγισε" με 84-70 την ΑΕΚ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακός και Προμηθέα Πάτρας
