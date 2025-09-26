Αθλητικά

Ολυμπιακός – Προμηθέας στον τελικό του Super Cup: Η μέρα, η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν
Ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας συνθέτουν το ζευγάρι του τελικού του Super Cup στη Ρόδο.

Ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Καρδίτσα με 89-56 στον δεύτερο ημιτελικό, ενώ ο Προμηθέας επικράτησε της ΑΕΚ με 84-70 στον πρώτο ημιτελικό, με τις δύο νικήτριες ομάδες να συνθέτουν το ζευγάρι του τελικού του φετινού Super Cup.

Ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν. Η μάχη με τον Προμηθέα έχει οριστεί για το βράδυ (20:00) του Σαββάτου (27/9/2025), με τον τελικό του Super Cup να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2.

