Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84 τελικό: «Ερυθρόλευκο» πάρτι στο ΣΕΦ κόντρα στους Γάλλους

Ντόρσεϊ και Φουρνιέ έκαναν ό,τι ήθελαν στο παρκέ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ
Euroleague
17η αγωνιστική
107 - 84
Τελικό σκορ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ/ ( KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα με 107-84 τη Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε στις νίκες στη διοργάνωση μετά από τρια διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα. Ο Ντόρσεϊ με 22 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα.

23:07 | 19.12.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:06 | 19.12.2025
Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 9 νίκες στη διοργάνωση μετά την επικράτηση κόντρα στη Βιλερμπάν
23:06 | 19.12.2025
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πανηγυρίζει για τον Ολυμπιακό (KLODIAN LATO
Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84: Ξέσπασε στους Γάλλους και επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague
Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Βεζένκοφ έστησαν «πάρτι» στο ΣΕΦ για την επιβλητική επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Βιλερμπάν
23:03 | 19.12.2025
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Βιλερμπάν με 107-84
23:03 | 19.12.2025
107-84 με λέι απ του Νετζήπογλου
23:03 | 19.12.2025
105-84 με 2/2 βολές του Χολ
23:02 | 19.12.2025
Ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα
23:01 | 19.12.2025
103-84 με τρίποντο του Αζινσά
23:01 | 19.12.2025
103-81 με τρίποντο του Αταμνά
23:01 | 19.12.2025
103-78 με κάρφωμα του Χολ
23:00 | 19.12.2025
101-78 με καλάθι του Εντιαγέ
22:59 | 19.12.2025
101-76 με τρίποντο του Πίτερς
22:59 | 19.12.2025
98-75 εύστοχη η βολή του Χάρισον
22:58 | 19.12.2025
98-75 καλάθι και φάουλ του Χάρισον
22:58 | 19.12.2025
98-73 με τρίποντο του Λι
22:56 | 19.12.2025
95-73 με λέι απ του Αζινσά
22:55 | 19.12.2025
Ακούει ξανά το όνομά του ο Αμερικανός από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού
22:54 | 19.12.2025
95-71 ο Πίτερς έβαλε το τρίποντο και έσπασε την ατυχία του
22:54 | 19.12.2025
92-71 με καλάθι του Φουρνιέ
22:54 | 19.12.2025
90-71 με καλάθι του Χάρισον
22:53 | 19.12.2025
90-69 εύστοχη η βολή του Χολ
22:53 | 19.12.2025
89-69 με «αεροπλανικό» λέι απ του Χολ

Πήρε και το φάουλ ο Αμερικανός

22:53 | 19.12.2025
87-69 με ακόμα ένα καλάθι του Γουότσον
22:52 | 19.12.2025
87-67 με 2/2 βολές του Νιλικίνα
22:51 | 19.12.2025
85-67 με τρίποντο του Γουότσον
22:51 | 19.12.2025
85-64 με 1/2 βολές του Χολ
22:50 | 19.12.2025
84-64 με 2/2 βολές του Χάρισον
22:49 | 19.12.2025
84-62 με καλάθι του Ντόντα Χολ
22:49 | 19.12.2025
82-62 με λέι απ του Νιλικίνα
22:47 | 19.12.2025
80-62 με κοντινό σουτ του Γουότσον
22:47 | 19.12.2025
80-60 με καλάθι του Μασά
22:47 | 19.12.2025
80-58 με μακρινό τρίποντο του Φουρνιέ
22:46 | 19.12.2025
77-58 με κάλαθι του Τζάκσον
22:45 | 19.12.2025
77-56 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
22:43 | 19.12.2025
Με καροτσάκι θα αποχωρήσει ο Τραορέ από το γήπεδο που έχει ξεσπάσει σε κλαμματα
22:43 | 19.12.2025
Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο με ξεκάθαρο προβάδισμα του Ολυμπιακού που δύσκολα θα απειληθεί
22:42 | 19.12.2025
75-56 με κάρφωμα του Εντιαγέ
22:41 | 19.12.2025
Ο Ντόρσεϊ πάτησε τη γραμμή την ώρα της βολής και ακυρώθηκε
22:41 | 19.12.2025
75-54 με τρομερό καλάθι και φάουλ του Ντόρσεϊ
22:40 | 19.12.2025
73-54 με τρίποντο του Τζάκσον
22:40 | 19.12.2025
73-51 με εύκολο λέι απ του Φουρνιέ
22:39 | 19.12.2025
71-51 με καλάθι μέσης απόστασης του Τζάκσον
22:39 | 19.12.2025
71-49 με τρίποντο της Βιλερμπάν
22:39 | 19.12.2025
Ο Γάλλος γύρισε λίγο το πόδι του όταν κέρδισε το φάουλ, όμως δεν έχει κάτι σοβαρό και συνεχίζει
22:36 | 19.12.2025
71-46 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
22:35 | 19.12.2025
69-46 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
22:35 | 19.12.2025
Ο Μιλουτίνοφ αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού
22:34 | 19.12.2025
Ο Τραορέ αποχώρησε υποβασταζόμενος και δύσκολα θα επιστρέψει στο παιχνίδι
22:34 | 19.12.2025
Ο Ντόρσεϊ έχει φτάσει τους 20 πόντους στο παιχνίδι
22:33 | 19.12.2025
Ο Τραορέ της Βιλερμπάν γύρισε το πόδι του και βρίσκεται στο παρκέ
22:33 | 19.12.2025
67-46 ο Μιλουτίνοφ καρφώνει ξανά στην μπασκέτα των Γάλλων
22:33 | 19.12.2025
65-46 τρίτο τρίποντο του Ντόρσεϊ στην τρίτη περίοδο
22:30 | 19.12.2025
62-46 με καλάθι μέσης απόστασης του Γουότσον
22:30 | 19.12.2025
62-44 με δυναμικό καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ
22:30 | 19.12.2025
60-44 με τρίποντο του Ερτέλ
22:29 | 19.12.2025
60-41 με καλάθι του Ντόρσεϊ
22:29 | 19.12.2025
58-41 με λέι απ του Χάρισον
22:29 | 19.12.2025
Στο +19 ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει στην αναμέτρηση
22:28 | 19.12.2025
58-39 με καλάθι του Βεζένκοφ
22:27 | 19.12.2025
56-39 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
22:27 | 19.12.2025
54-39 με λέι απ του Χάρισον στον αιφνιδιασμό
22:27 | 19.12.2025
Τάπα του Μιλουτίνοφ στον Ερτέλ
22:26 | 19.12.2025
54-37 κι άλλο τρίποντο του Ντόρσεϊ
22:26 | 19.12.2025
Ωραίο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό στο τρίτο δεκάλεπτο
22:26 | 19.12.2025
51-37 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
22:25 | 19.12.2025
48-37 μείωνει με τρίποντο του Λάιτι η Βιλερμπάν
22:24 | 19.12.2025
48-34 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
22:22 | 19.12.2025
46-34 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ μετά από καλή κυκλοφορία
22:16 | 19.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα
22:11 | 19.12.2025
Η Euroleague αποθέωσε τον Ντόρσεϊ για την εμφάνισή του στην πρώτη περίοδο της αναμέτρησης

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε 9 πόντους με 11 PIR στο πρώτο δεκάλεπτο

22:11 | 19.12.2025
Το κάρφωμα του Παπανικολάου στον αιφνιδιασμό
22:05 | 19.12.2025
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο χωρίς να αλλάξει κάτι στο σκορ στο τελευταίο λεπτό

44-34 υπέρ του Ολυμπιακού

22:02 | 19.12.2025
44-34 με κάρφωμα του Τραορέ, έξαλλος ο Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ
21:58 | 19.12.2025
44-32 με καλάθι από κοντά του Βεζένκοφ
21:57 | 19.12.2025
42-32 με τρίποντο του Βεζένκοφ
21:54 | 19.12.2025
39-32 με 1/2 βολές του Αζινσά
21:54 | 19.12.2025
39-31 με καλάθι του Βοτιέ
21:53 | 19.12.2025
39-29 με τρίποντο του Νιλικίνα, 7 πόντους έχει ο Γάλλος
21:53 | 19.12.2025
36-27 απάντησε η Βιλερμπάν
21:52 | 19.12.2025
36-25 κλέψιμο του Νιλικίνα και κάρφωμα του Παπανικολάου
21:51 | 19.12.2025
Αποθεώνεται ο Πίτερς παρά την κακή εμφάνισή του
21:51 | 19.12.2025
34-25 με καλάθι του Ερτέλ από τα πέντε μέτρα
21:50 | 19.12.2025
34-23 με δύο γρήγορα καλάθια του Φουρνιέ
21:50 | 19.12.2025
Τα έχει «σπάσει» ο Πίτερς

Πολλά άστοχα σουτ από τον Αμερικανό

21:49 | 19.12.2025
30-23 με λέι απ του Τραορέ
21:49 | 19.12.2025
30-21 με 2/2 βολές του Γάλλου
21:48 | 19.12.2025
Δύο βολές για τον Ερτέλ, αφού είχε συμπληρώσει τα ομαδικά ο Ολυμπιακός
21:48 | 19.12.2025
Και πιθανότατα θα δικαιωθεί
21:47 | 19.12.2025
Οι διαιτητές έδωσαν τρεις βολές για τη Βιλερμπάν, ο Μπαρτζώκας έκανε challenge
21:46 | 19.12.2025
30-19 με follow του Μιλουτίνοφ
21:45 | 19.12.2025
Ηρεμία ζητάει ο Γιώργος Μπαρτζώκας από τους παίκτες του
21:43 | 19.12.2025
Κακό μπάσκετ και από τις δύο ομάδες στα τελευταία λεπτά
21:43 | 19.12.2025
28-19 με καλάθι και φάουλ του Νιλικίνα
21:41 | 19.12.2025
26-19 μειώνει η Βιλερμπάν με τρίποντο του Τζάκσον
21:41 | 19.12.2025
26-16 με καλάθι της Βιλερμπάν
21:38 | 19.12.2025
Ο Παπανικολάου επέστρεψε στο παρκέ
21:38 | 19.12.2025
Πολύ καλή εμφάνιση από Ντόρσεϊ και Φουρνιέ που έχουν προσφέρει μία διαφορά 12 πόντων στην ομάδα του Μπαρτζώκα
21:37 | 19.12.2025
Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος
21:36 | 19.12.2025
26-14 με καλάθι του Νιλικίνα
21:36 | 19.12.2025
Πρώτη διψήφια διαφορά για τους Πειραιώτες
21:35 | 19.12.2025
24-14 με καλάθι του Φουρνιέ
21:34 | 19.12.2025
22-14 ακόμα ένα καλάθι του Ντόρσεϊ
21:33 | 19.12.2025
20-14 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
21:31 | 19.12.2025
18-14 με καλάθι της Βιλερμπάν
21:28 | 19.12.2025
18-12 με δύο βολές του Ντόρσεϊ

Έφτασε τους 7 πόντους ο γκαρντ του Ολυμπιακού

21:28 | 19.12.2025
Τάιμ άουτ στο ΣΕΦ
21:27 | 19.12.2025
16-12 με τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ
21:27 | 19.12.2025
13-12 με καλάθι του Ερτέλ
21:27 | 19.12.2025
13-10 με σουτ μέσης απόστασης του Ντόρσεϊ
21:26 | 19.12.2025
11-10 με κάρφωμα του Μασά στον αιφνιδιασμό
21:25 | 19.12.2025
11-8 με σουτ μέσης απόστασης του Αζινσά
21:24 | 19.12.2025
11-6 με λέι απ του Βεζένκοφ
21:24 | 19.12.2025
1/2 βολές και από τον Εβάν Φουρνιέ που σούταρε αντί του Παπανικολάου
21:23 | 19.12.2025
Ο αιμόφυρτος Παπανικολάου μετά την αγκωνιά
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ.(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:23 | 19.12.2025
Ο Βοτιέ έβαλε 1 από τις 2 βολές που κέρδισε
21:21 | 19.12.2025
Αντιαθλητικό έδωσαν οι διαιτητές πάνω στον Παπανικολάου
21:21 | 19.12.2025
Εξετάζουν τη φάση οι διαιτητές
21:19 | 19.12.2025
Ο Παπανικολάου έχει ματώσει από αγκωνιά του Βοτιέ

Φάουλ υπέρ του Γάλλου έδωσαν οι διαιτητές

21:18 | 19.12.2025
8-5 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
21:18 | 19.12.2025
5-5 με λέι απ του Βεζένκοφ
21:18 | 19.12.2025
3-5 με τρίποντο του Λάιτι κι άλλη ασίστ του Ερτέλ
21:17 | 19.12.2025
3-2 με τρίποντο του Παπανικολάου
21:16 | 19.12.2025
0-2 με τρομερή ασίστ του Ερτέλ και καλάθι του Βοτιέ
21:15 | 19.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι
21:15 | 19.12.2025
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
21:13 | 19.12.2025
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πέταξαν μικρές μπάλες της Euroleague στις κερκίδες
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ.( KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:13 | 19.12.2025
Με Ερτέλ, Χάρισον, Λάιτι, Αζινσά, Βοτιέ οι Γάλλοι στην έναρξη
21:12 | 19.12.2025
Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ θα ξεκινήσουν οι Πειραιώτες
21:07 | 19.12.2025
Ο Μόρις στο ΣΕΦ
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ.( KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:06 | 19.12.2025
Οι Γάλλοι θα αγωνιστούν με έντεκα παίκτες, μετά τον τραυματισμό του Ντε Κολό
21:06 | 19.12.2025
Η ενδεκάδα της Βιλερμπάν

Ατάμνα, Χάρισον, Ερτέλ, Αζινσά, Μάσα, Τζάκσον, Λάιτι, Εντιαγέ, Γουότσον, Βοτιέ, Τραορέ

21:05 | 19.12.2025
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ, Αντετοκούνμπο

21:04 | 19.12.2025
Πέρεζ, Ντραγκόκιεβιτς και Μπακί οι διαιτητές του αγώνα
21:03 | 19.12.2025
Σκούφοι στις κερκίδες του ΣΕΦ (KLODIAN LATO
Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Με κόκκινους σκούφους οι οπαδοί των Πειραιωτών στο ΣΕΦ
Χριστουγεννιάτικο δώρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός στους οπαδούς της ομάδας
21:02 | 19.12.2025
Ο Νάντο Ντε Κολό δε θα αγωνιστεί με την ομάδα της Βιλερμπάν, καθώς τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου
21:01 | 19.12.2025

Ο Μόρις βρίσκεται στο ΣΕΦ για να στηρίξει τους νέους συμπαίκτες του στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. Ο Αμερικανός δηλώθηκε στη λίστα ξένων της GBL και αναμένεται να αγωνιστεί κόντρα στον Κολοσσό την Κυριακή

20:57 | 19.12.2025
Ο Ολυμπιακός είναι στο 8-7 (5-3 εντός και 3-4 εκτός έδρας), με αγώνα λιγότερο. Η Βιλερμπάν είναι τελευταία με ρεκόρ 4-12 (4-3 εντός και 0-9 εκτός έδρας)
20:56 | 19.12.2025
Οι Πειριαώτες θα αγωνιστούν χωρίς τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ καθώς και οι δύο έχουν πρόβλημα τραυματισμού
20:56 | 19.12.2025

Ο Ολυμπιακός καλείται να σπάσει το αρνητικό σερί ηττών του στη διοργάνωση κόντρα στους ανίσχυρους Γάλλους που προέρχονται από νίκη κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου

20:56 | 19.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της Euroleague

