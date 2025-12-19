Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84 τελικό: «Ερυθρόλευκο» πάρτι στο ΣΕΦ κόντρα στους Γάλλους

Η Euroleague αποθέωσε τον Ντόρσεϊ για την εμφάνισή του στην πρώτη περίοδο της αναμέτρησης

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε 9 πόντους με 11 PIR στο πρώτο δεκάλεπτο