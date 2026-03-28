Όταν η Μαρινέλλα έγραψε και τραγούδησε «Με τoν Γκάλη, τον Γιαννάκη» για να υμνήσει τον μπασκετικό Άρη

“Με τον Άρη μας πάντα μπροστά” τραγουδούσε στα τέλη της δεκαετίας του 80′ η αείμνηστη Μαρινέλλα, μαζί με τον Γιάννη Πάριο, υμνώντας τον “Αυτοκράτορα” του ελληνικού μπάσκετ, των Νίκου Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη και Γιάννη Ιωαννίδη.

Ήταν η περίοδος που ο μπασκετικός Άρης προκαλούσε πανελλήνιο “lock down” στους φίλους του αθλητισμού, κάθε “ευρωπαϊκή” Πέμπτη, με τα κατορθώματα των Νίκου Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη και των… άλλων παιδιών. Η αείμνηστη Μαρινέλλα, είχε “στηρίξει” αλλά και υμνήσει την προσπάθεια της ομάδας του Γιάννη Ιωαννίδη, του “Αυτοκράτορα” του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Άρης, που μαζί με την Εθνική μας ομάδα “τράβηξαν” μαζικά τον κόσμο στο μπάσκετ και τον έκαναν να αγαπήσει το άθλημα. Με την μεγάλη εκστρατεία 8.000 Αρειανών -και όχι μόνο- στην Γάνδη το 1987, στο πρώτο Final Four για Ελληνική ομάδα στην τότε Euroleague. Στο περίφημο κύπελλο πρωταθλητριών.

“Με τον Γκάλη,τον Γιαννάκη ,τον Φιλίππου και με τα άλλα παιδιά”, τραγουδούσε η Μαρινέλλα στη μουσική σκηνή του κέντρου “Ακρόαμα” της Νέας Κρήνης Θεσσαλονίκης, ενώ -μαζί με τον Γιάννη Πάριο- έπαιρνε… ρεπό τις Πέμπτες και “ανέβαινε” στο Παλέ για να παρακολουθήσει τον Άρη.

Μια διασκευή του τραγουδιού “Με το στόμα γεμάτο φιλιά” του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τους συγκεκριμένους στίχους η Μαρινέλλα τους έγραψε κατά την διάρκεια ενός προγραμματισμένου ταξιδιού στο εξωτερικό, προκειμένου να παρακολουθήσει έναν αγώνα της αγαπημένης της ομάδας.

Και φυσικά, οι επιτυχίες του Άρη έβρισκαν την ομάδα στα πρώτα τραπέζια, κάτω από την κορυφαία ερμηνεύτρια.

“Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη,

τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά,

προχωράμε και νικάμε

κάθε ομάδα που είναι μπροστά…

Με τον Άρη μας πάντα μπροστά,

να ανεβαίνει δυο – δυο τα σκαλιά,

να πηγαίνει να πάρει πρωτιά στην Ευρώπη…

Με τον Άρη μας πάντα μπροστά,

μ’ ένα σώμα και μία καρδιά,

και το κύπελλο ξαφνικά θα σηκώσει…

Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη,

τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά,

προχωράμε και νικάμε,

και το κύπελλο είναι μπροστά…”.

Το συγκεκριμένο τραγούδι είχε τέτοια “πέραση” που χρησιμοποιήθηκε -φυσικά, με κάποιες αλλαγές- και στις “μεγάλες επιτυχίες” της Εθνικής μπάσκετ.