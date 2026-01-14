Παναθηναϊκός – Άρης: Μονομαχία για το εισιτήριο που οδηγεί στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Άρη σε ένα παιχνίδι των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (14/01/26, 20:30, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) με τις δύο ομάδες να «καίγονται» για τη νίκη και την πρόκριση στους «4».

Ο Άρης προέρχεται από την ισοπαλία με την ΑΕΚ (1-1) στο «Κλ. Βικελίδης» για τη Super League και ψάχνει ακόμα μία νίκη μέσα στη χρονιά, μετά από αυτή κόντρα στον Παναιτωλικό με 2-0 για τα play off του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-0 τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ και θέλει να εκμεταλλευτεί την ψυχολογία και τις νέες προσθήκες ενάντια στους Θεσσαλονικείς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Φίλιπ Τζούρισιτς να μένει εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στο γαστροκνήμιο. Ο Πάλμερ Μπράουν θα είναι στη διάθεση του Ισπανού, αφού ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε, ενώ ο Πάυλος Παντελίδης αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Αλμπάν Λαφόν επέστρεψε από το Copa Africa και είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Άρη.

Ο Μανόλο Χιμένεθ κράτησε κλειστά τα χαρτιά του και δεν ανακοίνωσε αποστολή. Ο Μορόν επιστρέφει μετά την τιμωρία του από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Φαμπιάνο και Παναγίδης χτυπούν την πόρτα της ενδεκάδας για το παιχνίδι με το «τριφύλλι».

Να θυμίσουμε ότι, στα προημιτελικά της διοργάνωσης δεν υπάρχει παράταση και σε περίπτωση ισοπαλίας το παιχνίδι θα κριθεί στα πέναλτι. Στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson οι αγώνες θα είναι διπλοί και θα υπάρχει κανονικά παράταση.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ευαγγέλου με βοηθούς τους Κολλιάκο και Χριστοδούλου. 4ος θα είναι ο Βεργέτης και στο VAR ο Ολλανδός Ρούπερτι με βοηθό τον Φαν ντερ Έικ.

Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ που κοντράρονται στο «Γ. Καραϊσκάκης».