Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας: Ο Ρισόν Χολμς έμεινε εκτός δωδεκάδας για το παιχνίδι της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της Euroleague (20/03/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τον Ρισόν Χολμς.

Η απουσία του Χολμς από τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα έρχεται λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του Αταμάν για την εμφάνιση του Αμερικανού στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, η οποία έφερε την αντίδραση του ίδιο και της συζύγου του, μέσω των social media.

Όλα αυτά την περίοδο που ο Λεσόρ έχει επιοστρέψει στη δράση και μαζί με τον Φαρίντ θα είναι το δίδυμο των ψηλών των πρασίνων, με τον Μήτογλου να προσφέρει τις υπηρεσίες του αν χρειαστεί. Εκτός αποστολής είναι και οι Γκριγκόνις και Τολιόπουλος.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν,, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.