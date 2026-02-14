Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε ανάλυση: Η επιστροφή του Ναν, ο Χέιζ Ντέιβις και τα περιθώρια που στενεύουν για την ομάδα του Αταμάν

Η επιστροφή του Κέντρικ Ναν δεν συνδυάστηκε με νίκη για τον Παναθηναϊκό, αφού ένα buzzer beater του Μπάλντγουιν διαμόρφωσε το τελικό 85-83 υπέρ της Φενέρμπαχτσε στην 28η αγωνιστική της Euroleague, υποχρεώνοντας τους “πράσινους” σε νέα ήττα.

Ο Παναθηναϊκός “πάλεψε” μέχρι τέλους το ματς με την περσινή πρωταθλήτρια της Euroleague, Φενέρμπαχτσε, αλλά στις λεπτομέρειες η τουρκική ομάδα ήταν καλύτερη και έφυγε με το διπλό από το Telekom Center Athens.

Οι “πράσινοι” προσπάθησαν να… κλέψουν μάλιστα στο φινάλε τη νίκη, αλλά ο Μπάλντγουιν και η τύχη δεν τους έκανε το χατίρι, βάζοντας δύσκολα για τη συνέχεια.

Ο Ναν ανεβάζει τον πήχη του

Η Φενέρμπαχτσε μπορεί να απέδρασε με το διπλό από την έδρα του Παναθηναϊκού, αλλά οι “πράσινοι” έδειξαν ότι με τον Κέντρικ Ναν στη σύνθεσή τους, έχουν τη δυνατότητα να κοντράρουν στα ίσια, ακόμη και την πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωτοπόρο της κατάταξης τη φετινή σεζόν.

Ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε μετά από σχεδόν ένα μήνα από τραυματισμό, αλλά ήταν ξανά ο παίκτης “ορχήστρα” με τον Παναθηναϊκό και λίγο έλειψε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Ο Ναν είχε 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και αν ο Χόρτον Τάκερ δεν έβγαζε δύο μεγάλες άμυνες απέναντί του στο φινάλε, θα είχε οδηγήσει και την ομάδα του στη νίκη.

Ο Χέιζ Ντέιβις και η «μάχη» για την 6άδα

Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα ένα από τα καλύτερα ρόστερ της Euroleague και με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ Ντέβις πρόσθεσε τον MVP των περσινών τελικών της διοργάνωσης στη “φαρέτρα” του Εργκίν Αταμάν, αλλά πλέον τα περιθώρια έχουν αρχίσει να στενεύουν.

Παρά το πολύ υψηλό του μπάτζετ και την ποιότητα των παικτών του, ο Τούρκος τεχνικός δεν έχει καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του σε σεζόν αντίστοιχη των δύο προηγούμενων, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον εκτός πρώτης 8άδας στην κατάταξης της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει το άλλοθι των τραυματισμών και την… ελπίδα της ενίσχυσης από τον Χέιζ Ντέιβις, αλλά πλέον θα χρειαστεί να “φουλάρει” στο υπόλοιπο της σεζόν, χωρίς πολλά περιθώρια για ήττες, αν θέλει να βρεθεί στην πρώτη 6άδα της βαθμολογίας και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ της διοργάνωσης.