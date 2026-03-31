Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ανάλυση: Καταλυτικοί οι Λαρεντζάκης και Γουόκαπ στη νίκη των Πειραιωτών, ο Ντόρσεϊ έδωσε το έναυσμα

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 94-101 τον Παναθηναϊκό για την 23η αγωνιστική της GBL και συνέχισε το αήττητο σερί του στη διοργάνωση. Ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους στην πρώτη περίοδο έβαλε τις βάσεις για την επικράτηση των ερυθρολεύκων.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε στο glass floor με πατημένο το γκάζι για τον Ολυμπιακό και εκμεταλλεύτηκε την κακή άμυνα του Παναθηναϊκού. Έβαλε 18 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και έμεινε εκεί, καθώς συμμετείχε σε ένα μεγάλο καυγά με τον Κέντρικ Ναν, που τους στέρησε τη συμμετοχή στη συνέχεια του αγώνα.

Ο Λαρεντζάκης πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής λόγω της απουσίας του Φουρνιέ, αλλά και της αποβολής του Ντόρσεϊ και έγινε ο x factor του Ολυμπιακού. Σημαντική ήταν η εμφάνιση και του Γουόκαπ που οργάνωσε το παιχνίδι της ομάδας του και βοήθησε τα μέγιστα για την 21η νίκη στην GBL.

Ο Παναθηναϊκός είχε πολλές απουσίες και δεν μπόρεσε να παίξει την άμυνα των τελευταίων αγώνων, καθώς χωρίς Γκραντ, Χέιζ-Ντέιβις και κυρίως τον Χουάντσο, η ρακέτα του ήταν «γυμνή» και η προβληματική του σε όλη τη σεζόν περιφερειακή άμυνα, ακόμα πιο εύθραυστη.

Οι 14 ασίστ των Λαρεντζάκη και Γουόκαπ έδειξαv τα προβλήματα στην πράσινη άμυνα

Ο Τόμας Γουόκαπ οργάνωσε πολύ σωστά το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έβαλε τα τρίποντα που του έδινε ο Παναθηναϊκός και παίζοντας σχεδόν 22′ είχε 11 πόντους (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα) και 8 ασίστ.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης λόγω των απουσιών των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ (αποβλήθηκε στο φινάλε του ημιχρόνου) έπαιξε και αυτός για σχεδόν 22′ όντας ο παράγοντας του αγώνα. Ήταν αυτός που απάντησε στην επιστροφή του Παναθηναϊκού στην επανάληψη με μεγάλα τρίποντα και ένα καταλυτικό καλάθι και φάουλ.

Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 12 πόντους και 6 ασίστ και βοήθησε πολύ και στην οργάνωση του παιχνιδιού των Πειραιωτών στο παρκέ.

Μαζί με τον Γουόκαπ είχαν 14 ασίστ και έδωσαν πολλά εύκολα καλάθια στον Χολ που ξεχώρισε στη γραμμή των ψηλών, έχοντας 13 πόντους με 5/5 δίποντα.

Ο Ντόρσεϊ έδωσε το έναυσμα για την ερυθρόλευκη νίκη

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 12′ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, καθώς αποβλήθηκε μετά τον καυγά με τον Ναν, που χάλασε το παιχνίδι στο φινάλε του δευτέρου δεκαλέπτου.

Ο Ντόρσεϊ είχε 18 πόντους στην πρώτη περίοδο του αγώνα, από τους 30 που έβαλε ο Ολυμπιακός και κανείς δεν ξέρει πού θα σταματούσε αν δεν είχε πιαστεί στα χέρια με τον Ναν, που και αυτός είχε 17 πόντους στο ίδιο διάστημα.

Η παρουσία του καλού Ντόρσεϊ είχε λείψει από την ομάδα του Μπαρτζώκα στα τελευταία παιχνίδια και σίγουρα ο Έλληνας προπονητής θέλει αν δει τον γκαρντ του να συνεχίζει και στα παιχνίδια της Euroleague σε αυτόν τον ρυθμό.

Η εύθραυστη πράσινη άμυνα χωρίς τους Γκραντ, Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός έβαλε 94 πόντους στον Ολυμπιακό εντός έδρας, όμως έχασε καθώς η άμυνά του δεν ήταν στο επίπεδο ενός ντέρμπι. Δικαιολογίες υπάρχουν, καθώς οι απουσίες των Χουάντσο, Γκραντ και Χέιζ-Ντέιβις δεν μπορούν να καλυφτούν, κυρίως στο πίσω μέρος του παρκέ.

Το δίδυμο στους ψηλούς (Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις) που έκανε τη διαφορά στις διαδοχικές νίκες του Παναθηναϊκού στη Euroleague απουσίαζε και ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε.

Οι Πειραιώτες βρήκαν πολλά εύκολα καλάθια μέσα και έξω από τα 6,75 και κάθε φορά που οι πράσινοι πατούσαν γκάζι στην επίθεση είχαν τον τρόπο να σπάνε την άμυνα τους και να βρίσκουν μεγάλα καλάθια, τα οποία τελικά τους έδωσαν τη νίκη.