Συμβαίνει τώρα:
Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός live για τη 19η αγωνιστική της Euroleague

Νίκη κορυφής ψάχνει ο Παναθηναϊκός, με τον Ολυμπιακό να έχει την ευκαιρία να μείνει σε απόσταση... βολής από τις πρώτες θέσεις της Euroleague
Ο Σλούκας εναντίον του Φουρνιέ σε Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Euroleague
19η αγωνιστική
Ο Σλούκας εναντίον του Φουρνιέ σε Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, για την 19η αγωνιστική της Euroleague, σε μία “μονομαχία” που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ολόκληρου του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

21:14 | 02.01.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στο Telekom Center Athens

21:14 | 02.01.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσει, Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ

21:12 | 02.01.2026
Η 5άδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Ναν, Οσμάν, Μήτογλου και Φαρίντ

21:10 | 02.01.2026

Πρώτο ντέρμπι στην Ελλάδα για τον Μόρις του Ολυμπιακού

21:10 | 02.01.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων και σε 5 λεπτά θα έχουμε το τζάμπολ

21:07 | 02.01.2026

Αποθεώθηκε ο Αταμάν κατά την είσοδό του στο παρκέ

EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:06 | 02.01.2026

Αντίστοιχα για τον Ολυμπιακό, οι Έβανς και Φαλ δεν υπολογίζονται σταθερά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που έχει όμως εκτός και τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ

21:04 | 02.01.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει σταθερά εκτός τον Λεσόρ με τραυματισμό, ενώ πρόβλημα έχει και ο Σαμοντούροφ, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός 12άδας

21:04 | 02.01.2026

Το γήπεδο είναι κατάμεστο, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να υποδέχονται με αποδοκιμασίες τον Φουρνιέ και με τρολάρισμα τον Βεζένκοφ

Ο Φουρνιέ στο γήπεδο του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Αποδοκιμασίες στον Φουρνιέ και τρολάρισμα στον Βεζένκοφ από τους οπαδούς του «τριφυλλιού»
Από νωρίς ξεκίνησε το... ντέρμπι στο Telecom Center Athens
21:03 | 02.01.2026
Ο Γκραντ κόντρα στον Φουρνιέ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι 12άδες των δύο ομάδων στο ντέρμπι της Euroleague
Χωρίς εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής θα παραταχθούν οι δύο ομάδες στο Telekom Center Athens
21:03 | 02.01.2026
Οι 12άδες των δύο ομάδων


Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ

21:02 | 02.01.2026
21:01 | 02.01.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 12-6 στη φετινή Euroleague και με νίκη θα "πιάσει" κορυφή, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στο 10-7, έχοντας και ένα ματς λιγότερο, αυτό με τη Φενέρμπαχτσε που αναβλήθηκε στο ΣΕΦ.

21:01 | 02.01.2026
21:00 | 02.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Euroleague

21:00 | 02.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
164
142
118
96
59
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo