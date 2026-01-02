Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός live για τη 19η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 12-6 στη φετινή Euroleague και με νίκη θα "πιάσει" κορυφή, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στο 10-7, έχοντας και ένα ματς λιγότερο, αυτό με τη Φενέρμπαχτσε που αναβλήθηκε στο ΣΕΦ.