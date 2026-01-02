Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, για την 19η αγωνιστική της Euroleague, σε μία “μονομαχία” που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ολόκληρου του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός live για τη 19η αγωνιστική της Euroleague
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στο Telekom Center Athens
Γουόκαπ, Ντόρσει, Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ
Σορτς, Ναν, Οσμάν, Μήτογλου και Φαρίντ
Πρώτο ντέρμπι στην Ελλάδα για τον Μόρις του Ολυμπιακού
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων και σε 5 λεπτά θα έχουμε το τζάμπολ
Αποθεώθηκε ο Αταμάν κατά την είσοδό του στο παρκέ
Αντίστοιχα για τον Ολυμπιακό, οι Έβανς και Φαλ δεν υπολογίζονται σταθερά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που έχει όμως εκτός και τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ
Ο Παναθηναϊκός έχει σταθερά εκτός τον Λεσόρ με τραυματισμό, ενώ πρόβλημα έχει και ο Σαμοντούροφ, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός 12άδας
Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν
Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 12-6 στη φετινή Euroleague και με νίκη θα "πιάσει" κορυφή, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στο 10-7, έχοντας και ένα ματς λιγότερο, αυτό με τη Φενέρμπαχτσε που αναβλήθηκε στο ΣΕΦ.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Euroleague
