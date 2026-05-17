ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 τελικό: Χωρίς νικητή το ντέρμπι αλλά με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν

«Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αγώνας πριν από αυτή τη γιορτή είναι ένα κανονικό παιχνίδι πρωταθλήματος, για το οποίο ισχύουν όλοι οι κανονισμοί, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις που ίσχυαν σε όλα τα προηγούμενα ματς αυτής της σεζόν. Και ως εκ τούτου, απαιτείται προσοχή από όλους! Τα μέτρα ασφαλείας για το παιχνίδι είναι ανάγκη να τηρηθούν απόλυτα, έτσι ώστε η ομάδα μας να μην αντιμετωπίσει κανέναν κίνδυνο.

Κανείς που δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου δεν θα πρέπει να προσεγγίσει τον χώρο του γηπέδου. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι. Δεν πρέπει να έχετε μαζί σας κανένα επικίνδυνο αντικείμενο, σάκο, κράνος μηχανής, για να μπορέσετε να περάσετε τους ελέγχους και να μπείτε στο γήπεδο χωρίς κανένα πρόβλημα.

Είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να μην υπάρξει καμιά ρίψη κροτίδας, άναμμα και ρίψη καπνογόνου, φωτοβολίδας, άναμμα στρόμπο ή ρίψη αντικειμένου. Το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας με κάμερες θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.» αναφέρεται σε διάφορα σημεία της ανακοίνωσης που εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ