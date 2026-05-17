ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 τελικό: Χωρίς νικητή το ντέρμπι αλλά με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν

Βαθμολογικό ενδιαφέρον έχουν μονάχα οι «ερυθρόλευκοι», αφού η Ένωση από την περασμένη Κυριακή (10.05.2026) είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ελλάδας
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
6η αγωνιστική στα πλέι οφ της Super League
Διαιτητής: Κολόμπο / VAR: Αουρελιάνο, Ντελ Τζιοβάνε
1 - 1
τελικό
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην κατάμεστη Allwyn Arena, με τους φίλους των «κιτρινόμαυρων» να γιορτάζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τους Πειραιώτες να θέλουν να «κλειδώσουν» τη 2η θέση στη Super League που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

21:31 | 17.05.2026
21:31 | 17.05.2026

θα ακολουθήσει η φιεστα της ΑΕΚ

21:31 | 17.05.2026

Ισοπαλία 1-1 με τον Ολυμπιακό ννα περνάει στα προκριματικά του Champions league

21:28 | 17.05.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα
21:27 | 17.05.2026
90+
Αλλαγή για την ΑΕΚ

ο Λιούμιτσιτς στη θέση του Γιόβιτς

21:26 | 17.05.2026

Έτσι όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα σκορ στα δυο ματς, ο Ολυμπιακός βγαίνει στα προκριματικά του Champions League

21:26 | 17.05.2026
5 λεπτά έξτρα χρονος
21:24 | 17.05.2026
90'

Απευθείας άουτ η μπάλα σε εκτέλεση φάου του Τσικίνιο

21:22 | 17.05.2026
88'
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ

ο Πήλιος έκανε τρομερή κίνηση, απέφυγε τον Αντρέ Λουίς, γύρισε την μπάλα, ο Ζοάο Μάριο -ανενόχλητος- έπιασε χαλαρό πλασέ και ο Τζολάκης μπλόκαρε, μιας και η μπάλα δεν πήγε μακριά του

21:17 | 17.05.2026
86'

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Αντρέ Λουίς έπιασε μια σουτάρα εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο

21:16 | 17.05.2026

Παναθηναϊκός -ΠΑΟΚ 2-2 αυτή τη στιγμή

21:15 | 17.05.2026
80'

Εκτέλεση κόρνερ από τον Ροντινέι, κεφαλιά του Ρέτσου, η μπάλα πάνω στον Μπρινιόλι

21:14 | 17.05.2026
21:13 | 17.05.2026
79'
Δυο αλλαγές για τον Ολυμπιακό

Μπιανκόν αντί Κοστίνια και Αντρέ Λουίζ αντί Σιπιόνι

21:11 | 17.05.2026

ο Ολυμπιακός πιέζει και πάλι στην επίθεση και ψάχνει γκολ νίκης

21:11 | 17.05.2026

με αυτό το σκορ, ο Ολυμπιακός μένει εκτός προκριματικών Champions League και περνάει ο ΠΑΟΚ!

21:10 | 17.05.2026
75'
κίτρινη κάρτα στον Έσε
21:04 | 17.05.2026
72'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 1-1 με τον Καϊτά

Τρομερό αριστερό σουτ του Κοϊτά, ο Τζολάκης δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα στην αριστερή του γωνία και 1-1

21:03 | 17.05.2026

Λίγο πριν, ο διαιτητής έκανε παρατήρηση στον Τζολάκη, για να εκτελεί πιο γρήγορα τα ελεύθερα

21:02 | 17.05.2026
68'
Κίτρινη κάρτα στον Ροντινέι για καθυστερήσεις
20:59 | 17.05.2026
65'
Δυο αλλαγές για την ΑΕΚ

με τον Ζοάο Μάριο να περνάει στη θέση του Πινέδα και τον Κουτέσα στου Ζίνι

20:52 | 17.05.2026
63'
Σωτήριο τάκλιν του Πιρόλα στο σουτ που έπιασε ο Ζίνι μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού
20:51 | 17.05.2026
56'
Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό

με τους Ζέλσον και Έσε αντί των Ποντένσε και Γκαρθία

20:50 | 17.05.2026
55'

Στο έδαφος ο Ποντένσε, σηκώθηκε αλλα΄δεν φαίνεται πως θα συνεχίσει

20:48 | 17.05.2026
53'
Καλή στιγμή για την ΑΕΚ

Σέντρα του Πήλιου από αριστερά, ο Βάργκα έπιασε την μπάλα τη στιγμή που έπεφτε από το άλμα του και η μπάλα έφυγε για λίγα μέτρα άουτ

20:46 | 17.05.2026
53'

Σουτ του Ζίνι εκτός μεγάλης περιοχής, ο Πιρόλα έβαλε το κεφάλι και έδιωξε

20:46 | 17.05.2026
51'
Αλλαγή για την ΑΕΚ

ο Βάργκα στη θέση του Περέιρα - με τρεις επιθετικούς η ΑΕΚ

20:40 | 17.05.2026

Χωρίς αλλαγή οι δυο ομάδες

20:40 | 17.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:39 | 17.05.2026

Στο 0-2 είναι το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ πριν την έναρξη του δευτέρου μέρους

20:38 | 17.05.2026

Οι παίκτες του Ολυμπιακού και της ΑΕκ επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο

Με το γκολ αυτό, ο Ροντινέι φτάνει τα 4 στα πλέι οφ

20:24 | 17.05.2026
Διαμαρτυρίες του Κώστα Καραπαπά στον διαιτητή Φωτιά (4ος του αγώνα)

20:22 | 17.05.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
20:21 | 17.05.2026
2 τα λεπτά του έξτρα χρονου
20:19 | 17.05.2026
45'
Κίτρινη κάρτα στον Ποντένσε

Σκληρό φάουλ στον Ρότα, τον βρήκε στο γόνατο

20:17 | 17.05.2026

Έφυγαν και λίγα μπουκάλια από τη εξέδρα, μιας και ο Ροντινέι πήγε να πανηγυρίσει κοντά στην κερκίδα

20:17 | 17.05.2026
41'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 0-1 με τον Ροντινέι

Από λάθος του Πινέδα, ο Ποντένσε βρήκε τον Ροντινέι στα δεξιά, ο Βραζιλιάνος πάτησε στην περιοχή, έκανε το διαγώνιο σουτ και βρήκε δίχτυα

20:15 | 17.05.2026
38'

υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ ο Ελ Κααμπί

20:10 | 17.05.2026
35'

Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Ροντινέο, η μπάλα έφτασε μέχρι τη μικρή περιοχή, με τον Μπρινιόλι να μπλοκάρει

20:07 | 17.05.2026
34'

Κάνει λαθη ο Μουκουντί στην ΑΕΚ, που όμως ακόμα δεν έχουν κοστίσει

20:05 | 17.05.2026

ο Ροντινέι κάνει ένα ακόμα μεγάλο ματς. Μάλιστα, έχει έρθει και πιο κεντρικά για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού

20:04 | 17.05.2026
30'

Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στη Λεωφόρο, 0-1

20:01 | 17.05.2026
29'

Μακρινό σουτ του Ποντένσε, ο Μπρινιόλι δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει

19:58 | 17.05.2026
25'

Εκτέλεση κόρνερ της ΑΕΚ, η μπάλα έφτασε στον Πινέδα που έπιασε το σουτ, αλλά δεν έβαλε αρκετή δύναμη και ο Τζολάκης μπλόκαρε

19:55 | 17.05.2026
20'

Πανέξυπνη κάθετη του Περέιρα στον Γιόβιτς, ο Σέρβος έπεσε για να κάνει το κοτνρόλ αλλά δεν τα κατάφερε

19:54 | 17.05.2026
19'
Απίστευτη χαμένη ευκαιρία από τον Ελ Κααμπί

Νέο λάθος στην ανάπτυξη, αυτή τη φορά από τον Πινέδα, ο Ελ Κααμπί έφυγε απέναντι από τον Μπρινιόλι, αλλά καθυστέρησε πάρα πολύ και σούταρε στη συνέχεια από δύσκολη γωνία, με τον Μπρινιόλι να διώχνει σε κόρνερ

19:53 | 17.05.2026
18'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πίεσε ψηλά, o Ζίνι ;eklece από τον Τζολάκη που προσπάθησε να τον ντριμπλάρει. Ο φορ της ΑΕΚ δεν κατάφερε να τον περάσει, με τον τερματοφύλακα των ερυθρόλευκων να μπλοκάρει

19:52 | 17.05.2026

Δεν βγήκε τελικά ευκαιρία από την ΑΕΚ

19:52 | 17.05.2026
16'

Κερδισμένο φάουλ από τον Κοϊτά, ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού και θέση δεξιά

19:43 | 17.05.2026
11'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Λάθος του Πήλιου, ο Ελ Κααμπί δοκίμασε το σουτ με το αριστερό, με τον Μπρινιόλι να αποκρούει δύσκολα στη δεξιά του γωνία

19:42 | 17.05.2026

Κακό το γέμιστα του Ροντινέι, η μπάλα έφυγε άουτ και δεν πήγε καν προς το τερμα της ΑΕΚ

19:41 | 17.05.2026
6'

Φάουλ του Μουκουντί στον ποντέσε, σε καλό σημείο για τον Ολυμπιακό, για σέντρα

19:40 | 17.05.2026
6'

Φάουλ του Ντάνι Γκαρθία στον Πινέδα, στο χώρο του κέντρου

19:37 | 17.05.2026
4'

Ο Ολυμπιακός θέλει να κυκλοφορήσει την μπάλα και να ανοίξει την άμυνα της ΑΕΚ, αλλά κάνει λάθη

19:37 | 17.05.2026
2'

κακό το μακρινό σουτ που έκανε ο Μαρίν

19:36 | 17.05.2026

Φάουλ του Ροντινέι στον Πινέδα, στο χώρο του κέντρου

19:32 | 17.05.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:31 | 17.05.2026

¨Εχουμε μικρή καθυστέρηση για την έναρξη του αγώνα, μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα

19:28 | 17.05.2026

Οι φίλοι της ΑΕΚ άναψαν καπνογόνα, κατά την είσοδο των ομάδων.

19:27 | 17.05.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

19:26 | 17.05.2026

Συγκλονιστική ατμόσφαιρα στο γήπεδο

19:20 | 17.05.2026

"Σεισμός" στην ανακοίνωση της ενδεκάδα της ΑΕΚ

19:13 | 17.05.2026

η ώρα για να ακουστούν από τα μεγάφωνα οι συνθέσεις των δυο ομάδων - Αποδοκιμασίες γι' αυτή του Ολυμπιακού

19:11 | 17.05.2026

Οι δυο ομάδες ολοκλήρωσαν την προθέρμανσή τους

19:08 | 17.05.2026

Θωμάς Μαύρος και Ηλίας Ατματζίδης στο γήπεδο

SUPERLEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΑΕΚ - ΟΣΦΠ / ΦΙΕΣΤΑ-ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΕΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
19:06 | 17.05.2026

Ο Ζίνι της ΑΕΚ έβαψε τα μαλλιά του ξανθά

19:05 | 17.05.2026

Ο "δικέφαλος του Βορρά" θέλει νίκη και "γκέλα του Ολυμπιακού για να περάσει αυτός στα προκριματικά του Champions league

19:05 | 17.05.2026

Θυμίζουμε, την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός θα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην άδεια -λόγω τιμωρίας- Λεωφόρο

19:04 | 17.05.2026

Θέλουμε 25 λεπτά για τη "σέντρα" του αγώνα

19:01 | 17.05.2026
19:01 | 17.05.2026

Αξίζει να σημειωθεί πως την περασμένη σεζόν, πρώτος σκόρερ της Super League είχε αναδειχθεί ο Χέφτε Μπεντακόρ του Πανσερραϊκού με 19 γκολ, αφήνοντας δεύτερο τον Ελ Κααμπί, που είχε ολοκληρώσει τη χρονιά με 18 τέρματα

19:00 | 17.05.2026

Να αναφέρουμε ότι παραμένει ανοιχτή η υπόθεση του πρώτου σκόρερ Super League. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στην κορυφή με 18 γκολ σε 27 εμφανίσεις, όμως ο Λούκα Γιόβιτς ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 17 τέρματα σε 28 αγώνες

18:51 | 17.05.2026

14 πρωταθλήματα η ΑΕΚ, 14 σχετικά μπάνερ εμφανίστηκαν στο γήπεδο

SUPERLEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΑΕΚ - ΟΣΦΠ / ΦΙΕΣΤΑ-ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΕΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
SUPERLEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΑΕΚ - ΟΣΦΠ / ΦΙΕΣΤΑ-ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΕΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
18:49 | 17.05.2026

Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο

Βοηθοί: Τζιοβάνι Μπατσίνι, Μάρκο Τσεκόν

4ος: Βασίλης Φωτιάς

VAR: Τζιανλούκα Αουρελιάνο, Στέφανο Ντελ Τζιοβάνε

18:48 | 17.05.2026

Οι αναπληρωματικοί των δυο ομάδων

ΑΕΚ: Αγγελόπουλος, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Ελίασον, Βάργκα

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Λουίζ, Βέζο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ταρέμι.

18:33 | 17.05.2026

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί

18:31 | 17.05.2026

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

18:27 | 17.05.2026
18:27 | 17.05.2026

Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να πετύχει την τέταρτη νίκη του κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα τα τελευταία τρία χρόνια και κάτι. Και τρίτη με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του. Ο Ισπανός προπονητής σε τέσσερις επισκέψεις στην έδρα των «κιτρινόμαυρων» στο πρωτάθλημα μετράει δύο νίκες (1-0, 2-0), μία ισοπαλία (1-1) και μία ήττα (0-1). Και έχει άλλη μία ήττα (0-2) στο Κύπελλο

18:27 | 17.05.2026

Ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη ομάδα που υποχρέωσε σε ήττα την ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο στο πρωτάθλημα. Ήταν Μάρτιος του 2023, όταν οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 3-1 των κιτρινόμαυρων στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League

18:27 | 17.05.2026

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς διατηρήθηκε αήττητη για 23η διαδοχική αγωνιστική. Τελευταία φορά που είχε ηττηθεί, ήταν στις 26/10 από... τον Ολυμπιακό

18:21 | 17.05.2026

η αψίδα που θα χρησιμοποιηθεί στη φιέστα που θα ακολουθήσει του ντέρμπι

18:18 | 17.05.2026

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, η Κάτια Κοξένογλου είναι αυτή που θα κάνει την απονομή του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ! Η αντιπρόεδρος της Super League, η οποία είχε διατελέσει και πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής από το 2023 έως το 2024, θα είναι εκείνη που θα παραδώσει το τρόπαιο στους παίκτες της Ένωσης

18:16 | 17.05.2026

«Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αγώνας πριν από αυτή τη γιορτή είναι ένα κανονικό παιχνίδι πρωταθλήματος, για το οποίο ισχύουν όλοι οι κανονισμοί, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις που ίσχυαν σε όλα τα προηγούμενα ματς αυτής της σεζόν. Και ως εκ τούτου, απαιτείται προσοχή από όλους! Τα μέτρα ασφαλείας για το παιχνίδι είναι ανάγκη να τηρηθούν απόλυτα, έτσι ώστε η ομάδα μας να μην αντιμετωπίσει κανέναν κίνδυνο.

Κανείς που δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου δεν θα πρέπει να προσεγγίσει τον χώρο του γηπέδου. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι. Δεν πρέπει να έχετε μαζί σας κανένα επικίνδυνο αντικείμενο, σάκο, κράνος μηχανής, για να μπορέσετε να περάσετε τους ελέγχους και να μπείτε στο γήπεδο χωρίς κανένα πρόβλημα.

Είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να μην υπάρξει καμιά ρίψη κροτίδας, άναμμα και ρίψη καπνογόνου, φωτοβολίδας, άναμμα στρόμπο ή ρίψη αντικειμένου. Το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας με κάμερες θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.» αναφέρεται σε διάφορα σημεία της ανακοίνωσης που εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ

18:12 | 17.05.2026

Αποδοκιμασίες με την είσοδο του ΧοσέΛουίς Μεντιλίμπαρ στον αγωνιστικό χώρο. Περπάτησε μέχρι τη μικρή περιοχή των δυο εστιών. Αμέσως μετά, μπήκαν και οι πρώτοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο

18:12 | 17.05.2026

Μεταξύ αυτών και «μεγάλες» προσωπικότητες του κιτρινόμαυρου παρελθόντος, όπως ο Μάρτον Εστερχάζι. Μόλις έγινε αντιληπτός στους οπαδούς, σε μαγαζί στη Νέα Φιλαδέλφεια, ακολούθησαν τα… προβλεπόμενα συνθήματα

18:11 | 17.05.2026

Φυσικά, οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν μαζευτεί έξω από το «σπίτι» τους από νωρίς, δημιουργώντας μια «καυτή» ατμόσφαιρα, με συνθήματα και βεγγαλικά

18:08 | 17.05.2026

Έξω από το γήπεδο δεσπόζει μια τεράστια σημεία της ΑΕΚ, ενώ έχει στηθεί και γιγαντοοθόνη, για όσους δεν έχουν βρει εισιτήριο για τον αγώνα

18:07 | 17.05.2026

Πάνω από 16.000 φίλοι της ομάδας βρέθηκαν το Σάββατο στην ανοικτή προπόνηση της ομάδας. Άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 20.000 οπαδούς στις εξέδρες της Allwyn Arena

Οι οπαδοί της ΑΕΚ στην προπόνηση της ομάδας
18:07 | 17.05.2026

Το κλίμα στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι πανηγυρικό

18:07 | 17.05.2026

Σίγουρα, θα ήθελε να το συνδυάσει και με νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό

18:06 | 17.05.2026

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα ένα πανηγυρικό διήμερο, γιορτάζοντας μέσα στην έδρα της την κατάκτηση του πρωταθλήματος

18:06 | 17.05.2026
18:06 | 17.05.2026

Θυμίζουμε πως αν ο Ολυμπιακός βγει 2ος τότε θα ξεκινήσει στον 3ο γύρο των προκριματικών του Champions League, ενώ αν πάρει το εισιτήριο ο ΠΑΟΚ τότε θα θέλει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase

18:06 | 17.05.2026

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο +2 από τον 3ο ΠΑΟΚ και θέλουν ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τους Θεσσαλονικείς -που παίζουν με τον Παναθηναϊκό στην τιμωρημένη Λεωφόρο- για να τερματίσουν 2οι και να βγουν στα προκριματικά του Champions League

18:06 | 17.05.2026

Μόνο ο Ολυμπιακός έχει το άγχος της νίκης σήμερα

18:05 | 17.05.2026
18:04 | 17.05.2026

Η ΑΕΚ «κλείδωσε» το φετινό τίτλο, μετά τη συγκλονιστική ανατροπή που πέτυχε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στην Allwyn Arena και το 1-1 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, στα ματς της 4ης αγωνιστικής

18:04 | 17.05.2026

Έχοντας εξασφαλίσει και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό που «καίγεται» για τη νίκη

18:04 | 17.05.2026

Φινάλε στα φετινά πλέι οφ της Super League, με ένα μεγάλο ντέρμπι

18:04 | 17.05.2026
