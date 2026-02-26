Παναθηναϊκός – Παρί live για την 29η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός στην άμυνα, αλλά κατάφερε να ακολουθήσει την Παρί επιθετικά και έτσι πήγε ισόπαλος στον πάγκο για το πρώτο 10λεπτο του αγώνα