Παναθηναϊκός – Παρί live για την 29η αγωνιστική της Euroleague

«Καίγονται» για τη νίκη οι «πράσινοι» στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Χέιζ Ντέιβις
Ο Γκραντ κόντρα στον Χίφι στο Παναθηναϊκός - Παρί (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Euroleague
29η αγωνιστική
29 - 29
1η περίοδος
Ο Γκραντ κόντρα στον Χίφι στο Παναθηναϊκός - Παρί (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, αναζητώντας την επιστροφή στις νίκες στην Ευρώπη, με… φόρα από την κατάκτηση του τροπαίου στο Κύπελλο Ελλάδας.

22:23 | 26.02.2026

38-46 με 2/2 βολές του Χιφί

22:23 | 26.02.2026
5 λεπτά
για το ημίχρονο
22:23 | 26.02.2026

38-44 με τον Στίβενς για την Παρί

22:21 | 26.02.2026

38-42 με 2/2 βολές του Οσμάν

22:17 | 26.02.2026

36-42 με νέο τρίποντο της Παρί

22:17 | 26.02.2026

36-39 με τρίποντο του Χιφί για την Παρί

22:15 | 26.02.2026

36-36 ισοφαρίζει η Παρί

22:15 | 26.02.2026
8 λεπτά
για το ημίχρονο
22:14 | 26.02.2026

36-34 με τον Γκραντ να ευστοχεί και στη βολή

22:14 | 26.02.2026
Τάιμ άουτ η Παρί
22:13 | 26.02.2026

35-34 με καλάθι και φάουλ του Γκραντ

22:12 | 26.02.2026

33-34 με τον Φαρίντ να έχει πλέον 8 πόντους σε 3,5 λεπτά

22:12 | 26.02.2026

31-34 από τον Ρόμπινσον για την Παρί

22:12 | 26.02.2026

31-32 με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να δίνει εύκολα καλάθια στην Παρί

22:11 | 26.02.2026

31-30 με τον Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό

22:10 | 26.02.2026

29-30 με 1/2 βολές για την Παρί

22:08 | 26.02.2026

Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός στην άμυνα, αλλά κατάφερε να ακολουθήσει την Παρί επιθετικά και έτσι πήγε ισόπαλος στον πάγκο για το πρώτο 10λεπτο του αγώνα

22:07 | 26.02.2026
Τέλος πρώτου 10λεπτου: Παναθηναϊκός - Παρί 29-29
22:05 | 26.02.2026

29-29 με νέο καλάθι και φάουλ του Φαρίντ

22:05 | 26.02.2026

26-29 με τρίποντο του Καβαλιέρε

22:04 | 26.02.2026

26-26 με καλάθι και φάουλ του Φαρίντ που ευστόχησε και στη βολή

22:04 | 26.02.2026
1,5 λεπτό
για το πρώτο 10λεπτο
22:03 | 26.02.2026

23-26 με τον Φαρίντ να "απαντάει" στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό

22:03 | 26.02.2026

21-26 με νέα κακή άμυνα του Παναθηναϊκού, από τον Φαρίντ τώρα

22:02 | 26.02.2026

21-24 με καλάθι και φάουλ του Οσμάν

22:02 | 26.02.2026

18-24 με την Παρί να έχει 5/8 τρίποντα στο ματς

22:01 | 26.02.2026

18-21 με τον Οσμάν μειώνει ο Παναθηναϊκός

21:59 | 26.02.2026

16-21 με πολύ κακή άμυνα του Παναθηναϊκού

21:58 | 26.02.2026

14-19 με νέο τρίποντο του Μόργκαν

21:56 | 26.02.2026
Τάιμ άουτ
21:54 | 26.02.2026

14-16 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις

21:54 | 26.02.2026

11-16 με δύσκολο καλάθι από τον Σλούκα

21:53 | 26.02.2026

9-16 με τρίποντο του Μόργκαν

21:52 | 26.02.2026

9-13 με τον Χιφί για τη Παρί

21:51 | 26.02.2026

9-11 με τον Στίβενς

21:49 | 26.02.2026

9-9 με τον Χολμς

21:49 | 26.02.2026

7-9 με καλάθι και φάουλ του Ρόντεν που ευστόχησε και στη βολή

21:49 | 26.02.2026

7-6 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

21:48 | 26.02.2026

4-6 με νέο τρίποντο για την Παρί

21:48 | 26.02.2026

4-3 με τον Χέιζ Ντέιβις

21:46 | 26.02.2026

2-3 με τον Ρογκαβόπουλο από επιθετικό ριμπάουντ

21:46 | 26.02.2026

0-3 με τον Καβαλίερ η Παρί

21:45 | 26.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:45 | 26.02.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:44 | 26.02.2026
Η 5άδα της Παρί

Ρόμπινσον, Ερέρα, Ρόντεν, Καβαλίερ και Ντοκοσί

21:43 | 26.02.2026
Η 5άδα του Παναθηναϊκού

Σλούκας, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Χέιζ Ντέιβις και Χολμς

21:43 | 26.02.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων

21:42 | 26.02.2026

Κατάμεστο για μία ακόμη φορά το ΟΑΚΑ, με τους οπαδούς του "τριφυλλιού" ν α δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα

21:41 | 26.02.2026

Ο ιδιοκτήτης της "πράσινης" ΚΑΕ χαιρέτησε έναν έναν τους παίκτες του Παναθηναϊκού και πήρε θέση δίπλα στο παρκέ, για να παρακολουθήσει το ματς

21:39 | 26.02.2026

Στο γήπεδο βρίσκεται για πρώτη φορά φέτος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Κώστα Σλούκα
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Telekom Center για το Παναθηναϊκός – Παρί
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Telekom Center
21:38 | 26.02.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 16-12 στην κατάταξη, με την Παρί να στο 9-18, αλλά να προέρχεται από μεγάλο διπλό στην έδρα της Μπαρτσελόνα

21:38 | 26.02.2026

Οι "πράσινοι" δεν έχουν όμως διαθέσιμο τελικά τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος και έμεινε εκτός 12άδας

Ο Κέντρικ Ναν
Παναθηναϊκός – Παρί: Αλλαγή στη 12άδα και εκτός ο Κέντρικ Ναν για τους «πράσινους»
Ο Γκριγκόνις αντικατέστησε τον Ναν στη 12άδα του Παναθηναϊκού
21:33 | 26.02.2026

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο σερί ήττες στη Euroleague, αλλά η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας έδωσε νέο... αέρα στην ομάδα

21:30 | 26.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague

21:30 | 26.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
