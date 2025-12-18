Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82 τελικό: Διέλυσε την πρωτοπόρο το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 και έφτασε τις 11 στην Euroleague. Μεγάλη εμφάνιση από Ναν και Όσμαν για τους πράσινους
Euroleague17η αγωνιστική
93 - 82
Τελικό σκορ
23:21 | 18.12.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:15 | 18.12.2025
93-82 το τελικό σκορ. Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό
23:15 | 18.12.2025
93-80 με εντυπωσιακό κάρφωμα του Φαρίντ
23:15 | 18.12.2025
91-80 με καλάθι του Σορτς
23:13 | 18.12.2025
89-80 με δύο βολες της Χάποελ
23:08 | 18.12.2025
89-78 με 2/2 βολές του Όσμαν
23:07 | 18.12.2025
87-78 με λέι απ του Μπράιαντ. Τάιμ άουτ ο Αταμάν
23:07 | 18.12.2025
87-76 με τρίποντο του Τζόουνς
23:06 | 18.12.2025
87-73 με 2/2 βολές του Ναν
23:05 | 18.12.2025
85-73 με μία βολή της Χάποελ
23:04 | 18.12.2025
85-72 εύστοχη η βολή του Ναν
23:04 | 18.12.2025
84-72 καλάθι και φάουλ του Ναν
23:03 | 18.12.2025
82-72 με δύσκολο καλάθι του Μπλέικνι
23:02 | 18.12.2025
82-70 με καλάθι του Μπράιαντ
23:02 | 18.12.2025
82-68 με επιθετικό ριμπάουντ του Φαρίντ
23:00 | 18.12.2025
80-68 με καλάθι του Μπλέικνι
22:59 | 18.12.2025
Το πανηγύρισε έξαλλα με τους φιλάθλους του «τριφυλιού»
22:59 | 18.12.2025
80-66 με τρίποντο του Όσμαν
22:58 | 18.12.2025
Τρομερά άστοχοι στις βολές οι Ισραηλινοί. 6/16 έχουν
22:57 | 18.12.2025
Αποβλήθηκε με 5 φάουλ ο Γιούρτσεβεν
22:56 | 18.12.2025
77-66 με κάρφωμα του Μπλέικνι
22:56 | 18.12.2025
77-64 με καλάθι του Ναν
22:56 | 18.12.2025
75-64 με σουτ μέσης απόστασης του Μπλέικνι
22:55 | 18.12.2025
Απίθανο 10-0 σερί του «τριφυλλιού»
22:54 | 18.12.2025
75-62 με υπέροχο τρίποντο του Ναν
22:51 | 18.12.2025
72-62 με λέι απ του Όσμαν στην αντεπίθεση
22:50 | 18.12.2025
8-0 σερί του Σλούκα κόντρα στην Χάποελ
22:49 | 18.12.2025
70-62 με τρίποντο του Σλούκα που κάνει τη διαφορά για τους πράσινους
22:45 | 18.12.2025
67-62 με 2/2 βολές του Σλούκα
22:45 | 18.12.2025
Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο
22:44 | 18.12.2025
65-62 εύστοχη η βολή του Σλούκα
22:44 | 18.12.2025
64-62 καλάθι και φάουλ του Σλούκα
22:44 | 18.12.2025
62-62 με ωραίο καλάθι του Μίσιτς
22:43 | 18.12.2025
62-60 με καλάθι του Γκραντ
22:41 | 18.12.2025
60-60 με δύο βολές του Γιούρτσεβεν
22:40 | 18.12.2025
58-60 με τρίποντο του Ένις μετά από δύο χαμένα αμυντικά ριμπάουντ από τους πράσινους
22:39 | 18.12.2025
58-57 με κάλαθι του Γιούρτσεβεν από επιθετικό ριμπάουντ
22:38 | 18.12.2025
56-57 με καλάθι του Ναν
Σταμάτησε το 11-0 της Χάποελ
22:36 | 18.12.2025
54-57 με 2/2 βολές του Μπράιαντ
22:32 | 18.12.2025
54-55 μπροστά η Χάποελ
22:32 | 18.12.2025
Απάντησαν με 7-0 σερί οι Ισραηλινοί
22:31 | 18.12.2025
54-53 με «τρελό» τρίποντο του Ένις
22:30 | 18.12.2025
54-50 με καλάθι του Μπράιαντ
Ακόμα ένα χαμένο ριμπάουντ από τον Παναθηναϊκό
22:29 | 18.12.2025
54-48 με καλάθι του Τζόουνς
22:29 | 18.12.2025
9-0 το σερί των πρασίνων
22:29 | 18.12.2025
54-46 εύστοχη η βολή του Μήτογλου
22:28 | 18.12.2025
53-46 με βολή του Ναν από τεχνική ποινή του Ιτούδη
22:27 | 18.12.2025
52-46 καλάθι και φάουλ του Μήτογλου
Ο Καλαϊτζάκης έδωσε την ασίστ
22:27 | 18.12.2025
50-46 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη
22:26 | 18.12.2025
47-46 με τρομερό καλάθι μέσης απόστασης του Γκραντ
22:20 | 18.12.2025
Μία εντυπωσιακή φάση από τον Μάλκολμ
22:10 | 18.12.2025
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τους Ισραηλινούς να έχουν προβάδισμα με έναν πόντο
22:08 | 18.12.2025
45-46 με 1/3 βολές του Μπράιαντ
22:04 | 18.12.2025
45-45 με 2/2 βολές του Όσμαν
22:01 | 18.12.2025
43-45 με λέι απ του Ναν
22:01 | 18.12.2025
Πολύ άστοχος ο Χουάντσο από τα 6,75. 1/6 τρίποντα έχει ο Ισπανός
22:01 | 18.12.2025
41-45 ακόμα ένα τρίποντο του Ένις
21:59 | 18.12.2025
41-42 μπροστά στο σκορ η Χάποελ με τρίποντο του Μπράιαντ
21:58 | 18.12.2025
41-39 με τρίποντο του Ένις
21:58 | 18.12.2025
Ο Αταμάν επέστρεψε στην πεντάδα που του έδωσε τη διαφορά
21:57 | 18.12.2025
41-36 με 2/2 βολές του Χουάντσο
21:56 | 18.12.2025
39-36 με δύσκολο καλάθι του Μίσιτς
21:56 | 18.12.2025
39-34 με κάρφωμα του Οτούρου
21:52 | 18.12.2025
39-32 έσωσε την πράσινη επίθεση ο Γκραντ
21:52 | 18.12.2025
37-32 με 1/2 βολές του Τζόουνς
21:51 | 18.12.2025
Το παιχνίδι έχει πάρει έναν απίστευτο ρυθμό με τις άμυνες να είναι διακοσμητικές στο δεύτερο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής
21:51 | 18.12.2025
37-31 με λέι απ του Ναν
21:51 | 18.12.2025
35-31 με κάρφωμα του Μάλκολμ
21:51 | 18.12.2025
35-29 υπέροχη προσποίηση και καλάθι του Σορτς
21:50 | 18.12.2025
33-29 ακόμα ένα τρίποντο του Μάλκολμ
21:49 | 18.12.2025
33-26 με alley oop του Γιούρτσεβεν από πάσα του Σορτς
21:49 | 18.12.2025
31-26 τρίποντο του Μάλκολμ
21:48 | 18.12.2025
31-23 με καλάθι του Γιούρτσεβεν που ανέβηκε επιθετικά
21:47 | 18.12.2025
29-23 ο Μάλκομ νίκησε τον Γιούρτσεβεν
21:46 | 18.12.2025
29-21 με 1/1 βολή του Τούρκου
21:46 | 18.12.2025
28-21 καλάθι και φάουλ του Γιούρτσεβεν
21:46 | 18.12.2025
26-21 με καλάθι από κοντά του Κρις Τζόουνς
21:45 | 18.12.2025
26-19 με λέι απ του Σορτς
21:45 | 18.12.2025
24-19 με κάλαθι του Ναν
Το πρώτο του Αμερικανού
21:44 | 18.12.2025
22-19 γρήγορο καλάθι από τους Ισραηλινούς
21:41 | 18.12.2025
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο. 22-17 υπέρ του Παναθηναϊκού
21:40 | 18.12.2025
22-17 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου
21:40 | 18.12.2025
20-17 με δύο βολές του Ένις
21:39 | 18.12.2025
Το τάιμ άουτ που πήρε ο Ιτούδης στο 20-8 βοήθησε τους Ισραηλινούς
21:38 | 18.12.2025
Δεν έχει βοηθήσει καθόλου τους πράσινους ο Γιούρτσεβεν
21:37 | 18.12.2025
20-15 ακόμα ένα χαμένο αμυντικό ριμπάουντ του Παναθηναϊκού
21:37 | 18.12.2025
Δεν άλλαξε η απόφαση των διαιτητών
21:36 | 18.12.2025
Έχει κάνει challenge ο Ιτούδης για να κερδίσει τρεις βολές σε ένα φάουλ στο κέντρο πάνω στον Τζόουνς
21:35 | 18.12.2025
20-13 με τρίποντο του Μπλέικνι
21:35 | 18.12.2025
Έχασε τη βολή ο Αμερικανός
21:33 | 18.12.2025
20-10 καλάθι και φάουλ του Μότλεϊ
Έφαγε την προσποίηση ο Γιούρτσεβεν
21:32 | 18.12.2025
Η αρχική πεντάδα με Καλαϊτζάκη - Γκραντ στους κοντούς έχει ξεκλειδώδει το παιχνίδι για το «τριφύλλι»
21:32 | 18.12.2025
20-8 με τρίποντο του Γκραντ
21:30 | 18.12.2025
Έχει κολλήσει στους 8 πόντους η Χάποελ
21:29 | 18.12.2025
Ακόμα μία άμυνα από τους πράσινους
21:29 | 18.12.2025
Τρομερές άμυνες από τον Παναθηναϊκό
21:28 | 18.12.2025
17-8 με 2/3 βολές του Χουάντσο
21:26 | 18.12.2025
Ο Χουάντσο βοήθησε πολύ με το που μπήκε στο παρκέ και έσφιξε την άμυνα του «τριφυλλιού»
21:25 | 18.12.2025
15-8 με τρίποντο του Χουάντσο, πολύ καλό ξεκίνημα από τους πράσινους
21:24 | 18.12.2025
12-8 με λέι απ του Όσμαν
21:24 | 18.12.2025
10-8 με εύστοχη βολή του Όσμαν
21:23 | 18.12.2025
Άλλαξαν την απόφασή τους και μέτρηση το καλάθι του Τούρκου 9-8 το σκορ
21:20 | 18.12.2025
Ο Όσμαν πέτυχε καλάθι και φάουλ στην αντεπίθεση, με τους διαιτητές να μη μετρούν το καλάθι
Είναι στο instant replay οι δύο διαιτητές
21:20 | 18.12.2025
7-8 ο Οτούροου απάντησε με κάρφωμα
21:20 | 18.12.2025
7-6 με εντυπωσιακό καρφωμα του Φαρίντ
21:19 | 18.12.2025
5-6 με λέι απ του Μπράιαντ πέρασαν μπροστά οι Ισραηλινοί
21:19 | 18.12.2025
5-4 με καλάθι του Γουέινράιτ μετά από αδράνεια του Παναθηναϊκού στο ριμπάουντ
21:18 | 18.12.2025
5-2 με χουκ του Φαρίντ
21:18 | 18.12.2025
3-2 ο Όσμαν βάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό με τρίποντο
21:17 | 18.12.2025
2-0 με καλάθι από τον Οτούρου
21:16 | 18.12.2025
Τζάμπολ στην αναμέτρηση με νικητή τον Φαρίντ
21:16 | 18.12.2025
Μόγκουλκοτς, Κορτές, Μπισουέλ οι τρεις ρέφερι του αγώνα
21:16 | 18.12.2025
Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση
21:14 | 18.12.2025
Με σφιγμένες γροθιές μπήκε στο παρκέ ο Αταμάν
21:08 | 18.12.2025
Με Γκραντ, Όσμαν, Καλαϊτζάκη, Μήτογλου και Φαρίντ οι πράσινοι
21:04 | 18.12.2025
Η Telekom Center Athens θα είναι κατάμεστη για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στους πρωτοπόρους της Euroleague
21:03 | 18.12.2025
Η δωδεκάδα της Χάποελ Τελ Αβίβ
Μότλι, Τζόουνς, Μπλέικνι, Μπράιαντ, Ένις, Μάλκολμ, Οντιάσε, Μίτσιτς, Γουέινραϊτ, Οτούρου, Μάνταρ, Γκινάτ
21:01 | 18.12.2025
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.
20:55 | 18.12.2025
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 10-6 και είναι στην 4η θέση της Euroleague, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι 1η με ρεκόρ 12-4.
20:55 | 18.12.2025
Ο Ρισόν Χολμς δεν είναι στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, όπως και οι Γκριγκόνις, Κουζέλογλου και Σαμοντούροβ
20:54 | 18.12.2025
Οι πράσινοι προέρχονται από μεγάλη νίκη στην Τουρκία επί της Φενέρ και θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους ενάντια στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που βρίσκεται στην πρώτη θέση της διοργάνωσης
20:54 | 18.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ για την 17η αγωνιστική της Euroleague