ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0 τελικό: Νίκησε μέσα στην Τούμπα χωρίς να φορτσάρει

Μετά από 3 σερί ισοπαλίες, ο «δικέφαλος» επέστρεψε στα «τρίποντα» στη Super League
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
23η αγωνιστική στη Super League
Διαιτητής: Παπαπέτρου, VAR: Ευαγγέλου
2 - 0
τελικό
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, λίγες ημέρες μετά τον ευρωπαϊκό του αποκλεισμό και έχοντας μπροστά του ένα απαιτητικό πρόγραμμα, με τρεις αγώνες για τη Super League μέσα σε οκτώ ημέρες. Οι Αρκάδες βρίσκονται προτελευταίοι στη βαθμολογία και μπλεγμένοι για τα καλά στη μάχη της παραμονής.

20:55 | 01.03.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
20:51 | 01.03.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για τον ΠΑΟΚ επί του Αστέρα εντός έδρας με 2-0
20:49 | 01.03.2026
89'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 2-0 με τον Ζίβκοβιτς

Ο Ζίβκοβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από γύρισμα του Μύθου μετά από κάθετη του Ζαφείρη

20:47 | 01.03.2026
89'

Πάνω στον τερματοφύλακα η κεφαλιά του Μύθου

20:42 | 01.03.2026
87'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, ο Μύθου στη θέση του Γερεμέγεφ
20:38 | 01.03.2026
82'

ο Κωνσταντέλιας ελίχθηκε εκτός μεγάλης περιοχής, έπασε το σουτ, ο πορτιέρε του Αστέρα έπεσε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε σε κόρνερ

20:36 | 01.03.2026
78'

Μπαλιά του Κίνι από δεξιά, πλασέ στην κίνηση του Γερεμέγεφ, η μπάλα έφυγε άουτ

20:34 | 01.03.2026

74' Γκολ ο Ζίβκοβιτς που ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης

20:33 | 01.03.2026
74'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια

ο Χατζηεμμανουήλ έβγαλε το πλασέ του

20:29 | 01.03.2026
73'
Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ και επιστροφή Κωνσταντέλια στη δράση

Ιβανούσετς και Κωνσταντέλιας στο ματς, έξω οι Μπιάνκο και Χατσίδης

20:27 | 01.03.2026
67'

Δυνατή σέντρα του Καλτσά από τα δεξιά, δεν κατάφερε να βρει κάποιον συμπαίκτη του

20:23 | 01.03.2026
67'
Κίτρινη κάρτα στον Ιβάνοφ
20:22 | 01.03.2026
62'

Ωραίο σουτ του Μπιάνκο με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ

20:11 | 01.03.2026
61'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ο Χατσιδης πήρε την μπάλα από θέση αριστερά, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έπιασε το σουτ και ο πορτιέρε του Αστέρα έδιωξε άουτ

20:11 | 01.03.2026

Η Τούμπα χειροκρότησε τον Κωνσταντέλια που ξεκίνησε προθέρμανση

20:05 | 01.03.2026
Αλάγκμπε και Πομόνης στο ματς, εκτός Τζανδάρης και Σιλά για τον Αστέρα.
20:04 | 01.03.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

19:47 | 01.03.2026

Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

19:47 | 01.03.2026

19:46 | 01.03.2026

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στην Τούμπα

19:41 | 01.03.2026
43'

Άκυρη η φάση του Γερεμέγεφ, με τον επόπτη να δείχνει οφσάιντ

19:41 | 01.03.2026

Το 2-2 της ΑΕΚ στην έδρα του Βόλου

Ο Πινέδα πιάνει το κεφάλι του στο παιχνίδι με το Βόλο
19:38 | 01.03.2026
40'
Υποψία φάσης για τους Αρκάδες

Κοντρόλ και σουτ του Μακέντα, μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενους ποθ ήταν δίπλα του

19:36 | 01.03.2026
38'

Ο Αστέρας Τρίπολης έχει την κατοχή της μπάλας αλλά δεν μπορεί να φτιάξει φάση

19:31 | 01.03.2026

Βόλος - ΑΕΚ 2-2 ΤΕΛΙΚΟ με buzzer beater του Ρέλβας

19:30 | 01.03.2026
30'

Στο έδαφος βρέθηκε ο Δεληγιαννίδης, του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και συνεχίζει

19:24 | 01.03.2026

Μετά το γκολ που πέτυχε, ο ΠΑΟΚ  δεν έχει τη μεγάλη φάση, όμως διατηρεί τον έλεγχο και δίνει την εντύπωση ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία των Αρκάδων

19:24 | 01.03.2026
25'

Σε θέση οφσάιντ ο Μακέντα

19:14 | 01.03.2026
24'

Ο ΠΑΟΚ ελέγχει το ματς. Δεν πιέζεται και ψάχνει το δεύτερο γκολ

19:14 | 01.03.2026
13'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ο Ζίβκοβιτς έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Ζαφείρης έκανε το σουτ, με τον Χατσίδη να κάνει νέο σουτ και να στέλνει τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

19:10 | 01.03.2026

Το Βόλος - ΑΕΚ είναι στο 2-1 στο 77'. Ακυρώθηκε πριν λίγο γκολ της Ένωσης

Ο Ρότα
19:05 | 01.03.2026
7'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-0 με τον Χατσίδη

Σέντρα του Κένι από δεξιά, τακουνάκι του Γερεμέγιεφ, η μπάλα κατέληξε στον Μπιάνκο, αυτός σούταρε με τον Χατζηεμμανουήλ να αποκρούει και τον Χατσίδη στο ριμπάουντ να ευστοχεί σε κενή εστία

19:05 | 01.03.2026
Λίγο πριν, στο 4'

ο Καμαρά είχε μια άστοχη κεφαλιά

19:01 | 01.03.2026
5'

Μακρινό σουτ του Καλτσά, μπλόκαρε εύκολα ο Τσιφτσής

19:01 | 01.03.2026

Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης στα 23 δευτερολεπτα από την έναρξη του αγώνα που ακυρώθηκε για ξεκάθαρο οφσάιντ στην αρχή της φάσης - Οι περισσότεροι παίκτες των γηπεοδύχων δεν ακολούθησαν τη φάση

18:59 | 01.03.2026
"Σέντρα" στο ματς
18:57 | 01.03.2026

Ο Αστέρας Τρίπολης άφησε λουλούδια μπροστά στη Θύρα 4, τιμώντας τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

18:54 | 01.03.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

18:53 | 01.03.2026

Διαιτητής: Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών)

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος Ιωάννης (Ημαθίας), Αρμακόλας Ισίδωρος (Κυκλάδων)

Τέταρτος: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)

VAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)

AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)

18:52 | 01.03.2026

Στο ματς του πρώτου γύρου ο ΠΑΟΚ είχε αφήσει δύο βαθμούς στην Τρίπολη καθώς αναδείχτηκε ισόπαλος 3-3 με τον Αστέρα

18:51 | 01.03.2026

Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης: Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Μπαρτόλο, Μίτροβιτς, Καλτσάς, Μακέντα

Στον πάγκο: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Γιοακίνι, Έντερ, Εμμανουηλίδης, Τσίκο, Άλχο, Πομόνης, Μεντιέτα, Αλάγκμπε, Χαραλαμπόγλου, Κετού

18:51 | 01.03.2026
18:49 | 01.03.2026

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Τσαχτσίδης, Γερεμέγεφ

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μοναστιρλής, Νικολακούλης, Μπάμπα, Σάντσεθ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεφ, Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, Μπάλντε, Μύθου, Γιακουμάκης

18:49 | 01.03.2026

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, έχοντας πολλές και σημαντικές απουσίες να διαχειριστεί, επέλεξε τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, τους Τέιλορ, Μιχαηλίδη, Βολιάκο και Κένι τετράδα άμυνας, τους Ζαφείρη, Καμαρά στον άξονα και τους Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο, Χατσίδη πίσω από τον πιο προωθημένο Γερεμέγεφ

18:48 | 01.03.2026

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ είναι στο 1-1 στην έδρα του Βόλου, με τυο ματς να είναι στο δελυτερο ημίχρονο

Ο Ρότα
Βόλος – ΑΕΚ 2-2 τελικό: Ο Ρέλβας χάρισε έναν βαθμό στην Ένωση στις καθυστερήσεις
Στραβοπάτημα για την Ένωση στο Βόλο
18:48 | 01.03.2026

Ο Ολυμπιακός νωρίτερα πέρασε από την έδρα του Πανσερραϊκού με 2-1

18:47 | 01.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης για την 23η αγωνιστική της Super League

18:47 | 01.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
